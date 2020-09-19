Gül kokulu Isparta

Akdeniz Bölgesi’nin iç kesiminde yer alan Isparta, Göller bölgesinde bulunuyor. Isparta, Türkiye’nin gül ve gülyağı üretim merkezidir. Gülcülük tarımı, Isparta’da ve yörede oldukça tutulmuş ve yaygınlaşmış durumda. Gül dikimi kasım ve aralık aylarında yapılıyor. Bölgede gül çiçeklerinin toplanmasına sabah saat 05:00’te başlanıyor, saat 10:00’da son veriliyor. Gül çiçeklerinin, mutlaka, henüz üzerinde sabah çiği bulunduğu ve henüz güneşin vurmadığı saatlerde toplanması gerekiyor. Aynca, gül çiçeklerinin günlük olarak toplanması da, kaliteli gülyağı elde edilmesi bakımından çok önemli. Bunların dışında gül konkreti ve gülsuyu üretimi de bölge için önemli bir gelir kaynağı. Bunların dışında Isparta, ciddi olarak elmacılık, kirazcılık, hayvancılık gibi sektörlerde de söz sahibi.

YEDİ TEPE ÜZERİNDEYDİ...



Isparta’nın çok önceleri ismi Baris’ti, Yunanlar başına İS koydular ‘İsparita’ oldu, sonra da İSPARTA olarak söylenmeye başlandı. Yunanca ‘İsporada’ dağınık anlamında. Şehir o yıllarda, Mora’daki Isparta gibi yedi tepe üzerindeydi, yani dağınıktı. Daha sonra bu isim ‘Isparta’ haline geldi. Tarih ve kültürel güzelliklere bezeli Isparta’da gezilecek pek çok yer var. Bunların başında tarihi yapılar bulunmaktadır bu yapılardan, Mimar Sinan Camii, Kavaklı Camii, Kutlubey Ulu Camii, Hızır Bey Camii (Eğirdir), Eğirdir Kalesi, Kubad Abad Sarayı, Sığırlık Kalesi, Uluborlu Kalesi, Atabey Ertokuş Kervansarayı ve medresesi , Dündar Bey Medresesi, Yalvaç Devlethan Camii, Firdevs Bey Bedesteni, Aya Baniya (Aya Payana) Kilisesi, Ayastefanos Kilisesi Isparta bölgesindeki tarihi yapılardan önemli olanları.

LAVANTA DA ÜRETİLİYOR



Binlerce yıllık tarihi olan Isparta’da Antiocheia ve Adada Antik Kentleri Isparta’nın en çok ziyaret edilen antik kentleridir. Günümüzde önemli bir turizm hareketi olan St. Paul uzun mesafe yürüyüş yolu Antalya Perge’den başlayıp, Isparta’da, Yalvaç Pisidia Antiocheia Antik Kenti’nde son buluyor. Yaklaşık 450 km olan St. Paul Yolu, Türkiye’nin en uzun 2. yürüyüş yolu olup, yolun 300. km’si Isparta sınırlarındadır. Kızıldağ Milli Parkı, Yazılı Kanyon, Eğirdir Gölü, Kovada Gölü, Karacaören Baraj Gölü, Gölcük Krater Gölü ve Milli Parkı, İnönü Mağarası, Kuz Mağarası, Zindan Mağarası, Pınargözü Mağarası, Isparta’da görmeniz gereken yerler listesine yazılabilecek doğal güzellikler arasında.

MEŞHUR YEMEKLERİ VAR



Diğer taraftan eğer kış sporlarından hoşlanıyorsanız Davraz Kayak Merkezi’nde kar keyfini de yaşayabilirsniz. Bu arada Isparta’nın birçok noktasında lavanta üretimi de gerçekleştiriliyor. Lavanta vadisi olan Keçiborlu bölgesinde lavanta bahçelerini ziyaret edebilirsiniz Çorbalarla başlayalım; Pirinç Çorbası, Top Tarhana, Tutmaş- Oğmaş, Toyga, Yayla, Sülüklü Çorba, İrmik Çorbası Isparta’da tatmanız gereken çorbalar. Et yemekleri olarak ise Tandır Kebabı, Yoğurtlu Et, Tas Kebabı, Çömlek Kebabı, Tirit, Banak, Yumurta Mıhlaması, Kapama\Bütünet, Kabine, Keşkek, Balık Doldurması, Kapama, Balık Kurması yemek listesinde yer alır. Kuyruğu Sulu, Saç Böreği, İnce Börek, Katmer, Pişi, Nokul ise börek olarak Isparta mutfağının lezzetleridir.

NASIL GİDERİZ?



Isparta’ya havayolu ulaşımı Süleyman Demirel Havalimanı’ndan sağlanıyor. Havalimanı 28 kilometre uzaklıkta. Ayrıca alternatif olarak düşünülürse, Antalya Havalimanı da Isparta’ya 120 kilometre uzaklıkta. Karayoluyla ulaşım ise İstanbul- Ankara’dan Afyonkarahisar üzerinden yapılıyor. Ayrıca Denizli, Antalya ve Konya’dan da Isparta’ya ulaşmak mümkün.