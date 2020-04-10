'Evde kal'dık mutfağı ve yeteneğimizi keşfettik

yeliz.coskun@aksam.com.tr

Koronavirüs salgınından korunmak için haftalardır evlerimizde karantinadayız. Bu bahaneyle günümüzün çoğunu mutfakta geçirir olduk. Hatta sosyal medyada yemek yarışları başladı. ‘Yemek için yaşıyoruz’ diyen işletmeci Uğur Karabayır ise başlattığı akımla insanların içindeki gizli aşçıyı keşfetmelerini sağladı.

Doğruyu söylemek gerekirse ev karantinası elimizdekinin kıymetini bilmeyi, doğal ürünlerle yapılan sağlıklı gıdalar tüketmeyi bize hatırlattı. Ayrıca ev karantinasında sosyal medyada da daha fazla vakit geçiriyoruz desek yanlış olmaz. Özellikle Instagram’daki ve Facebook’taki yüzlerce profil kullanıcısı o gün için mutfakta yaptığı yemeği sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

‘YEMEK İÇİN YAŞIYORUZ!’



Bu durum öyle bir hal aldı ki takipçiler arasında meydan okumalar başladı. Evde en çok denenen yiyeceklerin başında ise şüphesiz ekmek geliyor. Bunu yoğurt, makarna, kefir gibi temel gıdalar takip ediyor. Ancaaak, tüm bunların dışında her evin mutfağında öyle aşçılar var ki! Paylaşımlarıyla ‘yok artık’ dedirtiyor. ‘Evde kal’ sürecinde ünlü işletmeci Uğur Karabayır bir akım başlattı. Instagram’da kendi pişirdiği yemeklerin tariflerini ‘#yemekiçinyaşıyoruz’ etiketiyle paylaşan Karabayır, kendisine gelen tarifleri de takipçileriyle paylaşıyor. ‘Evde kal’ günleri için mutfağınızı eğlenceli, öğretici ve doyurucu hale getiren Uğur Karabayır ile öncüsü olduğu akımı ve mutfağı konuştuk.

Mutfakta ne kadar vakit geçiyorsunuz?

Günümün çoğu mutfakta geçiyor. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği hazırlamak ciddi zaman alıyor. Ama bugünlerde evden çıkamadığımız için bu durum açıkçası hoşuma gidiyor. Yoksa evde sadece işle ilgilenmek sıkıcı olabilirdi.

YEMEK YAP VE ETİKETLE

Instagram’da ‘yemekiçinyaşıyoruz’ akımını başlattınız. Bu fikir nasıl ortaya çıktı?

Yıllar önce Türkmax Gurme kanalında Yemek İçin Yaşıyoruz isimli bir program yapıyordum. ‘Evde kal’ günlerinde programımın ismiyle etiket (hastag) oluşturarak takipçilerimin yaptıkları yemekleri beni etiketleyerek paylaşmalarını istedim. Amaç evde kalmayı eğlenceli hale getirebilmek ve takipçilerimin sıkılmamasını sağlamaktı. Paylaşımlar arttıkça herkes bu küçük oyunumuza katıldı. Kitle büyüyor ve giderek çoğalıyor.

En çok hangi tarifler yapılıyor?

Kişilerin hangi yemeği özlediğine göre değişiyor ama ekmek ve pizza en çok yapılan yemekler. Sağlıklı beslenmek isteyenler genelde ekmeklerini kendileri yapıyor. Bir de evde yoğurt yapanlar var. İnsanlar evde kal durumunu sevdiler bence. Neler yapabildiklerini gördüler ve kendilerini keşfediyorlar. Çoğu mesajda ‘bunu da yapabiliyormuşum’ veya ‘ilk denemem’ diyenler var.

EVDE LAHMACUN YAPAN VAR



Bu akımla birlikte takipçilerinizden gelen ve sizi şaşırtan tarif hangisi oldu?

Birçok yemek var ama bence en şaşırtıcı olanı evde lahmacun yapmaları. Lahmacunun hamuru evdeki fırınlarda zor pişirilecek bir ürün. Ama öyle pratikleşiyorlar ki onun da çaresini bulmuş arkadaşlar. Geçen akşam evde lahmacun yaptık her birlikte.

LEZZETİN SIRRI TAZE ÜRÜN

Takipçilerinizin ve okurlarımızın bugünlerde mutfakta işlerini kolaylaştıracak birkaç püf nokta verir misiniz?

İyi bir yemeğin en önemli püf noktası taze üründür. Çok şükür ki bu durumda bile ülkemizde bolluk ve bereket devam ediyor. Market ve pazarlarda tap taze ürünlerimiz var. Bu yüzden dolabı tıka basa doldurmak yerine ihtiyaç oldukça alışveriş yapmak püf noktamız olmalı.

Peki siz yemek alanında en çok hangi profilleri takip ediyorsunuz?

İşimden dolayı yabancı şefleri ve yurtdışındaki restoran ve otelleri takip ediyorum. Dünya mutfağı üzerine restoranlarım olduğu için işimi geliştirebilmek adına araştırmalarından faydalanabileceğim profilleri takip etmek hoşuma gidiyor.

YEMEK YAPMANIN KEYFİNE VARIN



Eklemek istedikleriniz var mı?

Yoğun çalışan ve hayatı koşturmacayla geçen insanlar için ‘evde kal’ durumu aslında bir fırsat. Yemek yapabilmek yarım kalan kitapları veya dizileri bitirebilmek ya da ailenizle vakit geçirmeniz için en iyi fırsat. Hayat durma noktasına geldi. Tüm bunların tadını çıkarabilmek ve kendinizi keşfedilmeniz için bu büyük fırsatı kaçırmamalısınız. Sağlıklı günlerde yeniden çok çalışacağımız zamanları evde kalarak bekleyelim.

KARANTİNA GÜNLERİNDE TAKİP EDİLECEK PROFİLLER



İşte günümüzün çoğunu mutfakta geçirdiğimiz şu günlerde kolay ama iştah kabartan tariflere ulaşabileceğiniz Instagram hesaplarından birkaçı…

Uğur Karabayır: Hem kendi hem takipçilerinin yaptığı yemeklerin tariflerini paylaşıyor. Mutlaka profiline gözatın, pişman olmayacaksınız.

Bengi Kurtcebe: Her gün ‘az efor çok tat’ ve ‘dolapta ne varsa’ diyerek mutfağa giriyor. Pratiklik ve lezzet konusunda oldukça iddialı bir profil.

Arda Türkmen: Tariflerinde uçuk kaçık malzemeler kullanmadan, yemeği en leziz haliyle takipçilerine sunmaktan asla kaçınmıyor.

Andaç Yeşilyurt: Diyetisyen Mutfağı ile sağlıklı kahvaltı ve fit tatlı tarifleri paylaşıyor. Karantinada kilo alımına ‘dur’ demek için mercimekli ekmek tarifi bile verdi.

Özlem Ada Şahin ve Buse Terim: İkisi de iki kız çocuğu annesi. Evde kal sürecinde çocukları için mutfağa girip, sağlıklı ve doğal lezzetler deniyorlar. Çocuklarının severek tükettiği tarifleri takipçileriyle paylaşıyorlar.

Yağız İzgül: Patates kızartması hatta patlamış mısır… Mutfakta yapılacak en basit yiyecekler değil mi? ‘Evet’ demeden önce İzgül’ün anlattığı püf noktalarına mutlaka kulak verin.