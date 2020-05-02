Evde seyahat dönemi başladı

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Seyahat planlarınız ertelendi diye üzülmeyin. Ülkeler, şehirler, gezmek istediğiniz kültürel mekânlar, tarihi yapılar evinize kadar geldi. Seyahat uygulaması Piri, sesli turlarıyla kullanıcılarına sanal bir seyahat deneyimi sunuyor. Bugünlerde evdeki insanlara dijital tur hizmeti verdiklerini anlatan Tülin Yücel Altaş, Koronavirüs nedeniyle ücretsiz içerikleri artırdıklarını söyledi.



Bu yıl Koronavirüs nedeniyle tatil planları erteledi. Hayat ne zaman normale dönecek belli değil. Peki ertelenen seyahat programınızı online olarak yapmaya ne dersiniz? Bu konuda size yardımcı olacak çeşitli uygulamalar var. Bu programlarından biri de Piri. Evdekal sürecinin başlamasıyla sosyal hayattan uzak kalan insanlar kendilerine evlerinde bir dünya kurmaya başladı. İnternet üzerinden online olarak çeşitli etkinlikler yapıyorlar. Bunlardan biri de online olarak gezmek, farklı ülkeler keşfetmek ve kültürünü tanımak. İşte tam bu noktada Piri size güzel fırsatlar sunuyor.

DİJİTAL BİR TURA NE DERSİNİZ?

Uygulama adını Türk kaşifi ve kartograf Piri Reis’ten alıyor. 20 ülkede 30 şehri gezme imkânı sunan Piri ile ilgili merak ettiğimiz detayları uygulamanın kurucusu Tülin Yücel Altaş ile konuştuk. Piri seyahat uygulaması sadece online olarak gezi imkanı sunmuyor. Gezginlerin hayatını da kolaylaştırıyor. Piri uygulaması ile hiç tanımadığınız bir ülkede rehbere ihtiyaç duymadan gezinizi tamamlayabilirsiniz. “Uygulama gittiğiniz şehirlerde size dijital rehberlik sağlıyor, neredeyseniz konumunuzu algılıyor ve oranın hikâyesini anlatmaya başlıyor. Sizi bir sonraki noktaya da navigasyonla adım adım yönlendiriyor. Aynı zamanda rota üzerinde bulunan restoran, kafe, müze veya sergi gibi lokal öneriler de sunuyor.

Aslında dijital bir tur deneyimi gibi düşünebilirsiniz bunu; kulaklıklarınızı takıyorsunuz ve sanki rehberiniz yanınızdaymış gibi şehri dinleyerek gezebiliyorsunuz. İçeriklerimizi sadece gittiği yerde değil, gitmeden önce hazırlık yaparken de dinleyen kullanıcılarımız var. Bir sonraki seyahati için destinasyon seçerken fikir almak, gideceği seyahatine hazırlanmak veya gidemeyeceği yerleri dinlemek, öğrenmek için turların uzaktan dinlendiğini gözlemliyoruz.” diyen Altaş, şu anda bu dijital tur hizmetini evdeki insanlara verdiklerini anlattı: “Evde geçen zaman artınca, doğal olarak bir aktivite ihtiyacı ortaya çıktı. Bu noktada kullanıcılarımız sesli turlarımızı sanal bir seyahat deneyimi olarak benimsedi. İçinde bulunduğumuz dönemde fiziksel sağlık kadar mental sağlık da büyük önem taşıyor. Kullanıcılarımızın yorumlarından gördüğümüz kadarıyla sesli turlarımız, özlenen yerleri evlere getiriyor; mental sağlığı ve keşif duygusunu canlı tutmaya yardım ediyor.”

KARANTİNAYA ÖZEL İÇERİKLER

Uygulamaya sahip olmak için yapmanız gereken tek şey telefonunuza indirmek. Uygulama içerisinde ücretli, ücretsiz içerikler ile abonelikler de var. Koronavirüs nedeniyle ücretsiz içerikleri artırdıklarını belirten Altaş, “Özellikle bu dönem için 50’den fazla sesli içeriğimizi ücretsiz sunuyoruz. Buna ek olarak ücretli premium dijital turlarımızdan seçilen en güzel durakları da her gün yenileyerek ücretsiz sunuyoruz. Uygulamanın ana sayfasında yer alan ‘Bugün Kaçırma’ isimli kategoriden günün şehrini dinleyerek turlayabiliyorsunuz.” şeklinde konuştu. Koronavirüs sürecinin kendilerini de olumsuz etkilediğini belirten Altaş, “Pek çok gezginimiz seyahatlerini iptal etti. Bu süreçle birlikte hemen başlattığımız ‘Evde Kal, Evde Keşfet’ iletişimiyle, grafiklerimiz tekrar hızlı bir yükselişe geçti. Kullanıcılarımızın yorumlarından gördüğümüz kadarıyla sesli turlarımız artık, özlenen yerleri evlere getiriyor. İki hafta önce ‘Karantinada Sanat’ isimli yeni bir içerik serisi başlattık. Her hafta bir sanat eserinin sesli hikâyesini uygulama içinden ücretsiz sunuyoruz. Amacımız karantinada sanatın iyileştirici gücüyle insanları buluşturmak.” diyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ

Altaş sözlerine şöyle devam ediyor: “Geçtiğimiz hafta bir sağlık çalışanımızdan şöyle bir yorum aldık: ‘Bir sağlık çalışanı olarak, çocuklarımla birlikte yapabildiğim kahvaltılarımıza, hem sanat hem de şehir turlarınız eşlik etmekte. Ben de bu güzel hizmetiniz için teşekkür ederim.’ Bu mesajın üzerine bize ulaşan tüm sağlık çalışanlarımıza yıllık Piri aboneliğini hediye etmeye başladık.”

SORUMLU TURİZM KONSEPTİ ARTACAK



Salgından sonra dünya eskisi gibi olmayacak. Alışkanlıklar değişecek. Sosyal izolasyon nedeniyle seyahat yöntemlerinin farklılaşacağını belirten Altaş ileriye dönük planlarını şöyle anlattı: “Öncelikle iç turizmin canlanacağını düşünüyorum. Dünyadaki turizm ekosisteminin öngörüsü, daha bireysel seyahatlerin gerçekleşeceği yönünde. Burada Piri’ye önemli bir rol düşüyor. Bu sebeple bizim öncelikli hedefimiz turumuzun olduğu şehir sayısını artırmak, 2020’de tüm Türkiye’yi kapsamak. 81 ilimizde de dijital sesli turlar yapmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan, bu sürecin tüm dünyadaki turizm sektöründe olumlu değişiklikler ve dönüm noktaları yaratacağına inanıyoruz. Bu dönüm noktalarından birinin, ‘Eko-turizm/ Sorumlu turizm’ konsepti olacağını öngörüyoruz. Venedik kanalındaki suyun berraklaşması, liman bölgesinde yunusların görülmeye başlanması, yıllarca aşırı turizme maruz kalmış Venedik’ten küçük bir örnek. Doğayı ve kültürel mirasları korumak için yeni nesil teknolojilerin kullanılacağını düşünüyoruz.”



Lezzet turlarından bilinmeyen hikâyelere



Uygulama 150’den fazla dijital tur, 3 binden fazla sesli içerik ile 500 bin gezgine hizmet veriyor. Türkiye’den; İstanbul, Edirne, Çanakkale, Gaziantep, Bursa, Konya, Kapadokya gibi şehirler yer alıyor. Aynı zamanda lezzet rotaları da bulunuyor. Özellikle Vedat Milor’un sesli anlatımıyla İstanbul’da 3, Konya’da 1 adet lezzet rotasının çok beğenildiğini ekliyor Altaş. Yurt dışında ise Paris, Roma, Prag, Barcelona, Budapeşte, Amsterdam, Berlin, Venedik, Floransa, Milano, Londra en çok ziyaret edilen Avrupa şehirleri. Turlarda şehirlerin bilinmeyen hikâyeleri, tarihi, kültürel mirası, lokal yaşamı, müzeleri, en ünlü eserleri, sanatsal değerleri ve mutfağı anlatılıyor.

