“Gez dünyayı, gör Konya’yı” bu sözü kimin söylediği konusunda kimse hemfikir değil ama Konya’nın gezilmesi konusunda ilham verdiği kesin. Konya, Ramazan ayının başlaması ile Tüm Türkiye’den hatta tüm dünyada Konya’ya ziyaretçi akını başlıyor. Bunun odak noktasında Mevlana Celalettin-i Rumi’nin bu şehirde yatıyor olması var tabii ki. Halk arasında ilginç bir söz var ki “Mevlana’yı ziyaret edersen yarım hacı olursun” şeklinde bu da herhalde Konyalıların ziyaretçi çekmek için kullandığı bir slogan olsa gerek. Her neyse Konya sadece Mevlana’sıyla değil, birçok özelliği ile gezilmesi görülmesi gereken bir şehir. Konya, en kalabalık 7. il ve Türkiye’nin yüzölçümü bakımından en büyük şehri, 31 ilçeden oluşur. 2 milyonu aşkın nüfusu ile en büyük illerimizden. Bu şehirde gezmeniz görmeniz gereken o kadar çok yer var ki, biz belli başlı olanları kısaca sıralayalım.



MEVLANA TÜRBESİ VE MÜZESİ

Yerli ve yabancı turistlerin Konya’ya gelmesinin nedenlerindendir. Hz. Mevlana’nın tüm insanlığa “Gel, gel, ne olursan ol yine gel” çağrısı tüm dünyada karşılık buluyor ve tüm dünya buraya akıyor. Dört fil ayağı sütun üzerine bir Selçuklu şaheseridir. Kubbeyi hadranın dıştan 16 dilimli bir külahı vardır. Külahla silindir gövdenin birleştiği yerde Ayet-el Kürsi yazılıdır. Kubbe muhtelif motifler süs ve kufi ayetlerle bezenmiştir. Türbe ziyaretinden sonra burada bulunan müzede gezilebilir. Giriş ücretsizdir ve bölge tamamen Mevlana ile ilgili kıyafet, süs eşyası, hediyelik eşya ve yiyecek madde dükkanları ile doludur. Buralara belediyenin biraz kontrol altına alması kalite ve hijyen açısından çok doğru bir adım olacaktır.

SİLLE KÖYÜ

Restore edilerek turizme kazandırılan köyün tarihi Selçuklulardan da eski zamana dayanıyor. Köyde ayrıca kilise, müze, cafeler ve oteller de bulunuyor. Konya’da fazla vakit ayırmanız gereken yerlerden bir mekân.

KONYA SELİMİYE CAMİİ

Selimiye Camii, Edirne’deki “Selimiye Camii” ile alakası olmayan bir camidir Şehzade Selim tarafında yaptırlmıştır ve mimarı Mimar Sinan değildir. Günümüze kadar karakteristik özelliklerini koruyarak gelmiş bir camidir. Gezilecekler listesinde mutlaka olmalıdır.

İNCE MİNARE MEDRESE VE MÜZESİ

Selçuklu zamanında vezir olan Sahip Ata Fahrettin Ali’nin inşa ettirdiği yapı günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.

ALAADDİN TEPESİ

Alaaddin Tepesi, anlatılanlara göre Sultan Alaaddin’in halktan vergi yerine toprak istemesi ile büyük bir tepe oluşmuştur. Keykubat Camii de bu tepenin üzerindedir. Şehrin en merkezi yerindedir.

Beyşehir Gölü, Tuz Gölü, Yerköprü Mağarası ve Çatalhöyük Konya çevresinde ziyaret edilebilecek yerler listesindedir.

Konya gezilecek görülecek yerler dışında mutfağı ile de ünlüdür. Burada neler yenilir biraz da bunlara bakalım,

Etli pilav

Konya düğün sofralarının baş yemeğidir düğün pilavıdır.

Çebiç

Çebiç, ziyafet sofralarının vazgeçilmezidir.

Fırın kebabı

Fırın Kebabı’nın Selçuklular döneminden geldiği söylenmektedir. Hz. Mevlâna›nın eserlerinde kelle kebabı yapan fırınlardan bahsedilir, taş fırın içinde meşe odunu ateşinde pişer.

Etliekmek

Etliekmek, Konya’nın en çok bilinen yiyeceğidir. Konya’da da çok sevilir ve güzel yapan yerler vardır.

Sacarası

Konya’da özellikle düğünlerde hazırlanan çok özel ve hafif bir tatlı. Özel olarak hazırlanan yufka içerisine antep fıstığı serpilerek hazırlanır, kaymak ile servis edilir. Yemek bitiminde denemekte fayda var.

Tirit kebabı, su böreği, Arabaşı çorbası

Su böreği: Su böreği, Konya’nın ziyafet sofralarında çok kullanılır. Günümüzde pasta ve bulgurlu yiyeceklere dönüşen ikram sofralarında yüzyıllardan gelen zarif bir lezzeti yansıtır.

Arabaşı Çorbası: Arabaşı Çorbası, acılı tavuk çorbasıdır. En önemli özelliği ise hamurudur. Su, tuz ile kaynatılıp, bulamaç halde un eklenir muhallebi haline gelinceye kadar karıştırılır, iki parmak yüksekliğinde tepsiye dökülür ve dinlenmeye bırakılır. Çorba kâseye konulur ve yanında baklava dilimi şekli ile kesilen hamur ile servis yapılır. Kaşığa önce bir parça hamur alıp, arkasında çorba kâsesine daldırılıp...

Bamya çorbası: Konya Mutfağı’nın önemli aktörlerindendir. Bu kadar özelliği olan Konya’ya gitmediyseniz, ziyaret etmek için fazla vakit kaybetmeyin.