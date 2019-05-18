Hayallere kavuşma zamanı

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Bu hafta gezegenler, sizin için neler söylüyor? Hangi burç aşkta aradığını buluyor, hangi burç kazancına kazanç katıyor? İşte haftalık burç raporunuz...

Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)

Enerjinizi ev ve aile konularına yönlendiriyorsunuz. İşe girme, iş kurma belki de aileye destek olma noktasına gelebilirsiniz. Evdeki gerginliklerde duygusal tepki verebilirsiniz.

Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)

Kaybetmek korkunuzla bu hafta yüzleşebilirsiniz. İlişkilerinizde ya tamam ya devam diyeceksiniz. Ortağınızın yaşayacağı kriz sizin gerçekleri görmenize neden olabilir.

İkizler Burcu (21 Mayıs-21 Haziran)

Parasal konularda duygusal tepkiler vermeye açıksınız. Belki de iş rotanızı artık değiştirmeniz gerekebilir. İş arkadaşlarınızla ilgili bazı gerçekler de ortaya çıkabilir.

Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)

Aşk yaşamınız ve çocuklarla ilgili bir konuda geleceğe yönelik önemli bir karar alabilirsiniz. Yaratıcılığınız sayesinde bir hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Bilinçaltınız geçmiş aile konularıyla çok meşgul olabilir. Bazı konulara takıp duygusal anlamda içe dönebilirsiniz. Kariyerinizdeki yanlışlarınızı bu dönem görebilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)

Yakınlarınız kardeş ve akrabalarınızla ilgili şu ana kadar sahip olduğunuz düşüncelerde büyük aydınlanmalar yaşayarak bazı gerçeklerin farkına varacaksınız.

Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)

Parayla ilgili bir konu artık netleşiyor. Bir kredi sonuçlanabilir. Meslek yaşamınızda alacağınız kararlarda duygusal gelgitler yaşayabilirsiniz. Mücadeleniz içe dönebilir.

Akrep Burcu (23 Ekim-21 Kasım)

Gergin öfkeli patlamaya hazır bir bomba gibi olabilirsiniz. Aynı zamanda enerjiniz de düşük ve bu dönem sağlığınız da risk altında. Dibi görmeden yukarı çıkamazsınız.

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)

Kilonuza dikkat edin ve egzersizleri artırın. En çok kaybetmekten korktuğunuz ne ise onunla yüzleşebilirsiniz. İş şartları değişebilir. Sizden gizlenenler, ortaya çıkacak.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)

Sosyal yaşamınızda arkadaşlarınızla ilgili bazı gerçekler su yüzüne çıkabilir. Bazılarınız arkadaşına özel duygular hissettiğinin farkına vararak bunu deşifre edebilir.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)

Sahip olmak bağımlılık demek değil. Körü körüne bağımlılık geliştirdiğiniz alanlar bu dönem sınavınız olabilir. Bazılarınız için işten ayrılma zamanı.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)

Yaşam felsefeniz ve inançlarınızla ilgili bazı konularda büyük farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Sevgiliniz bu ara kıskançlıktan aşırı duygusal tepkiler verebilir.