Farklı dönemlerin müzikleri “kaynaşıyor”

Günümüz müziğinin geçmişin birikiminden beslenerek oluştuğu düşüncesinden yola çıkarak, dönem ve stillerin bir bütün olduğunun altını çizen projede, Albinoni, Mozart ve Rossini’nin ünlü eserlerinden bölümleri Aslıhan Keçebaşoğlu, Utku Aşuroğlu ve Uğurcan Öztekin kaynaştırıyorlar.

Gedik Kaynak bünyesinde üretilen farklı renk ve boyuttaki kaynak tellerinin çeşitliliğinden yola çıkarak oluşturulan yaylı dörtlü projesini Gedik Filarmoni Orkestrası bünyesinde çalışmalarını sürdüren Murat Erginol (Keman), Rüstem Mustafa ( Keman), Öykü Koçoğlu ( Viyola), Çağlayan Çetin (Viyolonsel) yorumlayacak. Gedik Sanat’ın ikinci dijital projesi Kaynaşma bünyesinde ilk seslendirilişler Gedik Sanat Sosyal Medya Hesaplarından 21-22-23 Ağustos tarihlerinde 18.00’da üç bölüm halinde yayınlanacak.

SANAYİ VE SANAT İÇ İÇE



Gedik Kaynak’ın fabrikasında gerçekleşen çekimlerde kaynak tellerinin üretim süreçleri ve kaynak yapılan anların görüntüleriyle oldukça ilgi çekici bir kurgu hazırlandı. Kaynak tellerinin sanat ile ilişkilendirilmesi aslında imge ve sembollerle yaşamı daha bilinçli ve estetik bir biçimde algılamaya başlayacağımızın da mesajını bizlere vermekte. Albinoni’nin Adagio, Mozart’ın Küçük Bir Gece Müziği ve Rossini’nin Sevil Berberi Operası Uvertüründen küçük parçaları fabrikanın içerisinde dinlerken kaynak yapan bir işçinin leitmotifi ile günümüze birleştirileceksiniz. Gedik Sanat birleştiren projelerine sanayi ve sanatı, geçmişi ve bugünü iç içe geçirerek devam ediyor.