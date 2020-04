Evde sağlıklı saçlar mümkün! Mucize karışım elma sirkesi & su, bal & süt

Koronavirüs önlemleri kapsamında uzun zamandır kuaförler kapalı. Hem erkekler hem de kadınlar kişisel bakımlarını ev de yapmak zorunda kalıyorlar. Bu konuda erkekler kadınlara göre daha şanslı. Saçlarını çok kolay bir şekilde evde kısaltma imkânına sahipler. Hatta sosyal medyada dünyaca ünlü isimler, evlerinde saçlarını kestikleri anları paylaştılar. Ülkemizde de başlayan evde saç kesim merakı renkli görüntüler oluşturdu. Kadınlar için ise işler bu kadar kolay değil. Bu yüzden evde saç bakımlarına dikkat etmek gerekiyor ki saçların ömrü uzun olsun. Sağlık konusunda hijyen çok önemli. Kişisel temizliğe dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Hair Palace Kurucu Ortağı Emre Ayaksız, “Bağışıklık sistemimiz ve kişisel hijyenimiz, hastalıklara karşı en önemli korunma yöntemimiz. Kişisel temizliğimizde, özellikle ellerimizin temizliği önemli. Saç, tırnak ve diş temizliğine de dikkat etmeliyiz. Tırnaklar mümkün olduğunca temizlenmeli ve uzun kullanılmamalı. Saç temizliği ihmal edilmemeli, 2 günde bir duş alınmalı. Saçlar mümkün olduğunca toplu kullanılmalı.” şeklinde konuşuyor. Bu noktada saçlarımızı nasıl koruyabileceğimizle ilgili işin uzmanı Ayaksız çeşitli tüyolar paylaştı. 2020 yazının trend saçlarını hakkında da bilgi veren Ayaksız ile keyifli röportajımız…

Bu süreçte saçlarımızın sağlığını nasıl koruyacağız?

Bugünlerde fiziksel sağlığımız kadar psikolojik sağlığımız da çok önemli. Kuaförünüze gidemediğiniz için bakımınızı ihmal etmeniz sizi daha da mutsuz edebilir. Şu sıralar hepimiz stres yaşıyoruz ve bu da doğal olarak saçlarımıza yansıyor. Stres nedeniyle çok yıpranan, kuruyan ve cansız görünen saçlarınız için evde yapacağınız bakımlarla bu durumun önüne geçmeniz çok kolay. Saçınıza uygun ürün seçimi, düzenli saç bakımı ve sağlıklı beslenme, mutlaka dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Saç bakımınızı kesinlikle aksatmayın.

Saçlarımızda hangi problemlerle, nasıl baş edeceğiz?

Yaşadığımız süreçte, saçlarımızda karşılaşabileceğimiz en önemli sorunların başında cansız ve sönük görünüm geliyor. Özellikle stresin yüksek olduğu bu dönemde ruh haliniz, saçınızın görünümünü de etkiliyor. Tam da bu zamanda ağırlık verilmesi gereken konu saç bakımı olmalı. Bu dönemde yaşayabileceğimiz bir diğer sorun saç dökülmesi olabilir. Çevresel faktörler, stres, yorgunluk, yetersiz beslenme, kullanılan bazı ilaçlar nedeniyle saçlar, hızla dinlenme dönemine geçer ve dökülen saç teli sayısı artabilir. Bunun önüne geçebilmek için saç dökülmesini durdurmaya yönelik ürünler kullanılmalı. Bu sıralar saçlarınızda aşırı yağlanma da gözlemleye bilirsiniz. Saçınızın aşırı yağlanmasında az da olsa yağlı beslenmenin etkisi vardır. Bu sorunun üstesinden gelmek için, yağlı saçlara özel şampuanların kullanılması gerekir.

BU YIL ESKİYE GÖNDERME YAPAN SAÇLAR MODA

Schwarzkopf, her yıl belirlediği trendlerle saç modasına yön veriyor. Markanın Yeni Essential Looks ilkbahar ve yaz saç koleksiyonu hakkında bilgi verir misiniz?

Schwarzkopf Professional, yeni Essential Looks koleksiyonu ile 2020’li yıllara oldukça farklı bir ruh kazandırıyor. Yeni trendler, herkesin kendisini daha iyi ifade edebilmesi için yeni dünyalar oluşturuyor. The Spirit ilkbahar-yaz koleksiyonu, 3 trend ve 7 yeni görünüm sunuyor. Bu yılın trendleri; Punk Spirit, Refined Traditions ve Let It Bloom… Essential Looks ilkbahar-yaz koleksiyonunun özgür ruhlara sunduğu trend Punk Spirit... Bu trend isyankar, farklı ve bir o kadar da etkileyici. Karamsar bir çekicilik yaratan trend, uyum sağlamak isteyenlerden çok, kendini ifade etmek isteyenlere sesleniyor. Geleneksel olan modellerin, tekrar yorumlanarak yepyeni stillere dönüştüğü Refined Traditions trendi, zarif ve soğuk bej tonlarının omuz uzunluğundaki saçlardan aktığı 70’leri yansıtıyor. Essential Looks’un Let It Bloom trendi de modern romantizmle çiçeksi güzelliğin harmanlanmasıyla oluşan vintage bir görünüm ortaya koyuyor.

DÜZ KESİM TERCİH EDİLMELİ

Saçlarını evde kısaltmak durumunda olanlar için öneriniz var mı?

Elbette kendiniz de saçlarınızı kısaltabilirsiniz. Ancak ben evde saç kesiminden çok, saç bakımını doğru yapmaktan yanayım. Doğru saç bakımını yaparsanız, saç kesiminde ihtiyacınız olan süreyi de ertelemiş olursunuz. Doğru ürün ve doğru uygulama yeterli olacaktır. Kesime ihtiyacı olan saçlarda daha çok düz kesim yönteminin tercih edilmesini önerebilirim.

Peki, saçlarını uzatmak isteyenlerle paylaşmak istediğiniz bilgiler neler olur?

Bu dönemde saçlarınızı uzatmak doğru bir tercih olabilir. Saçınızın sağlık durumu ve saça uygulanan bakımlar, saç uzama hızınızı artırıp azaltabiliyor. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. Baş derinize masaj yapabilir ve kan dolaşımınızı artırabilirsiniz. Saçınıza çok fazla ısı uygulamamalısınız. Kullandığınız bakım ürünleri, saç tellerinize ihtiyacı olan nemi ve besini sağlıyorsa, saçlarınızı sağlıklı bir şekilde uzatmanız da kolaylaşacaktır.