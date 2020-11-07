Fatih'in Günlüğü okuyucu ile buluştu

Yazar İsrafil Kurt tarafından kaleme alınan ve Cağaloğlu Yayınevi tarafından yayımlanan Fatih’in Günlüğü, tarihsel bir gerçekten yola çıkarak kaleme alındı. Eserin ilham kaynağı olan olay ise 1950’li yıllarda Ordinaryüs Profesör Doktor Süheyl Ünver’in Topkapı Sarayı arşivinde rastladığı bir defter.

Ünver, bir çocuğa ait olduğu belli olan bu defteri incelediğinde birbirinden güzel motiflere, zamanın önemli lisanlarında yazılmış yazılara, tuğra denemelerine ve en önemlisi büyük top ve uçan gemi çizimlerine rastlar. Sonrasında yapılan araştırmalarda, beş yüz yıl öncesine ait bu gizemli defterin Fatih Sultan Mehmet’in çocukluk defteri olduğu ortaya çıkar.

Ünver’in Topkapı Sarayı arşivinde bulduğu işte bu defterden ilhamla kaleme alınan Fatih’in Günlüğü, başta çocuklar olmak üzere tüm okurları onların dünyaya bakışlarını da ihmal etmeden, bir tarih yolculuğuna çıkarmayı amaçlıyor. Öte yandan kitap, çocuklara tarih ve medeniyet bilinci aşılarken küçük yaşlarda “hayal edebilmenin, geleceğe dair planlar yapabilmenin” önemine işaret ediyor. Nitelikli görsellerle desteklenen kitabın içeriği, çocukları tam anlamıyla bir okuma şölenine davet ediyor.

Kitaptan kazanılan davranışların ve bilincin boşlukta kalmaması; hayatta somut bir karşılık bulması amacıyla yayınevi, eserin yanında çocukların geleceğe yönelik hayallerini, ümitlerini, planlarını not almaları; günlük tutabilmeleri için bir de defter hediye ediyor.

Fatih’in Günlüğü raflarda, yeni Fatihler ile buluşmak için hazır.

Şimdiden iyi okumalar.