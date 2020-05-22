Görkem Yeltan'dan çocuklara bayram hediyesi

Albüm olarak Yeditepe Müzik tarafından kayda alınan masal ücretsiz olarak https://youtu.be/TPZFi15Hd3U linkinden ve dinlenebilecek. Evlerinde olan çocuklara, dışarı çıkamadıkları ve bayramın yaklaştığı bu dönemde güzel bir sürpriz yapmak isteyen Yeltan, tüm dünyanın yaşadıklarıyla örtüşen bu hikâyede, herkesin kendinden bir şeyler bulabileceğini söylüyor.

Seslendirenler arasında ünlü oyuncular Okan Yalabık, Kaan Çakır, Demet Evgar, Yeşim Koçak’ın yanı sıra edebiyatçı-yazar Ayla Ağabegüm de var. Oyuncu, yazar ve yönetmen Görkem Yeltan’ın farklı yaş gruplarına yönelik yayımlanmış yirmi çocuk kitabı bulunuyor.

Kaplumbağa ile eşek neyi anlatıyor?

Tavşan Beyaz ile erkek kardeşi Sarı okuldan eve dönmek için yolun kenarında eşek bekliyorlardı. Önlerinde yaşlı bir kaplumbağanın da eşek beklediğini gördüler. Kaplumbağa Teyze’yi hiçbir eşeğin almadığını fark eden tavşan kardeşler, geçerken onu da evine bırakmaya karar verdiler. Eşek, yol boyunca Kaplumbağa Teyze’ye çok kötü davrandı ama yaşlı bir doktor olan Kaplumbağa Teyze’nin o saatte dışarıda olmasının nedenini öğrenince yaptıklarına çok pişman olacaktı. Çocuklar ve yaşlılara bakış, yetişkinler dünyasında bu iki gruba yaklaşım konusunda mesajlar içeren hikâye Oğuz Demir tarafından resimledi.

Albümde, Edit ve Mix: Yalçın Akyıldız, Video: Süheyla Arıkan, Dublaj Yönetmenleri: Yasemin Akyıldız, Alin Yeltan isimleri yer alıyor.