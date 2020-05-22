Evde bayramı renklendirmek için öneriler

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Eski bayram heyecanlarını tekrar yaşamak için karşımızda tarihi bir fırsat var. Hem çocukları hem de büyükleri tekrar heyecanlandırmak ve onları mutlu etmek elimizde!

Peki bayramlıklarınız ne durumda? Yani alıveriş yapıldı mı yoksa gardırobunuzdan mı seçimler yapacaksınız? İmkânınız nasıl el veriyorsa versin hiç fark etmez. Önlemli olan, evimizde çekirdek ailemizle de birlikte olsak böylesi özel günlerde şık giyinip kendimize bakmamız. Uzmanlar, toplum psikolojisi için evde bakımlı olmanın izolasyon dönemi herkese ne kadar iyi geldiğini sık sık ifade ediyorlar. Bu sıkıntılı pandemi günlerini, Ramazan Ayı’nın rahmeti ve aldığımız önlemlerle epey ferahlayarak geçiriyoruz. Tedbirleri elden bırakmadan sosyal adaptasyon dönemimizi renkli kılmak için özenli giyinmek oldukça önemli. Çok spesifik olmasa da size bu bayram için bazı öneriler listesi hazırladım.

NE TARZ HEYECANLAR KATABİLİRSİNİZ



Aile büyükleriniz ile ayrı mekanlarda yaşıyor ve bir araya gelemiyorsanız, çocuklarınız ile birlikte onlar için online alışveriş yapıp büyüklerinize göndermeniz onları çok mutlu edecektir. Hediyeleri torunun seçtiğini iletmek de ayrıca önemli. Bayram kıyafetlerini giymek için heyecanlanan çocuklar ve büyükler o gün görüntülü aramada bir araya gelmek için aynı eski bayramlarda olduğu gibi sabırsızlanacaklardır.

Aile albümleri çok özel nostaljik fotoğraflarla hepimize bir zaman tüneli seyahati yaşatır. Peki gelecekte 2020’ye dair bu alan boş mu kalacak, tabi ki hayır. Eğer onlarla beraberseniz hep birlikte renkli ve özenli giyinip geleceğe umutla bakan aile fotoğrafları çekebilirsiniz.

Aksiyon sever bir aile yapınız var ise, onlarla bir bayram konsepti düşünüp hep beraber ortak bir stilde giyinmek oldukça hoş olabilir. Örneğin erkekler gömlek üzerine pantolon askılarını papyon ile tamamlayıp kasket takarak oldukça havalı olabilirler. Kadınlar ve kız çocukları ise kat kat volanları olan retro stil elbiseleri aynı tip saç sitilleri ile tamamlayıp aynı renk makyaj yapabilirler.

Ailesi ile bir araya gelemeyenler ise facetime uygulaması üzerinden görüşme yaparken fotoğraf çekebilirler. Şık giyinme kuralımızı unutmayın. Sonra bu fotoğrafları çıktı alıp arkasına notlar yazıp onlara postalayın. Hem farklı bir deneyim hem de çok kalıcı bir bayram anısı olacağından hiç şüpheniz olmasın.

İyi güzel bunları yapalım ama ne tarz giyinsem dediğiniz duyar gibiyim. Size ilk tavsiyem oldukça renkli ve hayatınızda ki en özel insanlara ne kadar kıymet verdiğinizi gösteren bir özende olması oldukça önemlisi.

Çocuğunuz ve aile büyükleri ile birlikte online alışveriş deneyimi yaşamak belki de bir ilk ve bu bayramı unutulmaz yapacak bir hatıra olacaktır.

Pozitif renklerde kıyafetler seçin; turuncu, yeşil, sarı, lila, beyaz ve mavi ilk tercihleriniz olabilir.

İlkbahar sıcakları fazlasıyla etkisini gösterdiği için bol kalıplı ve kumaşı nefes alabilen tercihler yapın ki giydiğiniz kıyafetleri tüm gün üzerinizden çıkarmayın.

Yeni aldığınız ürünler kargodan elinize ulaşır ulaşmaz ürünün yıkama talimatına bakarak minimum 60 derecede yıkamayı unutmayın.