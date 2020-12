Gelişeceğine inandığımız moda haftamız

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un (MBFWI) 15. sezonunun tarihleri resmi olarak açıklanmış ama ben bunu bir moda yazarı olarak, maalesef moda tasarımcısı Çiğdem Akın’dan aldığım defile çekimi daveti sayesinde öğrendim. Etkinlik öncesi elime hiçbir şekilde ön basın bülteni ulaşmadı. Yapılan dijital defile çekimlerinin üçüncü günü katıldığım Çiğdem Akın defilesi sayesinde edindiğim bilgileri size organizasyon ve hedeflerini paylaşmak istiyorum ki belki bizde küçük bir katkı sağlamış oluruz. MBFWI 12-16 Ekim tarihleri arasında, Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteği ile uluslararası dijital platformlar üzerinden gerçekleşeceğini öğrendim.

MBFWI NOTLARI

Tasarımcı markaları ve tasarımcılar 12-16 Ekim tarihlerinde www.mbfwistanbul.com adresinde konumlandırılacak.

Defile çekimleri Galataport İstanbul ve Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

İstanbul’un kültürel ve tarihi zenginliklerini dijital moda haftası aracılığıyla eş zamanlı olarak global moda platformlarına taşımayı hedefliyor.

Giderek büyüyen dijital showroom’ları kullanma alışkanlığını mecburen geliştiren tüm moda satın alımcıları farklı ülkelerdeki markaları bu sayede kolayca keşfetme imkanına sahip olacağı ön görülmekte.

İHKİB; etkinliğin satın alma kısmında bu sezon yine global ölçekte lider iki dijital showroom olan Joor ve Ordre ile bir işbirliği gerçekleştiriyor ve koleksiyonlar bu platform üzerinden global satın alma sorumlularına açılacakmış.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen MBFWI; T.C. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nezdinde kurulmuş olan Türkiye Tanıtım Grubu (TTG), Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) tarafından desteklenmektedir.

ÇİĞDEM AKIN – KOLEKSİYON HİKAYESİ

Doğanın tüm sakin renkleriyle koleksiyonunu oluşturan Çiğdem AKIN, kadın bedeninin dinamizmi ile doğanın durağanlığını çarpıcı bir bütünlük içinde kompazite ediyor.

Koleksiyonun içinde; sessizliğin yanında iddia, sakinliğin yanında meditasyonu ilk bakışta görmeniz mümkün.

Doğa seni yansıtır…

Hikayemi biliyorsunuz. Tüm dünya olarak birlikte yaşadığımız zamanlardan geldik, geçiyoruz. Covid-19 dönemi kendini dinleyen milyonlarca kişinin hikayesini ben de en iyi bildiğim şekilde sizlere aktarmak istedim. Özel dokunan kumaşlar ve şeffaflığın ön planda olduğu bir koleksiyon ile diğer koleksiyonlarımdan farklı olan dingin ruh halimi sizlerle tanıştırmak istiyorum;

Renklerin insanlar üzerindeki medite özelliğini kullandım. İhtiyacımız olan her duyguyu, doğanın ve özellikle Güneş’in eşsiz yansımalarından ilham alarak tasarladım. Yansımaların tüm güzelliklerini, kırılmalarıyla birlikte işledim… Yaşam gibi.

KATILIMCI MARKA VE TASARIMCILAR

DB Berdan, Belma Özdemir, Ceren Ocak, Cihan Nacar, Çiğdem Akın, Museum Of Fine Clothing, Emre Erdemoğlu, TAGG – Gökay Gündoğdu, Gökhan Yavaş , Hakaan Yıldırım, Mercedes-Benz presents Özlem Süer, MİİN by Kadir Kılıç, Karma – Mehmet Emiroğlu, Engin Ekinci, Seydullah Yılmaz, Mehtap Elaidi, Meltem Özbek, Mert Erkan, Murat Aytulum, Natalie Kolyozyan, Nedo by Nedret Taciroğlu , New Gen , Nihan Peker , Niyazi Erdoğan, Özgür Masur , Özlem Kaya, Raşit Bağzıbağlı , Kith&Kin, Simay Bülbül, Sudi Etuz, Tuba Ergin , Tuvanam , Y Plus- Yakup Biçer

Bunca emek ile zorlu bir dönemde koleksiyon hazırlayıp ciddi yatırımlar yaparak organizasyona katılan tüm tasarımcılara eşit davranıldığını görmek adına hala güzel umutlarım var.

Bu doğrultuda etkinliğin tanıtım kısmında, moda yayıncılığı anlamında global ölçekte lider iki marka olan Vogue Runway ve Business of Fashion ile MBFWI'nin bir işbirliği mevcut, Türk tasarımcılar ve tasarımcı markaları bu platformlarda yer alacakları söyleniyor acaba yukarıdaki isimlerden kimler bu listede olacak?