'Evde okul disiplini sağlanmalı'

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başlayacak. Koronavirüs tehlikesinin devam etmesi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim bilim kurulunun tavsiyesi ile kademeli olarak açılacak. Peki yeniden uzaktan eğitim dönemine girecek öğrenciler ve aileler bu süreci sağlıklı bir şekilde nasıl yönetecekler? Eğitmen, yazar, temel pozitif psikoterapi danışmanı Damla Kunç Koçman’a sorduk.

OKULA YENİ BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLERE DESTEK ŞART



Geçen seneye oranla herkesin uzaktan eğitim konusunda daha bilinçli olduğunu dile getiren Koçman “Bakanlığın açıklamalarına göre dijital oda sayısı daha fazla olan bir yazılım üzerinden eğitim verilecek. Bu sistemde çocukların derse katılıp katılmadığı, ödevler, planlar belli olacak. Bir kontrol sistemin olması öğrencilerde otomatik olarak belirli bir iç disiplin sağlayacak. Ayrıca ders süreleri canlı eğitime göre belirlenecek.” diyor.

Öğrencilerin okuyacakları sınıflara göre değerlendirilmesi gerektiğini belirten Koçman, ebeveynleri kontrol dozunu yaş grubuna göre ayarlamaları gerektiği konusunda uyardı. “Birinci sınıfa gidecek olan çocuklarımız oryantasyon süreci olmadan evde eğitime başlayacak. Eğitim başlangıçta evde olacağı için oryantasyon ebeveynlere rehberlik öğretmenleri tarafından yapılmalı, yapılmıyorsa da veliler bunu talep etmeliler. Standart dışı okula başlangıç yapacak çocukların eğitim hayatını sevmeleri için ebeveynlere, öğretmenlere ve okula birlikte sorumluluk düşüyor. Ayrıca, anne ve babası çalışan okula yeni başlayacak çocukların online eğitim sürecine katkı sağlayacak düzenlemelerin de yapılması çalışan verimliliği açısından şart.” şeklinde konuşan Koçman, ara sınıfa giden öğrenciler için de tavsiyelerde bulundu.

KURALLARA BİRLİKTE KARAR VERİLMELİ



Online eğitim dönemi uzarsa okul disiplinini evde sağlamak kolay olmayacak. Ara sınıf öğrencilerinin geçen seneden sisteme alışık olduklarını ve ailelerin çocuklarını karşılarına alıp geçen seneki eğitim deneyimleri üzerinden “Neleri iyi yaptı? Neler daha iyi olabilir?” soruları üzerinden konuşmaları gerektiğini belirten Koçman sözlerine şöyle devam etti: “Çocuk dâhil olduğu kararı uygulamaya istekli olur. Her ne kadar çocuklar sınırları zorluyor olsalar da kurallar ve düzen net olduğunda daha huzurlu hissederler. Bu nedenle, evin içindeki okul kurallarına mutlaka birlikte karar verilmeli. Uyulmadığında sonuçları ne olur önce çocuğa sorulmalı, sonra da ebeveyn çocuğun yaşına uygun bir dille doğru bilgiyi aktarmalı. Ebeveynlerin çocuklarının yaşına uygun pedagojik bilgileri öğrenmeleri, kendi deneyim ve bakış açıları yerine bilimsel doğrular ile çocuklarına rehberlik edebilecek donanımı kazanmaları önemli. Çocuklara yaşına uygun sorumluluklar verilerek uygulaması da sağlanmalı. Bazı çocuklar direnç geliştirebiliyor. Bu noktada çocuğu motive edebilecek ödüller de vermeli. Örneğin; dersini tamamlayan çocuğun oyun oynamasına izin vermek gibi.”

VELİLER KAYGILARINI ÇOCUKLARINA HİSSETTİRMEMELİ



Bu yıl LGS ve YKS sınavlarına giren öğrenciler zorlu ve alışık olmadıkları bir süreç geçirdi. Önümüzdeki sene sınava girecekler ise pandemi döneminde hazırlıklarına başlayacak. Bu durum bazı öğrencilerde kaygıya neden olabiliyor. Öğrencilerin günlük çalışma planlarına uymaları gerektiğini belirten Koçman, ”Ders planları çocuğun ritmine özel olarak rehberlik birimi ile birlikte hazırlanmalı. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma stratejisi belirlenmeli. Planlar ile uyum incelenmeli, öğrenci uyamıyorsa nedenleri araştırılıp güncelleme yapılmalı. Veliler çocuklarına kendi kaygı ve korkularını aktarmamalı. Gençlerle yaptığım çalışmalarda en çok gözlemlediğim, çocukların sınavı kazanamamaktan çok anne babasını hayal kırıklığına uğratma korkularının yoğun olması. Bu nedenle, beklentilerden çok evde her insanın temel ihtiyacı olan sevgi, ilgi, güven ortamının sağlanması öncelikli olmalı.”