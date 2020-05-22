Seri olarak düşünülen ilk kitap Kebbat –I Sokak Yayın Grubu’ndan çıktı. Aşiyan Holding’in Yönetim Kurulu Başkanının eşi Şevval Aşiyan, malikanesinin arka bahçesinde ölü olarak bulunur. Altmış bir yaşındaki kadının ağzından, burnundan kan akmasına rağmen vücudunda herhangi bir yaralanma, darp izine rastlanmaz. Kitap bu sırlı ölümü ve katili araştırırken, okuru da bir dedektif gibi satırların peşine takıyor. Köşker’in yoğun betimlemeleri zaman zaman ipuçlarını kaybettirip okuru şaşırtsa da, Komiser Sezin’in yardımıyla olaya geri dönmek mümkün oluyor...