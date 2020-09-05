Hatice Gökçe ile sanatsal tasarım yolculukları

Hatice Gökçe markasını kısaca sizden dinlemek isteriz?

Başlangıçtaki iddiamdan asla vazgeçmeden erkek terziliğine duyduğum saygıyla, erkek giyiminin özgürleşmesine katkıda bulunmak isteğiyle 20 yıl önce yola çıktım. Ekibimle erkek giyimine harcadığım uzun mesaiden ve tutkumdan gelen deneyimle hala yeni temalarla bu iddianın devamlılığını sağlıyorum.

Sizi erkek modası ve tasarıma iten en önemli nedenler?

Tasarım, ihtiyacın fikirle buluştuğu bir meslek dalı. Erkek giyimindeki keskin sınırlar benim için soru işaretiydi. Bu soruya ben neden cevap vermeyeyim dedim.

Ayrıca dokuya duyduğum yoğun ilgi moda ve tekstil tasarımcılığına yönlendirdi diyebilirim.

Kendi markanızı yaratmak ve süreklilik konularında ne gibi zorluklar yaşadınız?

Erkek giyimi yapmak istediğim için kendi yolumu kendim çizmeliydim ilk zorluk bu oldu. Yolundan gideceğim bir örnek yoktu. Tasarımların değerlendirilebileceği rekabet ortamı bulunmuyordu. Ve elbette en önemlisi hazır bir alıcı kitlesi de bulunmuyordu. Bu kitleyi yaratmaya girişmek en büyük riskti.

Koleksiyonlarınızın ilham noktalarından birini bizimle paylaşır mısınız?

Doğa ve teknoloji kaynak benim için. Her ikisi de birbirinden güç alan ve aynı zamanda birbirini yok sayamayacak kadar iç içe geçmiş iki farklı ilham kaynağı. Buna tarih de eklenince büyük bir güç oluşuyor.

Her koleksiyonun bir fikri var. Ve fikrin malzeme ile buluştuğu bir form var. Bir araya geldiğinde koleksiyonu oluşturuyorlar.

Tasarımlarınıza hangi noktalardan ulaşabiliriz?

Brandroom, Harvey Nichol’s Galeries L’afayatte ve Teşvikiye’deki kendi satış noktamdan ulaşabilirsiniz.

Yakın zamanda hayata geçireceğiniz projeler nelerdir?

Topkapı Müzesi’nde yer alan müze mağazalarında satılmak üzere Matrakçı Nasuh’un İstanbul-Galata minyatürlerinden ilham alan küçük bir kapsül koleksiyonumuz yeni üretimleri ile yeniden müze mağazasında ve onlineda satışa girdi.

Baksı Müzesi için hazırladığımız Ehram el dokuması kapsül koleksiyonu yine Baksı Müze Mağazasında satışa sunuluyor. Ehram el dokuması eski zamana dayanan, ince eğrilmiş koyun yününden yapılan çok kıymetli bir el dokuması. Biz bu dokumayı geleneksel kullanımının yanında herkesin giymek isteyebileceği böylesi sağlıklı ve uzun ömürlü bir malzemeyi dış giysiye ve aksesuara dönüştürdük. Aynı zamanda bu el dokuması kadınlara istihdam sağlıyorken bir de giysi tasarımı ile birlikte ayrı bir istihdam olanağı yaratsın istedik.

Bir de Pera Müzesi’nde açılan Minyatür 2.0 Sergisi için hazırladığım özel tasarımlar Müze mağazasında satışta. Levni’nin bazı minyatür detaylarının ipek ve pamuk kumaşlara baskı ve nakışının yer aldığı özel bir koleksiyon oldu.

Eylül sonunda ise Ankara ve İstanbul’da yer alan Canvas Art Gallery için özel bir koleksiyon hazırlıyoruz. Eylül sonu galeride satışa sunulacak.

Moda tasarım anlamında en büyük hayaliniz nedir?

Tasarım sürecini yücelten tavrımı korumak.

ZANAATKARLAR İLE İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ



Pandemi dönemi ne tarz farkındalıklarınız oldu ve yeni tasarımlarınızda izlerini görecek miyiz?

Zanaatkârlar ile birlikte tasarım yapmanın 2008 yılından beri bende önemli bir yeri olduğunu söylemeliyim. Moda sektörü aslında zanaatkarlar ile yol aldığımız meslek. Terziler, el işçiliği çok kıymetli ve günümüzde artık lüks kategorisine giren meslekler. Bunun yanında sosyal sorumluluk projemiz Argande ise tam da zanaatkarlığı yücelten ve destekleyen bir proje. Argande 2008 yılından beri devam eden Birleşmiş Milletler ve GAP İdaresinin desteklediği bir kadın projesi idi. Kadın iş gücünün topluma kazandırılması konusunda önemli bir yer tutuyor.