Fazla kilolarınızı vermek sağlık borcunuz

nil@nildiyet.com

Kilolarınız, hayatınızı zorlaştırıyor, uykunuzun kalitesini bozuyor, sizi mutsuz ediyor ve bunun gibi birçok rahatsızlık veriyorsa artık mutlaka vermelisiniz. Bir an önce vermeye başlamalı, üzerinizde ki yükten bir an önce sağlıklı bir şekilde kurtulmalısınız. Birçok kez verdiyseniz ve her seferinde tekrar aldıysanız, ‘artık pes ettim’ bile diyorsanız, vazgeçmemelisiniz. Bu sefer pozitif bakış açısıyla başlayıp, pozitif bakışınızı hiç kaybetmeyin.

KİLO VERİRKEN POZİTİF OLUN

Kendinize değer verin, kendinize yemek yapın, istediğiniz yaşam şeklinize uygun besinsel ihtiyaçlarınızı öğrenin, Kendinizden kopmadan, kendinizi inkâr etmeden, kendinizi kabul ederek beslenin. Seçtiğiniz besinler ruhunuzu ve bedeninizi paralel beslesin. ‘Neden yiyoruz?’ sorusunun doğru cevabını bulun. Açlığınızı ertelemeyin, acıktığınızda mutlaka dengeli bir öğünle beslenin. Açlığınızı bastıracak küçük atıştırmalar genelde kalori olarak yüksek, besin değeri olarak düşük olurlar. Yemek yerken keyfinize bakın, yavaş yiyin, iyi çiğneyin lezzete odaklanın, yemekten keyif alın. Keyifli yemek pozitif olmanızı kolaylaştırır, pozitif yaklaşım yemekten keyif almanızı sağlar. Yararlı beslenmeye odaklanın. Yemek seçiminde kalori odaklı bakmayın, yiyeceklerin, doğal olması, vitamin mineral içeriğinin yüksek olması, kalori hesabından daha önemli. Kolay ve hızlı yemeklerden, fastfood beslenmeden kaçının; Seçtiğiniz yiyecekler ne kadar lifli ve işlem görmemiş ise vücudunuz onu o kadar uzun sürede enerjiye dönüştürür ve o ölçüde fayda sağlar.

SİGARA KULLANMAYIN

Sağlıklı vücut yapısına önem verin. Ağırlık kontrolüne körü körüne odaklanmayın, sağlığınıza ve sağlıklı beslenmeye odaklanın. Alkolle aranıza mesafe koyun. Alkol kullanmak kaslarınızı zayıflatır, kilo vermenizi zorlaştırır, çabucak kilo almanıza yağ oranınızın yükselmesine sebep olur. Açık hava enerjinizi yükseltir, kilo yönetiminde sizin lehinize fayda sağlar. Yürüyün, her gün hareket edin. Dışarda, evde, işyerinde yaşamınızın her anında gezinin, hareketli olamaya çalışın. Sürekli hareketli olmak kas ve kemik yapınızı korur ve geliştirir. Sindirim sisteminizi çalıştıracak şekilde beslenin. Sindirim sisteminiz güzel çalışsın, kabız olmayın. Yeterli su için, lifli gıdalar tercih edin, yağı alınmış süt, yoğurt, peynir yerine doğal olanları tercih edin.