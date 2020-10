Hastalanmamak için beslenmeye dikkat etmelisiniz

Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için bu yiyecek ve içecekleri her gün tüketmeliyiz;

Su; Su her zaman her yerde işe yarar. Her gün ve sürekli olarak bol miktarda su için. Böylece; dolaşım sisteminiz açılır, vücudunuza zarar veren yabancı maddeler, virüsler ve kötü bakterilerin atımı kolaylaşır. Ödem oluşumu engellenir.

Yoğurt: Her gün mutlaka 2-3 su bardağı süt veya yoğurt olarak kalsiyum grubu yiyecekler tüketmeliyiz. Böylece bu yiyecek grubunda bol miktarda bulunan kalsiyum; Kemik ve kas gelişimine, sağlığına pozitif etki gösterir, dolaşımı hızlandırır, su dengesini sağlar, ödemi engeller. Tansiyonu ayarlar.

Yeşil yapraklı sebzeler, özellikle Roka: Çok düşük neredeyse sıfır kalori olan roka, yoğun miktarda antioksidan ve antikanserojen maddeler içeriyor. Bu maddeler; Sağlığımızı korur ve geliştirir, Kalp sağlığını korur, kardiovasküler hastalık riskinizi azaltır, bağışıklık sisteminde görevlidir. Yeterli miktarda ve düzenli olarak beslenmemizde bulunan fitokimyasallar ayrıca tümör büyümesini inhibe eder.

Roka; A vitamini, C vitamini ve B2 vitamini dediğimiz riboflovin açısından son derece zengin. Böylece; A vitamini, güçlü doğal antioksidan işlev görür. Gözde görme için gereklidir. Sağlıklı mukus zarı ve cilt bakımı için de gereklidir.

Limon: 4 mevsim tüketilen turunçgil çeşidi olan limon, yaz kış soframızın vazgeçilmezi olmalıdır. Yoğun C vitamini içerdiği için; bağışıklık sistemimizi güçlü tutar. Yiyecekler içinde bulunan demir mineralinin vücuda alınmasını kolaylaştırarak, demir eksikliği anemisinden korur. A vitamini içerir. Folik asit içerir. Hücre yenilenmesinde yardımcı da olur.