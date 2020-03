Evde online mıyız?

ali.demirtas@aksam.com.tr

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle pek çok kültürel etkinliğin olduğu gibi film festivalleri de iptal edildi. Buna karşılık evde izole olmamız gereken şu günlerde birçok film festivali ile platformu da yüzlerce filmi ücretsiz erişime açtı...

Tüm dünyada etkisini gösteren ve Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak tanımladığı Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kültür sanat etkinlikleri bir bir iptal ediliyor ya da ileri bir tarihe erteleniyor. Bundan en büyük payı da sinema sektörü almış durumda. Öyle ki bu yıl 10-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan 39. İstanbul Film Festivali ileri bir tarihe ertelendi. Sinema atölyeleri, film gösterimleri, butik ve yerel film festivalleri de etkinliklerini iptal ettiklerini açıkladı. Dünyada da durum çok farklı değil elbet. Büyüklü küçüklü pek çok film festivali bu yıl gerçekleşmeyeceklerini kamuoyuyla paylaştı. Mayıs ayında yapılması planlanan 73. Cannes Film Festivali de adını iptal edilen festivaller listesine adını yazdırdı. Bunun yanı sıra pek çok ülke sokağa çıkma yasağı ilan etmiş durumda. Ülkemizde de yasak olmasa da yetkililer mecburi durumlar dışında sokağa çıkılmamasını istiyor. Peki evde ne yapacağız? Bence film izlemek, dünyadan ve ülkemizden önemli yapımları keşfetmek hiç de fena bir fikir değil. Hele bazı film festivalleri ve film platformları ücretsiz online erişim imkânı gibi güzellikler yapıyor iken…

OPEN CULTURE’DEN 1150 ÜCRETSİZ FİLM

Open Culture adlı platform sinema tarihinden toplam bin 150 filmi ücretsiz olarak sinemaseverlere sunuyor. Farklı biçimsel formatlarla ve içeriklerden yüzlerce filmi ücretsiz olarak erişime açan platformda komedi ya da drama, korku filmleri, dövüş sanatları, sessiz filmler, Oscar kazanan filmler, özel koleksiyonlar, belgesel, animasyon gibi kategorilerin dışında, Hitchcock, Andrei Tarkovsky ve Charlie Chaplin gibi kült yönetmenlerin kategorileri de bulunuyor. Filmlere şu adresten ulaşabilirsiniz: www.openculture.com/freemoviesonline

300 BELGESEL ÜCRETSİZ OLARAK ERİŞİME AÇILDI

Avrupa’nın en büyük, dünyanın en kapsamlı belgesel festivali olan Amsterdam Belgesel Film Festivali (IDFA), festival tarihinden 300 filmi ücretsiz olarak çevrimiçi erişime açtı. IDFA’nın erişime açtığı filmler arasında Türkiye yapımı iki belgesel de bulunuyor. Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan’ın yönetmenliğindeki 2008 yapımı İki Dil Bir Bavul ile Kazım Öz’ün 2008 yılında çektiği belgesel film Son Mevsim: Şavaklar (Demsala Dawi: Sewaxan, 2008) erişime açılan Türkiye yapımlarından. 300 filme şuradan ulaşılabilir: www.idfa.nl/nl/collectie/gratis

DOCUMENTARİST’TEN HER GÜN BİR BELGESEL ONLINE

Dünyanın dört bir yanından belgeselleri sinemaseverlerle buluşturan Documantarist, salgın nedeniyle Covid Onlayn Belgesel Günleri adıyla bir seri başlattı. Her gün çevrimiçi izlenebilecek bir belgeseli paylaşan platformun seçkisinde izleyeni gezegenimizin durumu hakkında düşünmeye sevk eden yapımlar yer alıyor.

FİLMMOR’DAN FESTİVALE ÇEVRİMİÇİ DÜZENLEME

Salgın nedeniyle ertelenen 18. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, festival ruhunu çevrimiçi platformlarda yaşatıyor ve her gün ücretsiz bir film yayınlıyor. Çevrimiçi gösterimler kapsamında ilk gün İsyan-ı Nisvan filmi erişime açıldı. İkinci gün de 70-80-90 Masum Küstah Fettan filmi izleyicilerin beğenisine sunuldu. Üçüncü günün filmi ise Ayben Altunç’un 12 Eylül darbesini kadınların gözünden anlatan filmi Eylül’ün Kadın Yüzleri idi. Her gün 16.00’da paylaşılan filmler, bir sonraki gün 16.00’ya kadar izlenebiliyor. Filmmor ayrıca bu yılki programda yer alan Alice Guy-Blaché’nin kısa filmlerini de internet üzerinden yayınlayacak.

SİNEMA ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ ERİŞİM: MUBİ



Aylık abonelik sistemiyle çalışan, sanal bir sinema ortamı olan MUBİ, klasiklerden bağımsız filmlere, dünyanın en iyi festivallerinden oluşturduğu seçkilerden Türk yönetmenlerin filmlerine kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Üstelik sinema öğrencilerine ücretsiz kayıt seçeneği de mevcut. Şu an izlenebilen filmler arasında ABD’li yönetmen Joseph Losey’in Genç Hizmetçiler (The Servant, 1963), Japon yönetmen Natsuka Kusano’nun 2019 yapımı Domains, yönetmen King Vidor’un Büyük Buhran dönemini anlattığı Ekmek Kavgası (Our Daily Bread, 1934) da yer alıyor.

OSCAR ADAYI 9 KISA FİLM İNTERNETTE ÜCRETSİZ!

92. Akademi Ödülleri’nde Oscar’a aday 15 kısa filmin yedisi YouTube ve Vimeo’da ücretsiz olarak izlenebiliyor. İşte o filmler ve ulaşabileceğiniz ortamları: Brotherhood (Yönetmen: Meryam Joobeur, Vimeo’da), Nefta Football Club (Yönetmen: Yves Piat, Vimeo’da), The Neighbors’ Window (Yönetmen: Marshall Curry, Vimeo’da), Hair Love (Yönetmen: Matthew A. Cherry, Everett Downing Jr., Bruce W. Smith, Youtube’da), Kitbull (Yönetmen: Rosana Sullivan, Youtube’da), Walk Run Cha-Cha (Yönetmen: Laura Nix, Vimeo’da), In the Absence (Yönetmen: Seung-jun Yi, Vimeo’da).



Evinde kal!