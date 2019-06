Estetikte burnunuzun dikine gitmeyin!

zeki.gumus@aksam.com.tr

Estetik uygulamalar içinde en yaygın olan uygulama olarak bilinen rinoplasti, sadece yüzde doğal ve estetik görünüm oluşturmakla kalmıyor, solunum yollarını daraltan deformasyonları da gidererek rahat nefes konforu da sunuyor. Ancak tıp ve cerrahide gelişen yöntemlerle daha ağrısız ve etkin sonuçlar doğuran bu operasyon son zamanlarda kamuoyunda ameliyat sonrası gelişen ciddi komplikasyon haberleriyle gündeme geldi. Doç. Dr. Erkan Soylu’ya göre, işte burun estetiğinde yüz güldüren sonuçlara giden yol

İkilemde kalmayın!

“Rinoplasti’de plastik cerrah mı yoksa KBB ve baş boyun cerrahı mı daha iyi ikilemine düşmeyin. Bu operasyonu her iki branşın uzmanları da yapıyor. Bir hekimin konuyla ilgili tıbbi literatüre katkısı ve konferanslarda yaptığı konuşmalar önemlidir. Ancak daha önemlisi daha önce yaptığı işlemin sonucudur. Daha önce tedavi edilen hastalara danışarak bu konu ile ilgili bilgi edinebilirler. Burun estetiği ameliyatı, yılın her mevsiminde güvenli yapılabilir. Kışın ameliyat olan hastalarımızın oda sıcaklıklarını iyi ayarlamaları ve kendilerine iyi bakarak ameliyat üzerine bir de soğuk algınlığı geçirmemeleri önemlidir. Yaz aylarında ise hastalarımızın ameliyattan sonraki ilk 20 gün denize ve özellikle havuza girmemeleri enfeksiyon kapmamaları açısından önemlidir. Hastalarımızın yüzlerinde oluşan morarma ve renk değişiklikleri tamamen geçmeden güneş ışınlarına maruz kalmamaları gerekir. Her mevsimde burun ameliyatı güvenli yapılabilir.”

Cihazı yöntemle karıştırmayın

“Rinoplasti ameliyatında kullandığımız aletler her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Bunlardan biri de piezo cihazı. Piezo, kemik şekillendirmede cerrahlara kolaylıklar sağlıyor ve yumuşak dokuya zarar vermediği için morarmayı azaltıyor. Ancak piezo ile kırmadan, morarmadan, kansız cerrahi gibi söylemler doğru değil. Her yeni çıkan alete göre rinoplasti işleminin ismini değiştirmek ve bunu pazarlamak bana etik gelmiyor. Burun estetiği ameliyatlarında eğer hastanın daha önce mevcut olan bir problemi varsa kaynaklanır. Ameliyat öncesinde ameliyata engel olabilecek problemleri, olağanları ayıklamak için gerekli tetkik ve araştırmaları yapıyoruz. Kalp, böbrek, karaciğer, solunum yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları olanları, 18 yaşından küçük çocukları, kan pıhtılaşması ile ilgili sorunları olanları, kontrolsüz diyabet ve hipertansiyonu olan hastalarımızı burun estetiği için uygun görmüyoruz. Bu hastalarımızın ciddi sağlık sorunları, tedavi edildikten sonra ameliyat olmaları uygundur.”