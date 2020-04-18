Hastalıklara karşı gardınızı alın!

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Şehir yaşamı, stres, hareketsizlik... Bütün bunların sonucunda bağışıklık sistemimiz zayıflıyor, kolay hastalanıyor ve kilo alıyoruz. Ama besinlerden destek alarak çabuk iyileşmek elimizde!

İlk sıradaki grip savar: Su. Su her zaman her yerde işe yarar. Her gün ve sürekli olarak bol miktarda su için. Böylece; dolaşım sisteminiz açılır, vücudunuza zarar veren yabancı maddeler, virüsler ve kötü bakterilerin atımı kolaylaşır. Ödem oluşumu engellenir.

Yoğurt da en güçlü gripsavardır. Her gün mutlaka 2-3 su bardağı süt veya yoğurt olarak kalsiyum grubu yiyecekler tüketmeliyiz. Böylece bu yiyecek grubunda bol miktarda bulunan kalsiyum kemik ve kas gelişimini pozitif yönde etkiler, dolaşımı hızlandırır, su dengesini sağlar, ödemi engeller.Tansiyonu ayarlar.

Her mevsimin baş tacı yeşilliği roka. Çok düşük neredeyse sıfır kalorisi olan roka, yoğun miktarda antioksidan ve antikanserojen maddeler içeriyor. Bu maddeler sağlığımızı korur ve geliştirir, kalp sağlığını korur, kardiovasküler hastalık riskinizi azaltır, bağışıklık sisteminde görevlidir. Yeterli miktarda ve düzenli olarak beslenmemizde bulunan fitokimyasallar ayrıca tümör büyümesini inhibe eder.

Roka, A vitamini, C vitamini ve B2 vitamini dediğimiz riboflovin açısından son derece zengin. Böylece, A vitamini, güçlü doğal antioksidan işlev görür. Gözde görme için gereklidir. Sağlıklı mukus zarı ve cilt bakımı için de gereklidir.

Bakteri ve virüslerle savaşan ekşi savaşçı limon: Dört mevsim tüketilen turunçgil çeşidi olan limon, yaz kış soframızın vazgeçilmezi olmalıdır.

C vitamini yoğun içerdiği için bağışıklık sistemimizi güçlü tutar. Yiyecekler içinde bulunan demir mineralinin vücuda alınmasını kolaylaştırarak, demir eksikliği anemisinden korur. A vitamini ve folik asit içerir. Hücre yenilenmesinde yardımcı da olur.

EĞLENCELİ ANTİBAKTERİYEL: KİVİ



Lif açısından zengin olan kivi, sindirimin düzenli ve yeterli ölçüde çalışmasını sağar. Mide gazı, kabızlık ve gaz problemi yaşamamızı da önler. İçerdiği yüksek miktardaki antioksidan, bağışıklık sisteminin oluşmasında ve korunmasında etkilidir. Vücut içi hasarı önler. Akciğerler bakımı ve sağlığında etkilidir: Yeşil erik yiyenlerin astım, akciğer kanseri, soğuk algınlığı, öksürük ve kronik akciğer sorunlarından uzak kaldığı araştırmalarca saptanmıştır. Kilo aldırır diye boş yere korktuğumuz toksinsavar meyve muz, Potasyum yoğunluğu yüksek olan muz vücudun sıvı dengesini sağlamakta çok etkili bir meyvedir. Su dengesini sağladığı için, tansiyonu kontrol altına almamızda yardımcı. Özellikle yoğun grip döneminde kolay yiyebildiğimiz, enerji emilimi rahat metabolizmamıza destek olan bir meyve.