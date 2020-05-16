Gıdalardan koronavirüs bulaşır mı?

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Pazarda satılan sebze ve meyve, market alışverişi ile eve gelen paketli gıda, fırından alınan ekmek, açıkta satılan kuruyemiş ve daha birçok besin maddesi. Bu ürünlerden Koronavirüs kapar mıyız ve nasıl önlem almalıyız? Cevabı haberimizde…

Bugünlerde ev hanımlarının işi baya zorlaştı. Pazar, market alışverişleri ile eve gelen her ürünün virüs taşıyabileceği endişesiyle ciddi bir dezenfekte süreci başlıyor. Kimi sebze ve meyvesini sirkeli suda bekletiyor kimi paketli ürünleri deterjan ile yıkıyor kimi ise sadece havalandırıyor. Yöntemler ne kadar doğru bunu bilmiyoruz. Bu zamana kadar gıdalardan buluşan vakalar olmadı. Ancak bazı yüzeylerde virüsün belli saatler kalıyor olması insanları tedirgin ediyor. Bu konuda medyada da çeşitli söylentiler ve bilgi kirliliği oluyor. Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Genel Koordinatörü ve Gıda Mühendisi Ebru Akdağ ile aklımıza takılanları konuştuk.

ALIŞVERİŞ POŞETLERİ ÇÖPE



WHO, EFSA, FDA gibi uluslararası otoriteler şimdiye kadar gıda ve gıda ambalajı kaynaklı bir Covid-19 vakası bulunmadığını işaret ediyor. Virüsün gıdalardan bulaşması öngörülmüyorsa da risklerden korunmak için her zaman güvenilir gıdaların tercih edilmesi gerektiğini belirten Akdağ, “Tedbiri elden bırakmayın” diyerek tüketiciyi uyarıyor. “Araştırmalara göre Koronavirüs’ün yüzeyde dayanabilme sürelerinin ortam koşullarına (temas yüzeyinin türü, nem oranı, ortam sıcaklığı vb. gibi) bağlı olarak birkaç saatten birkaç güne kadar olabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla teorik olarak üzerinde bulaşı olan bir ambalajla veya gıdayla temas sonrası elinizi yüzünüze sürmeniz durumunda hastalığa yakalanma riskiniz var. Bunun önüne geçmek için alışveriş sonrası poşetleri hemen çöpe atın. Aldığınız ürünleri yerleştirdikten sonra ellerinizi su ve sabunla yıkayın.” diyen Akdağ, “Meyve ve sebzeleri akan su altında yıkamanız gerekir. Ayrıca olası bulaşın önüne geçmek için çiğ ve pişmiş gıdalar için farklı mutfak gereçleri kullanılması gerekir. Çiğ ve yemeğe hazır gıdaları birbirine temas etmeyecek şekilde saklayın. Koronavirüs ısıya dayanıklı olmadığı için gıdaları yeterince pişirin. Gıdaları pişirmeden önce ve sonra ellerinizi sabun ve suyla yıkayın.” uyarısında bulundu.

EKMEK VİRÜS TAŞIYICISI OLABİLİR



Ekmek konusunda da tereddütleri olan insanlar var. Temel besinlerden biri olan ekmeği alırken nelere dikkat edilmeli? Sorumuzu şöyle cevaplıyor Akdağ, “Ekmek açıkta ve paketsiz bir şekilde satılıyorsa, bulaş riski taşıyor demektir. Bunun önüne geçebilmek için Tarım ve Orman Bakanlığı, Koronavirüs önlemleri kapsamında ekmek ve ekmek çeşitlerinin ambalajlı olarak satılması için 26 Mart’ta bir genelge yayımladı. Covid-19’un ısıya dayanıklı olmadığı biliniyor, bu nedenle riski tümüyle ortadan kaldırmak için tüketmeden önce kızartmak da bir alternatif olabilir. Açıkta satılan ambalajsız ürünlerin bir koruma kalkanından yoksun olduğunu vurgulayan Akdağ, “Bu nedenle hapşırma, öksürme, dokunma sonucunda üzerinde bulaşı olan açıkta satılan bir gıda, virüs taşıyıcısı haline gelebilir. Kuruyemiş için de aynı riskler geçerli. Bu yüzden açıkta satılan gıdalardan her zaman uzak durulmalı.” dedi.

İNFODEMİ VİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ



Koronavirüs sürecinde gıdalar konusunda özellikle sosyal medyada bilgi kirliliği mevcut. Bu dönemde hem Dünya Sağlık Örgütü hem de BM, İnfodemi’ye karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuyor. Nedir İnfodemi; aşırı ve asılsız bilgi veya haber salgınının, toplumda korku ve paniğe yol açarak, esas salgının yönetimini zorlaştırması. Covid 19’dan koruyacak mucize gıdalar şeklindeki haberlere de itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizen Akdağ, “Herhangi bir gıdanın veya beslenme düzeninin tek başına bağışıklık sistemimizi güçlendireceğine, Covid-19’u önleyeceğine veya tedavi edeceğine ilişkin kanıt bulunmuyor. Enfeksiyondan kaçınmanın en iyi yolu hijyen uygulamalarıdır.” şeklinde konuştu.