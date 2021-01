Gülafer Ataş'ın 30. yıl mesajı: Hedefimiz bir asır...

Oscar Ödül Töreni ve Cannes Film Festivali ile başarılarını uluslararası bir platforma taşıyan Haute Couture tasarımcısı Gülafer Ataş ve stilist kardeşi Saniye İpekboyayan bu yıl sektördeki 30.yıllarını kutluyor. Ataş, “En büyük hayalimiz bir asırlık Türk haute couture markası olarak tarihe geçmek. Yeğenim, Ece İpekboyayan da bu anlamda çizim eğitimleri alıyor ve üniversitede moda tasarım bölümü okumak için hazırlanıyor.” diyor. Gülafer Ataş ile başarılarla dolu moda kariyerini konuştuk.

Gülafer Ataş'ı ve markanızı sizden dinlemek isteriz.

Ben mesleğimi severek yapıyorum ve her zaman yenilikçi bir ruha sahip olduğumu düşünüyorum. Gururla söyleyebilirim ki bu yıl 30. yıl dönümümüz. İlk moda evimizi Adana'da açtıktan sonra, son 20 yıldır Nişantaşı'nda hizmet vermekteyiz. Ben meslek yüksek okulu'ndan mezun olan bir tasarımcı olduğum için kız kardeşim Saniye İpek Boyayan'ın uluslararası LaSella Moda Okulu'na gitmesini sağladım. Şu an kendisi markamızın baş stilisti. Bizim en güçlü yanımız her türlü kalıbı, el işçiliğini yapıp makinanın başına geçebiliyor olmamız.

Mesleğinizin en sevdiğiniz yanı nedir?

Hayal ile başlayan ve içinde farklı ilhamlar olan tasarımların; kumaş seçimi, kalıbını hazırlarkenki matematiksel detaylar ve el işçiliğini titizlikle hayata geçirdiğimizde ortaya çıkan kostüm ve elbiseler bizi her seferinde heyecanlandırıyor.

Mesleğinizde sizce en önemli çalışmalarınız nelerdir?

Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı, rahmetli Ülkü Adatepe himayesinde Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda hazırladığımız “Ayyıldızlı Gelinlik “ bizim için manevi değeri olan en önemli çalışmalarımızdan biriydi. Son iki yıldır Oscar Ödül Töreni ve Cannes Film Festivalinde kırmızı halı geçitlerinde uluslararası özel isimlerle yaptığımız çalışmalar da oldukça önem arz ediyor.

En son hayata geçirdiğiniz projeniz nedir?

Bizim Haute Couture işçiliğindeki hassasiyetlerimizi bilen değerli Erkan Özerman 2020 Best Model Of The Turkey’de olmamızı çok arzu etti. Biz de birinci olan Melisa İmrak ve finalistlerin büyük bir bölümünü giydirdik.

Kumaş ve model trendlerini nasıl takip ediyorsunuz?

Ben ve kız kardeşim önce kumaş fuarlarını ve dünya renk komitesinin açıkladığı renkleri inceliyoruz. En son Paris Premier Vision fuarını ziyaret ettik. Tarzımıza en uygun kumaş modellerini belirleyip, koleksiyona o şekilde başlıyoruz. Artık fuarları dijital ortamdan takip ediyoruz ve biz de satış kanallarımızı dijital ortamlara adapte etmeye başladık.

Saniye hanım markanın baş stilisti olarak size sorsak; gelecek sezonda ne tarz tasarım detayları ön planda olacak?

Floral danteller ve baskılar ön planda olacak. Transparan detayları kullanırken masumiyeti ve elagant çizgimizi koruyacağımız tasarımlara yoğunlaştık. Soft pastel renkleri, kabarık ve konforlu kalıplarla harmanlayacağız.

Markanız için en büyük idealiniz nedir?

Bunca yıldır edindiğimiz vizyon, bilgi ve tecrübeleri prensiplerimize uygun bir şekilde 30.yıla taşıdık. Kız kardeşim Saniye İpek Boyayan’ın kızı Ece İpekboyayan atölyede büyüdü ve artık bizim üçüncü kuşak temsilcimiz olarak çizim eğitimleri alıyor. Üniversitede de moda tasarım bölümü okuması arzusundayız. En büyük idealimiz markamızı bir asra taşıması. Bunun için kendisini hem atölyede hem de eğitim hayatında destekliyoruz.

Müşterileriniz ürünlerinize nereden ulaşılabiliyor?

NişantaşıTeşvikiye’deki showroomumuzdan, www.gulaferatas.com adresimizden ve yakın gelecekte Los Angeles’ta açmayı planladığımız satış noktamızdan ürünlerimize ulaşabilecekler.