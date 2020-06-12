Gülçin Ergül: İki dilde de özgüvenim tam

Geçtiğimiz günlerde çıkardığı Ferman adlı tekli çalışmasıyla adından söz ettiren başarılı şarkıcı Gülçin Ergül, Türkçe’nin yanı sıra İngilizce şarkılar da söylerken kendine olan güveninin tam olduğunu belirtiyor. Ergül, çıkarmaya hazırlandığı yeni albümünü ise adeta müzik kariyerinin dönüm noktası olarak tanımlıyor.

Üyesi olduğu Hepsi adlı gruptan yıllar önce ayrılarak müzik hayatına bireysel olarak devam eden ve çıkardığı şarkılarla adından söz ettirmeye devam eden başarılı şarkıcı Gülçin Ergül, karantina günlerinde yazmış olduğu ‘Ferman’ isimli ‘soul trap’ tarzındaki şarkısını geçtiğimiz günlerde sevenleriyle buluşturdu. Farkındalık yaratmak adına yapım süreci evden hiç çıkmadan tamamlanan ‘Ferman’ farklı tarzıyla, Ergül’ün çıkarmaya hazırlandığı albüm hakkında güçlü sinyaller veriyor. Arpej Yapım etiketiyle yayınlanan şarkının yenilikçi düzenlemesi Emre Bayar imzası taşırken, Anıl Şallıel ise şarkıya saksafonuyla eşlik ediyor. Gülçin Ergül tarafından evde çekilen müzik videosunun düzenlemesi de yönetmen Gökhan Palas’a ait.

BU ALBÜM BENİM İÇİN YENİ BİR SOLUK OLACAK



Yeni şarkısı Ferman’ı ve müzik hayatını konuştuğumuz Gülçin Ergül karantina sürecinde çıkardığı şarkısı ile evde çektiği videosunun daha çok ‘ev yapımı’ olarak düşünülmesi ve değerlendirilmesinin doğru olacağını söylüyor. Ergül çıkarmaya hazırlandığı yeni albümü hakkında ise çok net konuşuyor: “Müzik kariyerime baktığımda şunu söyleyebilirim ki bu albüm her şeyi değiştirme ve beni en iyi şekilde yansıtma kapasitesine sahip. Şarkılarım R&B, soul trap, pop vb değişik tarzlarda ve İngilizce çalışmalarım da var. Hepsi yeni şarkılardan oluşuyor, heyecan veriyor, yeni bir soluk ve bir örnek olacağı yönünde inançlıyım.” Kendini tek bir türle sınırlandırmak istemeyen genç şarkıcı bu durumun nedenini şöyle açıklıyor: “Bu sorunun cevabını çıkacak olan albümümle vereceğim aslında ama size bir öngörüş yorumu olarak şunu söyleyebilirim: Soulful vokallerim her zaman baki. Benim tarzımın yapıştırıcısı budur.”

BENİM İÇİN MÜZİK BAŞLI BAŞINA BİR DÜNYA DİLİ



Genç şarkıcı çıkardığı şarkıların dışında da Youtube kanalında yerli ve yabancı dildeki farklı şarkılara getirdiği yorumları yayınlıyor. Kendisine Türkçe mi yoksa yabancı dilde mi söylediği şarkılarda daha özgüvenli hissettiğini sorduğumda şunları söylüyor: “Kendi dilimde şarkı söylemeyi seviyorum hiçbir dil anadilim gibi değerli olamaz. Ama müzik başlı başına bir dünya dili. İngilizce yaptığım müziğe çok uyumlu oluyor ve bu yönde yeni şarkı çalışmalarım sürüyor. Kendimi iki dilde de özgüvenli hissediyorum. Daha önemli olan sanırım tarzı.”

Hepsi adının duyulmasında emeği olan üyeler olarak, birbirimizle barış ilan ettik. Birlikte müzik yapma planımız ortak kararımızla yok.

‘HEPSİ’ İLE MÜZİK YAPMA PLANIMIZ YOK



Son günlerde eski üyesi olduğu Hepsi adlı grubun diğer üyeleriyle barışma haberlerini de okuduğumuz Ergül’e eski müzik arkadaşlarıyla yeni bir projede birlikte çalışma durumlarının olup olmadığını sorduğumda ise şöyle yanıt veriyor: “Hepsi adının duyulmasında emeği olan üyeler olarak, hepimiz birbirimizle barış ilan ettik. Birlikte müzik yapma planımız hepimizin bir kararı olarak yok. Ben zaten solo müzik kariyerime devam ediyorum, diğer grup üyeleri de beni destekliyorlar, albümüme konsantre olmuş durumdayım. Ben de onların bireysel başarılarını destekliyorum.” Öte yandan genç şarkıcı Türk müzik piyasasında birlikte işler yapmak istediği insanlar bulunduğunu ve onlarla iletişimde olduğunu sözlerine ekliyor.