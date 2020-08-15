Festival, enerjisini bu kez sadece katılımcılarından değil güneş panellerinden de alıyor

İlk defa 2004 yılında Bodrum’da festivale ismini veren balıkçı kasabası Gümüşlük’te, düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kontrollü normalleşme sürecinde belirtilen tüm sağlık önlemlerini alarak, kapılarını bir kez daha Bodrumlu sanatseverler için açıyor. 17 yıldır dünyaca bilinen klasik müzik ve caz sanatçılarına Bodrum’da ev sahipliği yapan, aynı zamanda Gümüşlük Festival Akademisi kapsamında genç müzisyenlere eğitim fırsatları sunan festival, bu sene kapsamını ilk defa genişleterek Başka Sinema projeler direktörü Azize Tan’ın küratörlüğünde müzik, çocuk ve çevre temalarına odaklanan film seçkisini programına dâhil ediyor. Pandemi süresince Bodrum’da üretimlerine odaklanan sanatçılar için hazırladığı “Gümüşlük, Müzisyenler ve Kadın” temalı sergi programıyla dikkat çeken festivalde, Civan Canova ’nın “Gümüşlük” resim sergisi, Herodot Üçüncü Yaş Akademisi ortaklığıyla gerçekleşen Jak Kohen anısına “Müzisyenler” fotoğraf sergisi ve Yiğit Uygur’un fotoğraf sergisi yer alacak. Festival kapsamında gerçekleşecek konser, film gösterimleri ve sergilere paralel olarak çevresel sorunlara ve sosyo-kültürel yerel değerlere dikkat çeken paralel etkinlikler gerçekleşecek.

FESTİVAL SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM MESAJIYLA GERÇEKLEŞECEK



Çevreye her zaman duyarlı yaklaşan ve bu konuda tepkisini açıkça ortaya koyan Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, bu yıl yaşanan tüm olumsuzlukların içinden farkındalıkla çıkarak dünyada ve Türkiye’de pek çok etkinlik ertelenirken bu yıl vurguladığı sürdürülebilir yaşam mesajıyla sanatseverleriyle buluşuyor. Konuyla ilgili olarak festivalin Sanat Yönetmeni Eren Levendoğlu şunları söylüyor: “Başlangıcından bu yana festivalimiz çevresel sorunlara değinen ve bu konuda farkındalık yaratan örnek bir platform olmaya çalıştı. Böylesi hassas bir dönemde bütün dünya KOVID-19 salgını etkisi altında kalmışken Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu’nun desteği ile ihtiyacımız olan enerjiyi kendimiz üreterek festivali gerçekleştirme ayrıcalığına sahip olduk. Bundan sonra da sürdürülebilir yaşam sözümüzle pek çok ülkede var olan çevre dostu festivaller ağını Türkiye’de de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca birçok kurumun desteklerini çektiği, kültür ve sanata ayrılan bütçelerin minimuma indirildiği bu dönemde, pandemi döneminden en çok etkilenen sektörler arasında olmasına rağmen özellikle bu dönemde genç sanatçılara destek olmak isteyerek sanata duyduğu saygıyı açık bir şekilde göstermiştir.”

AÇILIŞ KONSERİ: ROSANNE PHİLİPPENS & MİCHAİL LİFİTS



Festival kapsamında dünya çapında tanınan klasik müzik ve caz sanatçılarının katılımlarıyla gerçekleşecek konser programının açılış konseri dünyanın önde gelen sahnelerinde ayakta alkışlanan Hollandalı kemancı Rosanne Philippens ve yorum ustalığı ile dinleyenleri büyüleyen Özbek asıllı Alman piyanist Michail Lifits performansı ile 17 Ağustos Pazartesi, Antik Taş Ocağı ’nda gerçekleşecek.