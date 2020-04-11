Evden çalışırken 'güvende' miyiz?

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Kovid-19 nedeniyle evden çalışma sistemine geçtiğimiz bugünlerde işlerimizi kolaylaştıracak birçok online programla tanıştık. Peki bu uygulamalar neler? Ve beraberinde gelen güvenlik sorunları için nasıl önlemler alabiliriz?

Evden çalışabilmek için tasarlanan ve işinizi kolaylaştıracak onlarca uygulama mevcut. Ancak bu uygulamaların güvenlik açıkları da gündemde. Peki hem kişisel hem de kurum güvenliği için nelere dikkat etmeliyiz? Konuyla ilgili olarak Adli Bilişim Uzmanı ve Öğretim Görevlisi Mustafa Sansar şunları söylüyor: “Bilişim Sistemleri altyapı yatırımlarını iyi yapan ve Siber Güvenlik testlerinden geçiren firmaların dışında, birçok firma bu konuda sınıfta kaldı. Uzaktan çalışma için güvenilir ve lisanslı yazılımlarla bu işlemleri gerçekleştirmeyen firmalar ciddi siber güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya.”

FİRMALAR SİBER GÜVENLİĞİ GÖZ ARDI ETTİ



“Şirketler ve çalışanları onayı alınmamış, lisanssız programlarla bu sistemlere bağlandıklarında ilk etapta çalışanların kendi bilgisayarlarının hacklenebilme ihtimali ile karşı karşıya kalacaklar. İkinci olarak ise eğer şirket uzaktan erişim için bilişim altyapısını hazır hale getirmezse, sistemin aynı anda birden fazla bağlantı yapması neticesinde bilişim altyapıları durma noktasına gelebilir. Güvenli yazılımlar ile çalışanlarını sisteme entegre edemediklerinde tüm sistem hackerlar tarafından ele geçirilmeye açık demektir.”

LİSANSLI YAZILIMLAR SATIN ALINMALI



Alınması gereken önlemlerle ilgili olarak Mustafa Sansar, şu uyarılarda bulundu: “Şirketlerin ilk yapmaları gereken bilgi güvenliğinin farkında olmak ve bilişim altyapılarını buna uygun hale getirmek. Bundan sonra ise uzaktan çalışmaya uygun lisanslı yazılımlar satın alarak ve kurulumları bilgi işlem sorumluları gözetiminde yapılarak işlemlere başlanmalı. Ayrıca mutlaka siber güvenlik ile alakalı online eğitimler verilerek bilgi güvenliği farkındalığının arttırılması sağlanmalıdır. Bir programın popüler olmasının o programın çok güvenli olduğu anlamına gelmediği bilinmelidir.”

EVDEN ÇALIŞMADA KULLANILAN UYGULAMALAR

Microsoft Teams: Microsoft’un Office 365’te kurduğu kişilerin iletişimini çoklu medya özelliğiyle sağlayabildiği bir çalışma alanı. Ekiplerin birbirleri ile sesli ve görüntülü olarak görüşme yapıyor olabilmesinin yanında belge, doküman veya notları da aynı zamanda görüntülenebiliyor. Gizlilik ve güvenlik gibi önemli unsurları sağlamak için birçok taahhüdü kullanıcılarına sunuyor.

Trello: Yaptığınız işleri veya hedeflerinizi tek bir ekran üzerinden size hatırlatmak için tasarlanan uygulama. Bireysel listelerinizin yanı sıra oluşturduğunuz ekip için de görev dağılımı yapabilir aynı zamanda görevlerle ilgili tarihler atayarak hatırlatıcı oluşturabilirsiniz.

Slack: Bu uygulama, yapılacak projeler için atanacak ekiplere farklı gruplar oluşturmak için tasarlanmış. Farklı uygulamalar üzerinden oluşturulan belgeler ve dokümanları da sürükleyerek uygulama ekranına bıraktığınızda ekibinizle anında paylaşabilirsiniz.

Skype Kurumsal: Anlık toplantı, konferans gibi toplu görüşmeler ve aramalar yapabilir aynı zamanda sunumlarınızda çevrim içi olarak ekiplerle ve gruplarla paylaşmak mümkün.

Google Drive: Dokümanlarınızı saklamak için kullanabileceğiniz ve bulut mantığıyla çalışan bir uygulama. Telefonunuzla senkronize edebileceğiniz gibi dokümanları diğer kullanıcılarla paylaşma özelliği de sunuyor. Paylaşım yaptığınız kişilere belgeyi düzenleme yetkisi verebilirsiniz.

Realtime Board: Mobil ve masaüstü olarak kullanabileceğiniz bu uygulamada, not alabilir, aldığınız notu metin olarak veya post-it olarak paylaşabilir veya fotoğraf paylaşımı yapabilirsiniz.

Facebook WorkPlace: Bu uygulama içerisinde Facebook’a ait olan haber akışı, canlı yayın, çoklu medya paylaşımı gibi özellikleri bulunmakla beraber oluşturulan ağ içerisinde sadece kurumun çalışanları bulunuyor. WorkPlace, çalışanların iletişimi kolaylıkla sağlayabildiği gibi herkes tarafından bilindiği için çalışanlara kullanım için eğitim vermeyi gerektirmiyor.

CamScanner: Belge taratma uygulaması olan CamScanner, aynı zamanda taratılan belgeleri bölümlendirerek saklanmasına ve paylaşılmasına olanak tanıyor.

Teamviewer: Evden çalışırken iş bilgisayarınızdaki dosyalara erişmeniz gerekebilir. Teamviewer gibi iki cihaz arasında bağlantı sağlayan uygulamalar çözüm yollarından biri.