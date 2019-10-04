Hamilelik öncesi fazla kilodan kurtulun

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Bebeğiniz olsun istemek, anne olmaya karar vermek, çok önemli ve büyük bir karar. Annelik sorumluluğunun ilk maddesi de sağlıklı bir bebek doğurmak için sağlıklı bir bedene ve ruha sahip olmakla başlar. Hamileliğe karar verdiğinizde yapmanız gerekenler:

İlk iş doktora gitmeli gereken muayene ve kan tahlillerini yaptırmalısınız. Tahliller sonrası eksik olan kan değerlerine göre doktorunuzun verdiği ilaç ve takviyeleri kullanmalısınız. Sigara kullanıyorsanız hemen bırakmalısınız. Alkol almamalısınız. Fazla kilonuz varsa, diyetisyen takibiyle vücudunuzdaki vitamin ve mineral depolarınızı boşaltmadan sadece fazla yağlarınızı vermeye odaklı sağlıklı bir diyetle fazla kilolarınızdan kurtulmalısınız. Hayat şartlarınıza uygun bir şekilde spor yapmalı veya hareketlerinizi artırmalısınız. Her gün açık havaya çıkmalı, derin nefes almalı, 15- 20 dakika güneş görmelisiniz. Kendinize iyi bakmalı, sağlıklı olmalısınız, kendinize ne kadar iyi bakarsanız bedeniniz ve ruhunuz o ölçüde sağlıklı olur.

BEBEĞİN SAĞLIĞI SİZE BAĞLI

Hamilelik dönemi boyunca bebeğimiz vücudumuzda oluşup gelişiyor. Her gün gelişmekte olan bebeğiniz yiyeceklerin içindeki elliden fazla farklı besin elementini kullanarak en iyi şekilde büyümeyesini sağlamak sizin elinizde. Siz ne kadar iyi beslenirseniz bebeğiniz o kadar sağlıklı olduğu gibi siz de o kadar rahat bir hamilelik geçirirsiniz. Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenirseniz; vücudunuz anneliğin başlangıç aşamasından itibaren güçlenir, gençleşir ve yenilenir.

ALIŞKANLIK EDİNİN

Sağlıklı sofralar kurmalı, sağlıklı beslenmeyi yaşam alışkanlığı haline getirmelisiniz. Sağlam ana öğün oluşturmak için karbonhidrat, yağ ve proteinden dengeli bir örüntü elde etmek, vitamin, mineral ve enzimler yönünden yeterli beslenmek gerekir. Bunun için dört ana besin grubu olarak adlandırılan et grubu yiyecekler, sebze-meyve, süt ürünleri ve ekmek grubu yiyecekleri (pilav veya makarna gibi tahıl ürünleri) öğünlerde mutlaka bulundurmalısınız. Üç ana öğününe ilave olarak ara öğünler tüketmeye de gayret etmeniz gerekir. Ara öğünler kan şekerinin dengede kalması açısından önemlidir ve kan şekerinin dengede kalması bebeğinizin sürekli olarak iyi gelişmesi, sakin ve mutlu olması için gereklidir. Ara öğünlerde mevsim meyveleri, süt ürünleri, fındık, badem, ceviz gibi yağlı kuru yemişler, kuru meyveler veya tam tahıl ekmeği ile peynirli küçük sandviçler tercih edilebilirsiniz.

SAĞLIKLI KİLODA HAMİLE KALMANIN AVANTAJLARI

• Hamile kalma şansınız yüksek olur.

• Rahat ve kolay hamilelik dönemi geçirebilirsiniz.

• Bebeğinizin gelişmesi normal süreç içinde sağlıklı seyreder.

• Sağlıklı ve normal ağırlıkta bebek doğurma şansınız yüksek olur.

• Doğum sonrası emzirme dönemine güçlü ve enerjik başlarsınız.

• Kolay emzirebilirsiniz.