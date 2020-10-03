Grip ve pnömoni aşıları Alzheimer riskini azaltıyor mu?

Uluslararası Alzheimer Birliği Konferansı 2020, Chicago’da sonuçları açıklanan üç ayrı çalışmadan bahsetmek istiyorum bu hafta. Dünyanın bilinen en prestijli Alzheimer konferansı olduğu için söylenenleri önemsiyorum. Ancak yine de yeni çalışmalar dizayn edilmeden ve bu çalışmalardan çıkan çarpıcı sonuçlar konfirme edilmeden biraz şüpheyle yaklaşacağım.

Bilimsel temelli her bilgi biz bilim insanları için önemlidir ama yine bir bilim insanı olarak her yeni bilgiye, birkaç defa doğrulanmadan şüphe ile bakmak gerekir.

İlk bahsedeceğim çalışma Texas Üniversitesi’nde yapılmış. Grip aşısı ve Alzheimer hastalığı ilişkisi araştırılmış. Yanlış anlaşılma olmasın bugün konuşacağımız konu Alzheimer hastalarına grip aşısı yapılıp yapılmaması değil, sağlıklı kişiye grip aşısı yapılmasının ileride gelişme ihtimali olan Alzheimer’e karşı koruyucu olup olmadığı. Texas Üniversitesi’nde yapılan bu çalışmanın sonuçlarına göre hayatı boyunca en az 1 grip aşısı olanların yüzde 17 oranında, birden fazla grip aşısı olanların ek olarak artı yüzde 13 oranında Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığının düşük olduğu saptanmış. Bir başka bulgu ise grip aşısının ne kadar erken yaşta yapılırsa koruyuculuğunun o kadar yüksek olabileceği. Bu durumda çalışmanın sonucunda grip aşısının aynı zamanda Alzheimer hastalığından bir korunma stratejisi olarak kullanılabileceğinden de bahsediliyor. Ve tabi ki neden koruyucu olduğunun da ilerideki tedavi çalışmalarına ışık olması açısından araştırılması gerekli.

YÜZDE 30’A VARAN AZALMA



Gelelim aynı konferansta sunulan ikinci çalışmaya; bu çalışma Duke Üniversitesi’nde tamamlanmış. Pnömoni aşısı ile Alzheimer hastalığı arasındaki ilişki araştırılmış. Sonuçlar ise fazlasıyla çarpıcı, bu nedenle bir miktar şüphe ile yaklaşıyorum şimdilik. Çalışmanın sonuçlarına göre 65-75 yaş arası pnömoni aşısı olmuş bireylerde Alzheimer hastalığı gelişme riski ortalama yüzde 25-30 azalıyor. Bu çalışmada Alzheimer hastalığı ile ilişkili bir gene de bakılmış. Bu geni taşımayanlarda aşının koruyuculuğu yüzde 40’lara varıyor. Bu inanılmaz bir rakam. Eğer başka çalışmalarla da doğruluğu onaylanırsa Alzheimer hastalığından koruyucu tedavi olarak kullanılmaya başlanması gerekir. Ama dediğim gibi mutlaka başka çalışmalarla doğruluğu onaylanmalı. Tek bir çalışma ile buna karar veremeyiz. Yine aynı çalışmada grip aşısı ve pnömoni aşısı olmuş kişilerde koruyuculuğun daha fazla olabileceği belirtiliyor. Üçüncü çalışma ise aşılarla ilgili değil. Demans hastalarında enfeksiyonun ölümle sonuçlanmasının daha yüksek olduğu ile ilgili. Çalışmada demans hastalarının enfeksiyon sonrası ölüm riskinin 6,5 kat daha fazla olduğunu belirtiyor. Enfeksiyon sonrası ilk 30 günün ölüm açısından en riskli dönem olduğu saptanmış. Hatta bu hastaların aynı enfeksiyonla ilgili hastane başvuruları sonrası 10 yıla kadar yüksek ölüm riskinin devam ettiğini öne sürüyor. Demans hastalarında enfeksiyonun çok ciddi sonuçlarının olması, tıbbi desteğe ulaşabilmenin elzem olması nedeniyle bu konuda farkındalığın artırılması gerektiği belirtiliyor. Yine aynı çalışmada benim de yıllardır belirttiğim bir gerçekten bahsediyor; demans hastaları sebebi enfeksiyon olmasa dahi, her hastalıklarında özellikli tedaviye ihtiyaç duyarlar. Yıllar önce dile getirdiğim ‘Alzheimer Dostu Hastane’ fikrimi bu vesileyle tekrarlamış olayım. Nasıl bebek dostu hastaneler varsa, aynı mantıkla Alzheimer dostu hastaneler de olmalı. Yaşlı popülasyonunun bu kadar arttığı bir dünyada, bu bir lüks değil ihtiyaçtır.