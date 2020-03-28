Estetik ve botoks için doğru yaşı bekleyin! Erken yaşta yapılan operasyonlar sizi mutsuz edebilir

merve.oruc@aksam.com.tr

“Kişi cildini ve uzun yıllar gençliğini korumak için yaşına, cilt tipine uygun olan medikal estetik işlemleri yaptırmalı. Cilt 20’li yaşlarda gelişimini tamamlar. Gençlerin anatomik yapısı tam gelişmeden işlem yapılırsa sonuç memnun edici olmayabilir. Bu nedenle anatomik olarak ve ruhen gelişimini tamamlamış birinde tedaviler yapılmalı.” diyen Dr. Yasemin Savaş, hangi yaşta hangi operasyonların yapılabileceği ile ilgili ipuçları veriyor.

Botoks ile estetik ameliyatlar ile insanların kendine özgü mimikleri, yüz karakterleri kaybolmaya ve herkes git gide birbirine benzemeye başladı. Bu operasyonları yaptıranların yaş oranları da her geçen gün düşüyor. Hatta gelişimini tamamlamayan gençler de bu işlemleri yaptırıyor. Ancak bunun bazı sakıncaları var. “Kişi cilt dokusuna ne kadar erken özen gösterirse ilerleyen yaşlarda o kadar iyi yanıt alır.” diyen medikal estetik hekimi Dr. Yasemin Savaş ile kimler estetik ya da botoks yaptırmalı, hangi yaşta hangi operasyonlar tercih edilebilir gibi merak ettiğimiz birçok konuyu konuştuk.

HER YAŞIN İHTİYACI FARKLI



Her yaşın ihtiyaçlarının ve her yaşta yapılması gereken uygulamaların farklı olduğunu belirten Dr. Savaş, “Bireylerin cildini ve uzun yıllar gençliğini korumak için yaşına, cilt tipine uygun olan medikal estetik işlemleri yaptırması gerekir. Öncelikle kişinin ihtiyacı doğru belirlenmeli ve tedavi planı kişiye özel oluşturulmalı. Örneğin, ergenlik döneminde akne problemleri olan birinin aknenin bırakacağı izleri ileri yaşlara taşımaması için bu problemine yönelik yapılacak tedavilerle ileride oluşacak daha derin sorunları yok edebiliriz. Genelde 18 yaşından küçük hastalara tıbbi endikasyon yoksa botoks yapmıyorum. Ama bazen cildi korumak için mimik kontrolü veya kişinin çizgilerinin daha fazla derinleşmesini önlemek için minik dozlarda botoks yapılabilir. Cilt 20’li yaşlarda gelişimini tamamlar. Bu yaşlarda kollajen üretimi maksimumdadır ve cilt sağlıklıdır. 30’lu yaşlardan itibaren hyaluronik asit, nem, vitamin kayıplarının başlaması ve güneş hasarları gibi çevresel faktörlerin ileri yıllara taşınmaması için bu yaşlarda destek tedaviler yapılabilir. Ayrıca, sağlıklı beslenme, spor, özel cilt bakımları, sigara, alkolden uzak durmak gibi bir takım tedbirler ve ihtiyaca yönelik doktor önerisiyle uygun ürünler kullanarak cildi daha sağlıklı hale getirir ve ileri yıllara taşımış oluruz.” şeklinde konuşuyor. Botoksun 18 yaş üzerindeki kişilere uygulanması gerektiğini ancak gerçek bir endikasyon varsa, kişinin sosyal hayatını olumsuz yönde etkiliyor ve psikolojisini bozuyorsa daha erken yaşta da işlemler yapılabileceğinden bahseden Savaş sözlerine şöyle devam ediyor: “Örneğin; terleme tedavisinde daha erken yaşta botoks tedavisi yapabiliyoruz. Eğer yüzde bir asimetri varsa bu da kişinin sosyal hayatını olumsuz yönde etkiliyorsa hem dolgu hem botoks uygulamaları yapabiliyoruz. Ama bunlar sosyal endikasyonlardır sadece estetik endikasyon değildir. Gençlerin anatomik yapısı tam gelişmeden işlem yapılırsa sonuç memnun edici olmayabilir. Bu nedenle anatomik olarak ve ruhen gelişimini tamamlamış birinde bu tedaviler yapılmalı. Gençlerin zevk ve algıları da değişiyor o yüzden de özellikle ameliyatlar için yaş konusu önemli.”

40’LI YAŞLAR MEDİKAL ESTETİĞİN EN DOĞRU ZAMANI



30’lu yaşlarla beraber cildin desteğe ihtiyaç duyabileceğini söyleyen Savaş, bu yaşlarda kontrol edilemeyen mimikler, alındaki enine kırışıklıklar ve kaş ortasındaki dikine çizgiler, kazayakları, düşen kaşları hafifçe yukarı kaldırmak için bazı uygulamalar yapılabileceğini dile getiriyor. “Yapılacak olan tüm tedaviler, kişinin ihtiyacına ve cilt yapısına uygun olarak seçilmeli. Botoks, anti-aging cilt tonu düzensizliği veya leke tedavisi amaçlı peelingler, koruyucu lazer uygulamaları, elmacık kemikleri belirginleştirmek, yüz ovalitesini biçimlendirmek için dolgu, nemsizlikle başa çıkmak, kollagen, elastin, hyalüronik asit üretimini artırmak için PR, gıdı için lipoliz bu uygulamalardan bazıları.” şeklinde konuşan Savaş, sözlerine şöyle devam ediyor: “Aslında, 40’lı yaşlar medikal estetiğin en doğru zamanı. Yüz bölgesinde önce orta yüz, ardından gözaltı ve en son elmacık bölgesinde yağ kayıpları başlar ve bu kişiyi olduğundan daha mutsuz ve yorgun gösterir. Bu yaşlarda yağ kayıplarına derin çizgilerde eşlik eder. Boyunda ince çizgilenmeler kırışıklıklar, ellerde de yağ kayıpları, damarların belirginleşmesi ve lekeler ortaya çıkar. Bu yaşlarda alın ve göz çevresine botoks-dolgu kombinasyonları, hacim kaybına bağlı bozulan ovalitenin tekrar oluşturulması için fokuslu USG, fraksiyonel lazer, hacimlendirici dolgu uygulamaları, cilt bakımları yapılabilir.”

DOĞAL GÖRÜNÜM KİŞİSEL PLANLAMAYLA MÜMKÜN



Dolgu ya da botoks yaptıran bazı kişilerde donuk surat ve mimiksiz bir yüz oluşuyor. Bu konuda hastaların doktor seçimine dikkat etmesi gerektiğini belirten Savaş, “Botoks yaptırıldığı zaman donuk, ifadesiz bir surat ifadesi olmaz. Ancak yanlış uygulama sonucunda mimik kaybı, donuk suratlar görebilirsiniz. Botoks, tekniğini bilen ve deneyimli bir doktor tarafından uygulandığında, hastalara beklentilerini sağlayacak bir etkiye sahip uygulamadır. Doğru uygulanan doz ve bölge seçimi ile bunu sağlamak, doğal bir görünüm vermek mümkün. Dolgu ve botoks tedavileri planlanırken yada yüz gençleştirme tedavileri planlanırken kişiye özel bir uygulama yapılmalı. Her yüz farklıdır, herkesin sosyal hayatı ve hayat dinamikleri farklıdır ona özel bir planlama ile gitmek gerekilir.”

YAŞLANMAYI DURDURMAK MÜMKÜN DEĞİL



“Ne kadar çok botoks, dolgu yaptırırsam o kadar genç görünürüm diye düşünen bir hasta grubu var. Halbuki ortaya kötü bir görüntü çıkıyor.” şeklinde konuşan Dr. Savaş, botoks ya da dolguyla yaşlanmayı durdurmanın mümkün olmadığını amacın güzel yaşlanmak güzel yaş almak olduğunu belirtiyor. Kişinin ihtiyacını belirleyerek doğallığını bozmadan daha güzel yaşlanmasını sağlayacak tedavilerin yapılması gerektiğini dile getiren Savaş, “Botoksu ileri yaşlara çizgileri derinleşmesin isteyenlere, daha fresh görünmek isteyenlere, ayrıca yüzde ve kaştaki asimetrileri düzeltmek amacıyla da botoks yapıyoruz. Botoks yüzdeki asimetri için de kullanılabilir ve ileri yaşlarda yüzdeki yaşlanmayı ötelemek, azaltmak amacıyla da kullandığımız bir tedavi yöntemi. Bunun yanı sıra terleme, diş sıkma, yüz şekillendirmede de kullanıyoruz.” dedi.