Harika bir hafta sonu mekanı: Akçakoca

Düzce’ye yaklaşık 35 km olan ilçe, hafta sonu için güzel bir tercih olabilir. Bu mevsimde artık denize girilemese de sahili çok berrak ve temizdir. Doyumsuz deniz manzarası ve yeşiliyle Akçakoca her mevsimde ziyaret edilebilecek bir yer olarak düşünülebilir. Akçakoca tarihine bakacak olursak M.Ö 300 yıllarında Bitinya Krallığı şehri aldığında Akçakoca’ya, ‘parlayan şehir’ anlamında ‘Diapolis’ adı veriliyor. 1323 yılında Akçakoca Bey tarafından Osmanlı topraklarına katılan kente Akçaşar adı veriliyor, daha sonraları Akçaşehir olarak anılan kent, 1934 yılında fatihinin ismine istinaden Akçakoca adını alıyor.

FINDIK BAHÇELERİ ÜNLÜ



Yörenin en büyük gelir kaynağı fındık, fındık bahçelerinin yoğunluğu kente girdiğiniz anda gözle görülüyor. Fındıkla uğraşan halk aslında turizm potansiyelini çok göremediği için turizm yatırımları çok yavaş seyrediyor. Birçok yerli ziyaretçi Akçakoca’yı mesire alanları, fındık bahçeleri, şelaleleri, tarihi ev ve camileri, yürüyüş parkurları, mağaraları ve yemekleri için bölgeye ziyarete geliyorlar. Kısaca gezilecek mekanlara göz gezdirelim.

Fakıllı Mağarası: Mağara 1000 metre civarında ama yaklaşık 300 metresi ziyarete açık, astım hastalığına iyi geldiği söyleniyor.

Kurugöl Kanyonu: Şehir merkezine çok yakın mesafede bulunan kanyon ziyaret edenleri kendine hayran bırakıyor.

Hemşin Camii: 150 yıllık geçmişe sahip olan camii 2 kattan oluşuyor. Camii, Hemşin köyünde yer alıyor ve Akçakoca’ya 15 km uzaklıkta.

Aktaş Şelalesi: Merkeze 10 km uzaklıktakı Aktaş köyünde yer alan Aktaş Şelalesi, 50 metre yüksekten dökülüyor.

Ceneviz Kalesi: Merkeze, 3 km uzakta yer alan kale, güzel manzarasıyla ziyaret listesine kesinlikle eklenmeli.

Arabacı Köyü: Güzel bir köy ortamı görmek ve köy mimarisini incelemek isterseniz merkeze 6 km uzaklıktaki Arabacı Köyü’nü ziyaret edebilirsiniz. Yaklaşık 350 nüfuslu bir köy olan Arabacı’da köy halkı fındıkla uğraşıyor. Köyün camisi, 1900’de ahşaptan yapılan görülmesi gereken bir yapı.

TOPUK YAYLASI’NA ÇIKIN



Bunların dışında Akçakoca’da neler yapılır diye sıralarsak, Sarıyayla Şelalesi ziyaret edilebilir. Akçakoca’ya 15 km uzaklıktaki Kurugöl Kanyonu‘na gidilir ve Karadeniz seyredilebilir. Fenerbahçe Futbol Kulübü’nün de zaman zaman kullandığı Topuk Yaylası’na bir ziyaret gerçekleştirilebilir. Mevsimine göre Melen Çayı’nda rafting yapılabilir, özellikle kuş meraklıları için Efteni Köşkü‘nden kuş gözlemi yapılabilir.

AKÇAKOCA’DA NE YENİR?

Akçakoca’da yiyecek denince ilk akla gelen şey fındıktır ve hemen ardından da kestane gelir. Fındık ve kestaneyle ilgili bir çok ürün burada bulunabilir. Mevsimine göre kestane balı da yörenin gözde yiyeceklerindendir. Yörenin mancarlı pidesi ve melengüç tatlısını denemeden dönmeyin. Akçakoca, Karadeniz Bölgesi olduğu için balık ve Karadeniz yemeklerini de bu bölgede bolca bulabilirsiniz.

Akçakoca’ya ulaşım karayoluyla yapılabilir. İstanbul’dan 250 km, Ankara‘dan 275 km uzaklıkta olan ilçeye, İstanbul-Ankara otoyolundan Düzce ayrımına girerek ulaşabilirsiniz. Akçakoca, yörenin potansiyeli iyi değerlendirilebilirse, turizmdan şimdiki durumundan daha fazla pay alabilir.