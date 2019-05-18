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Hayallere kavuşma zamanı

Hayallere kavuşma zamanı

OLGU ILGIN

olguilgin@gmail.com

Bu hafta gezegenler, sizin için neler söylüyor? Hangi burç aşkta aradığını buluyor, hangi burç kazancına kazanç katıyor? İşte haftalık burç raporunuz...

Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan) 

Enerjinizi ev ve aile konularına yönlendiriyorsunuz. İşe girme, iş kurma belki de aileye destek olma noktasına gelebilirsiniz. Evdeki gerginliklerde duygusal tepki verebilirsiniz.

Boğa Burcu  (20 Nisan-20 Mayıs) 

Kaybetmek korkunuzla bu hafta yüzleşebilirsiniz. İlişkilerinizde ya tamam ya devam diyeceksiniz. Ortağınızın yaşayacağı kriz sizin gerçekleri görmenize neden olabilir.

İkizler Burcu (21 Mayıs-21 Haziran) 

Parasal konularda duygusal tepkiler vermeye açıksınız. Belki de iş rotanızı artık değiştirmeniz gerekebilir. İş arkadaşlarınızla ilgili bazı gerçekler de ortaya çıkabilir.

Yengeç Burcu  (22 Haziran-22 Temmuz) 

Aşk yaşamınız ve çocuklarla ilgili bir konuda geleceğe yönelik önemli bir karar alabilirsiniz. Yaratıcılığınız sayesinde bir hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Aslan Burcu  (23 Temmuz- 22 Ağustos) 

Bilinçaltınız geçmiş aile konularıyla çok meşgul olabilir. Bazı konulara takıp duygusal anlamda içe dönebilirsiniz. Kariyerinizdeki yanlışlarınızı bu dönem görebilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül) 

Yakınlarınız kardeş ve akrabalarınızla ilgili şu ana kadar sahip olduğunuz düşüncelerde büyük aydınlanmalar yaşayarak bazı gerçeklerin farkına varacaksınız. 

Terazi Burcu  (23 Eylül-22 Ekim) 

Parayla ilgili bir konu artık netleşiyor. Bir kredi sonuçlanabilir. Meslek yaşamınızda alacağınız kararlarda duygusal gelgitler yaşayabilirsiniz. Mücadeleniz içe dönebilir.

Akrep Burcu  (23 Ekim-21 Kasım) 

Gergin öfkeli patlamaya hazır bir bomba gibi olabilirsiniz. Aynı zamanda enerjiniz de düşük ve bu dönem sağlığınız da risk altında. Dibi görmeden yukarı çıkamazsınız. 

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık) 

Kilonuza dikkat edin ve egzersizleri artırın. En çok kaybetmekten korktuğunuz ne ise onunla yüzleşebilirsiniz. İş şartları değişebilir. Sizden gizlenenler, ortaya çıkacak.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak) 

Sosyal yaşamınızda arkadaşlarınızla ilgili bazı gerçekler su yüzüne çıkabilir. Bazılarınız arkadaşına özel duygular hissettiğinin farkına vararak bunu deşifre edebilir.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat) 

Sahip olmak bağımlılık demek değil. Körü körüne bağımlılık geliştirdiğiniz alanlar bu dönem sınavınız olabilir. Bazılarınız için işten ayrılma zamanı. 

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)  

Yaşam felsefeniz ve inançlarınızla ilgili bazı konularda büyük farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Sevgiliniz bu ara kıskançlıktan aşırı duygusal tepkiler verebilir.

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