Fazla sosyal medya hemoroid yapıyor

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“Huzurlu Bağırsak” adlı kitap yazan Prof.Dr. Korhan Taviloğlu, sosyal medyanın bağırsak rahatsızlıkları üzerindeki etkisine dikkat çekti. Taviloğlu, bağırsakların huzurlu olmadan kişinin mutlu olamayacağını belirtti.

Genel cerrahi ve Kolorektal Hastalıkları Proktoloji Uzmanı Prof.Dr. Korhan Taviloğlu, “Huzurlu Bağırsak” isimli bir kitap yazdı. Kentsel yaşamla birlikte beslenme alışkanlıkların değiştiğine dikkat çeken Taviloğlu, ortaya çıkan birçok hastalığın nedenini de buna bağladı. Mutluluk hormonunun bağırsaktan salgılandığını söyleyen Taviloğlu, kitabını ve bağırsak hastalıklarına yol açan nedenleri AKŞAM’a anlattı.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Huzurlu Bağırsak kitabını yazdınız, o zaman şunu sormak gerekiyor; huzursuz bağırsak belirtileri neler?

Aslında huzursuz bağırsak sendromu dediğimiz hastalık toplumda her beş kişiden birinde görülüyor. Bir başka deyişle yüzde 20’lik görülme sıklığına sahip. Eğer bir kişi tuvalette 5 dakikadan fazla kalıyorsa bu huzursuz bağırsak sendromunun belirtisi olarak değerlendirilebilir.

Türkiye’de en çok görülen bağırsak hastalığı nedir?

Türkiye’de kişisel deneyimlerim ve yapılan çalışmalarda sıklıkla görülen bağırsak problemi halk arasında basur adı verilen hemoroit rahatsızlığı. Öyle ki 50 yaş altında her üç kişiden ikisinde bu rahatsızlığı görmek mümkün.

Hemoroid neden olur?

Hemen her hastalıkta olduğu gibi birçok nedeni olmasına karşın hemoroid nedenleri arasında şiddetli kabızlık en başta geliyor. Tuvalette aşırı ıkınma, kabızlık nedeniyle dışkılamak için aşırı efor sarfetmek ve çok fazla oturmak yine hemoroide yol açan nedenler arasında sayılabilir. Hastalığa yol açan bir başka neden de sosyal medya kullanma alışkanlığı. Günümüzde akıllı telefonları ellerinden düşürmeyen sosyal medyada geçirdikleri zaman nedeniyle hareketsiz olan gençlerde hemoroid riski altında. Bir başka deyişle ‘sosyal medya hemoroide yol açıyor’ diyebiliriz.

ŞEHİR BİZİ HASTA ETTİ

Beslenme alışkanlığıyla, hemoroid ilişkisini açıklar mısınız?

Kırsal yaşamdan kentsel yaşama geçişle birlikte insanların beslenme alışkanlıkları da değişti. Kırsalda asla sofrada yer almayan yiyecekler şehir yaşamında ilk tercih nedenleri arasında yer aldı. Fasdfood diye adlandırılan hazır yiyecekler, katkılı maddelerle hazırlanan yiyecekler ve tek tip beslenme alışkanlıkları bağırsak hastalıklarının da hem daha sık görülmesine hem de çeşitlenmesine neden oldu. Beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler sadece bağırsak hastalıklarının çeşitlenmesiyle sınırla kalmadı. Genel anlamda da ortaya birçok yeni hastalığın çıkmasına neden oldu. Kentsel yaşam sadece beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmedi aynı zamanda stres, yoğun radyasyona maruz kalma gibi faktörleri de hayatımıza soktu.