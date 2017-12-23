Göz estetiği yaptır, aynalarla barış

Önce yıllardır barışık olduğumuz aynalar, daha sonra da çevremizdeki kişiler yaşımızı yüzümüze vurunca da morallerimiz bozuluyor. Aynalara küsüyoruz. Bu arada yaşımızı ilk ele veren de gözlerimiz ve çevresindeki dokular oluyor. Çünkü göz kapakları düşüyor, göz çevresindeki derin kırışıklıklar artıyor. Göz kapağı sarkması, kazayağı çizgileri, gözaltı torbaları ve göz kenarlarında oluşan kırışıklar, yaşlanmanın en önemli göstergeleri olarak görülüyor. Ancak gelişen teknoloji ile estetik cerrahideki gelişmeler, kişinin göz çevresindeki yaşlanmalarına son verip yıllara meydan okuyan, daha genç ve duru bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Göz estetiği ile yüzün eski canlılığına kavuşmasının olası olduğunu söyleyen Sinan Göker Estetik Grubu Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Akın Banaz, göz çevresine, göz kapağına ve gözaltı torbalarına uygulanan estetik ile ilgili olarak söyle konuşuyor; “Yaş ilerledikçe göz çevresindeki kas ve deri dokusu yerçekimi nedeniyle aşağı doğru sarkar. Bu sarkma ile birlikte bu durumun göz etrafındaki yağ dokusunun fıtıklaşması ve gözün önündeki yağı tutan sağlam yapının gevşemesine neden olur. Bu nedenle en sık uygulanan estetik operasyonları göz kapağı estetiği, üst kapak düşüklüğü ameliyatları, göz çevresi botoksu ve göz kapağı şekil bozuklukları nedeniyle yapılır. Bu arada göz kapağı düşüklükleri doğuştan olabilir ya da ileri yaşlarda oluşabilir. Bu düşükler görmeyi ve görme alanını etkiler. Kesinlikle düzeltilmesi gerekir. Göz kapağını kaldıran kas tamir edilir ya da kapak askı yöntemi ile kaldırılır. Kapak düşüklükleri çocuklarda da görülür. Bu göz tembelliğine neden olur. Kapak düşüklükleri yani ptozisin düzeltilmesi çok önemlidir. Bunun yanı sıra kazayağı bölgesi, alın çizgilerinin kırışıklıkları tedavisi, kaş kaldırma ve şekillendirme, botoks yöntemleri de gerekiyorsa hastaya uygulanabilir. Botoks ile 15 dakikada tüm bu sorunlardan kurtulmak kolaydır. Gözaltı torbaları ve üst göz kapağında hatta kaşlardaki sarkma gibi sorunlar ise rahatlıkla çözümlenir.”



ACISI YOK, İŞLEMİ KOLAY

Bu işlemlerin teknolojik yöntemlerle, çok daha kolay ve acısız yapıldığına işaret eden Op. Dr. Akın Banaz, göz kapağının vücudun diğer dokularından farklı bir bölge olduğunu dile getirerek, göz estetiği ameliyatlarının önemini ve risklerini de şöyle sıraladı; “Göz kapağını açan ve kapayan kas, yağ dokuları, gözyaşı bezi, cilt ve destek dokularından oluşur. Göz estetiği ameliyatlarında, aşırı hassasiyet gösterilmesi gerekir. Cerrahi girişimlerin tümünde sağlam dokuların zarar görmemesi ve sadece gerekli yere müdahalenin yapılması çok önemlidir. Komplikasyon riskinin az olması ve hızlı bir iyileşme süreci için ameliyatın özel tasarlanmış ameliyathanelerde gerçekleşmesi ile sağlanır. Kazayağı diye bilinen göz çevresi kırışıklarını, alın çizgilerinin kırışıklık tedavisini, kaş kaldırma ve şekillendirmeyi, göz kapağı estetiğini, gözaltı torbaları ve üst göz kapağındaki estetik sorunların tedavilerin çok kolay yapıyoruz. Ameliyatlarda karbondioksit lazer cihazı ya da radyofrekans kullanıyoruz. Böylece kesi yerinden kanama çok az oluyor, hem iz kalmıyor hem de iyileşme süresi kısalıyor.”