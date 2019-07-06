Eskiye geri dönüş

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Ender EREN

endereren@gmail.com

Gelin bu hafta Crash Team Racing Nitro Fueled’ı inceleyelim... Yeni nesil oyuncular Naughty Dog ekibini daha çok The Last of Us veya Uncharted serileriyle tanısa da, PlayStation 1 döneminden bu yana Sony’e bağlı kalan oyuncular geliştirici ekibi daha çok Crash serisiyle tanıyor. Nintendo’nun aile oyunlarına karşılık olarak Sony’nin desteğiyle piyasaya sürülen Crash oyunlarının bazıları geçtiğimiz yıllarda yenilenerek yeni nesil platformlara uyarlandı. Kart yarışları türünde bulunan Crash Team Racing, Nitro Fueled ekini alarak yenilenmiş bir şekilde tekrar karşımıza çıktı. 

Oyunun grafiklerinde downgradeyapmamak için tabiri caizse oyuncuların gözünü bozan geliştiriciler, sanırım Crash Team Racing Nitro-Fueled’ın detay seviyesini diğer platformlarla aynı seviyede tutmak istemiş.

Yapay zekâ zorluyor

Yarışmak için birden fazla modu bulunan oyunun ana modu adventure olarak belirlenmiş. Tek başınıza oynadığınız bu modda Crash Team Racing’te bulunan haritalarda gezip yarışlara katılıyorsunuz. Oyunun yapay zeka zorluğu ise zorlayıcı olmuş. Team Sonic Racing’e nazaran yapay zeka oyuncuyu çoğu yerde zorluyor hatta hiç beklemediğiniz hamleler yapıyor. Bu kısımda yarışarak altın biriktirip, arabanız için yeni ve şekilli parçalar satın alabilirsiniz. Yeni sürümde detay seviyesini yükselten geliştiriciler, kaliteli bir iş ortaya koymuş. Sona geldiğimizde eğer bu sıralar ailenizle veya arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebileceğiniz bir yarış oyunu arıyorsanız, Crash Team Racing Nitro-Fueled’ı oynamanızı tavsiye ederim.

Artılar:

Oynanış mekanikleri anlamında güzel detaylara sahip.

Lokal co-op modunda vakit geçirmek zevkli.

Eksiler:

Oyunun Nintendo Switch sürümü grafiksel olarak kötü.

Yükleme ekranları ironik bir şekilde çok uzun.

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