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10 Ekim 2020 Cumartesi 07:01 | Son Güncelleme:

Hareket çok önemli

Hareket çok önemli
- NİL ŞAHİN GÜRHAN / nil@nildiyet.com

Kilo almak bir takım beslenme ve yaşam yanlışlarına bağlı sonradan gelişen bir durum.

Fazla kilolardan kurtulmak için uzman kontrolünde sağlıklı bir beslenme programına paralel hareketli bir yaşam gerekir. Kilo verme bir süreçtir ve başarı oranını arttırmak için diyetle birlikte egzersiz yapmak çok önemli. Yeterli ve düzenli egzersiz kilo vermemizin önündeki engelleri ortadan kaldırır.

Diyet yapma durumunun kısa sürmesini istiyorsanız, diyetle birlikte spor yapmalısınız. Spor yapmak kas kütlenizin artmasını ve yağ ağırlığınızın azalmasını sağlar. Artan kas kütlenizle birlikte metabolizmanız da hızlanır, kilo vermeniz kolaylaşır. Aynı zamanda sporla birlikte vücudunuz şekillenip sağlıklı bir forma kavuşur.

Yapılan araştırmalar haftanın 4 günü en az 30 dakika tempolu yürüyüş olması gerektiğini göstermektedir. Bir günde 2-3 saatlik yürüyüş yapmak yeterli değildir. Önemli olan farklı günlerde hareket edip metabolizmayı canlı tutmaktır.

Sporunuz bittikten sonra 15 – 30 dakika içerisinde yiyeceğiniz bir porsiyon meyve ile bir bardak süt veya ana öğün yemek kaslarınızın toparlanması açısından önemlidir. Ayrıca spor yaparken vücudunuz çok fazla su ve mineral kaybeder. Kaybettiğiniz su ve mineralleri yerine koyabilmek için bol miktarda su içmelisiniz.

Kilo vermemizi engelleyen sebeplerin başında insülin direnci gelir. Bazen fazla kilomuz genetik yatkınlığımızla birlikte, insülin hormonu üretimini artırıp insulin direncine sebep oluyor. İnsülin direncinin en etkili ilacı, düzenli yürüyüştür.

Karaciğer yağlanması, yeterli ve sağlıklı bir diyet programı ve orta tempolu yürüyüş karaciğerimizdeki yağları çözmemizde etkilidir. 

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