Gözler neonlarla parlayacak

Pandemi nedeniyle, online toplantılara ve eğitimlere evden katılım sağlıyoruz. Bu dönemde kendimizi daha iyi hissetmek adına, kişisel bakımımız daha da önem kazandı. Dışarda olduğumuz zaman ise maskeye bulaşma yapmayan ürünleri tercih ediyoruz. Sephora Türkiye Makyaj Eğitmeni Oğuz Günüç, “2020 aslında bir çok şeyi değiştirdiği gibi makyaj trendlerinde de büyük değişikliklere yönelmemize sebep oldu” dedi. “Maske kullanımıyla birlikte göz makyajının daha da öne geçti” diyen Günüç, sözlerine şöyle devam etti:

ISLAK VE TARANMIŞ KAŞLAR MODA



“2021 makyaj trendlerine baktığımızda gözlerde; neon ve ışıltılı tonları fazlasıyla göreceğiz. aslında 70 ve 80’lerin esintisini görür gibiyiz. Neon gözlerde açık pembeler, buz mavisi gibi tonlar karşımıza çıkıyor. Bunların dışında linerda da grafik liner ve renkli linerlar ön planda… Makyajın dışında önemli olan düzenli cilt bakımları... Cilt bakımında yapacak olacağımız maskeler, kullanıcağımız kremler ve cildi arındırıcağımız temizleme ürünleri bizi doğru sonuca götürmekte büyük rol oynuyor. Ten makyajındaysa daha çok sağlıklı ve ıştıltılı bir görünüm gözümüze çarpıyor. Işıltılı görünüm derken yoğun pigmentli highlighter’lar değil daha çok ıslak ve sağlıklı görünümlü ürünler tercih edebilirsiniz. Kaşlardaysa yoğunluklar göze çarpmakta ıslak ve yukarıya doğru taranmış yoğun kaşlar fazlasıyla tercih ediliyor. Bunu sağlamak içinse kaş maskaralarına başvurmak iyi bir çözüm olabilir. Dudaklarda daha çok nem odaklı ürünler ve maskeye bulaşma yapmayan kalıcı ürünler göze çarpıyor. Bu yıl dudaklarda keskin hatların yanı sıra parmak ile uygulanmış ombre görüntüsü ile de sıkça karşılaşacağız.”

SAÇLARINIZI KOLAJEN VE BİTKİSEL YAĞ İLE KORUYUN



Evde kaldığımız bu dönemde saç ve cilt sağlığımız için neler yapmamız gerektiğini Zade Vital Medikal Müdürü Uzm. Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu, anlattı: “Bitkisel kaynaklı doğal yağlar, doymamış yağ asitleri ve biyoaktif maddeler açısından zengindir ve vücudun birçok sistemi için yapı taşı oluşturur. Doğru bitki türünün kullanıldığı, uluslararası kalite standartlarında üretilmiş ürünler tercih edilmeli. Vücudumuz ne kadar sağlıklı olursa saçlarımız da o kadar sağlıklı olacaktır. Kalitesinden emin olduğunuz bitkisel yağlarla saçlı deriye haftada birkaç kez masaj yapmak, saçlı derinin beslenmesini ve saç sağlığını destekleyecektir. Kolajen cildin ve bağ dokularının ana bileşenidir. Tüm vücudumuz için olmazsa olmaz yapısal bir proteindir. Kolajen kaynağı olarak, balık kaynaklı kolajenler daha fazla Tip 1 kolajen içerdiğinden, cilt desteği olarak balık kaynaklı kollajenlerin kullanılması tavsiye edilir. Kollajen hidrolize edilerek peptitlerine parçalanır ve bu şekilde emilerek dokuya ulaşır.”