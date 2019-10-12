'Güzelliğinizi saç modeliniz tamamlar'

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Saç tasarımının başarılı ismi Orhan Bademli, kadınlarda güzelliği tamamlayan son halkanın saç olduğunu belirterek, “Yüz hatlarıyla uyumlu olmayan saç modeli güzelliğinizi gölgeler” diyor.

Türkiye’de aralarında süper star Ajda Pekkan’ın da olduğu hemen hemen bütün ünlülerin saç tasarımını yapan Orhan Bademli, saç kesiminin, renginin, şeklinin herkese göre farklı olacağının altını çizdi. İnsanların ünlülerde gördüğü bir saç kesimini kendisinin de yaptırmak istediğini ifade eden Bademli, “Ancak o ünlünün yüz hatlarıyla, saç yapısı ve sıklığı sizinkiyle aynı değilse onun aldığı sonucu almanız imkânsız” diye konuştu. 1990’larda iki arkadaşıyla birlikte kurduğu MOS’u kadın kuaföründe marka haline getiren Orhan Bademli, saç kesiminin ince sırlarını, yaşadıklarını ve kurduğu Hair Styles And Academy’i AKŞAM okurlarına anlattı.

Mesleğe ne zaman başladınız?

1964’te İzmir’de başladım. İstanbul’a geldim. 1977’de kendi salonumu açtım. 1990 yılında ise iki arkadaşımla birlikte MOS’u kurduk. On yıl sonra MOS’ çeşitli nedenlerle sonlandırdık.

Saç güzelliği tamamlayan aksesuar mı?

Saç çok önemli bir aksesuarımız, kişiden kişiye değişiyor tabii saçı az olan var, çok olan var, ince telli, kalın olan var, düz, kıvrık olan var. Burada önemli nokta, siz yakışanı yaptığınız sürece başkalarının ya da rakiplerinizin tavrının bir önemi olmadığı. Eğer siz yakışanı yaptığınızda eleştirenler bile alkışlayabiliyor. Kuaför olarak müşterinize yakışanı yaptığınızda bir anda şekiller, hacimler ve renkler ortaya çıkıyor. Yaptığınız kombinler ortaya çıkıyor.

Kombine önem veriyorsanız saçınızda makyajda aksesuarda da bu uyuma dikkat edeceksiniz.

Kadınlar kuaföre ne demeli?

Kuaföre ‘Bana ne yakışır’ diye sormalı önce. Kuaföre ‘şurasını kes, şurasını şöyle yap’ dediğinizde ona; ‘sen aklını da yüreğini de kullanma ellerini kullan’ diyorsunuz. Böyle bir durumda kuaförün yaratıcılığı devre dışı kalır.

SAÇ KESİMİNDE 5 NOKTAYA DİKKAT

Saçınızın cinsiyle saç kesimi birbiriyle ölçmeli. Saç renkleri o saç kesimini çok iyi desteklemeli yani senkronize olmalı. Üçüncüsü o modeli o rengi çok istemeniz lazım, dördüncüsü yapılan tasarımı taşımak çok çok önemli. Örneğin Ben saatlerce uğraşıp saçı yapıyorum, siz yaptığım saçı toplayıp bir pensle tutturursanız hiçbir anlamı kalmaz. Beşincisi ise teknik burada kuaför size önerdiği saç stilini daha önce hiç kesmemişse en fazla onun benzerini yapabilir.

DOKUNMA BİR AY ÇIKMAYACAK O

Zeki Triko’nun defilesi için Amerikalı manken ve sinema oyuncusu Cindy Crawford gelmişti. Kuaför de bendim. Cindy gelmeden önce 15 gün bütün dergilerde onunla ilgili yazıları okudum, saç modellerine baktım hakkında araştırma yaptım kısacası. Defile öncesi ‘Benim Amerika’da kuaförüm var saçımı o yapar sadece fön çek yeter’ dedi. Saçını taradım arkasından bigudileri sardım gitti, ben diğer kızların saçlarını yapıyordum. Cindy Crawford yukarıdan bağırıyordu ‘Orkan, Orkan sen tarayacaksın benim saçımı’ dedi. Çok mutlu olmuştum. Saçını tararken dirseğim Cindy Crawford’un göğsüne değdi. ‘ no problem’ dedi. Defileden sonra eve giderken eczaneden pamuk aldım, bir de atkı buldum ve dirseğimi bir güzel sardım. Evde misafirler vardı ‘Ne oldu kaza mı yaptın’ dediler. Anlattım, gece hanım atkıyı çözmeye çalışıyor ‘Dokunma onu bir ay çıkarmam buradan’ dedim.