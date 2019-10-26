Eskişehir'de zaman yolculuğu

‘Öğrenci kenti’ olarak bildiğimiz Eskişehir, gezilecek yerler konusunda oldukça zengin seçeneklere sahip. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen kent, son yıllarda ülkemizin en popüler şehirlerinden bir tanesi oldu. Eskişehir’i cazip kılan en önemli özelliklerinden birisi de Bursa, Ankara ve İstanbul gibi önemli şehirlerden hızlı tren ya da karayoluyla kısa sürede ulaşılabiliyor olması…

Tarihi yapı, park gibi eşsiz güzelliklere sahip olan şehir, yoğun üniversiteli öğrenci nüfusundan dolayı gece gündüz hareketli.

İşte son derece güvenli, sakin ve turistlik olan bu kenti gezmek için iki gün ayırmanızın yeteceği Eskişehir rehberi…

Eskişehir Balmumu Heykeller Müzesi

Müzenin tam adı Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi. Geçtiğimiz yıllarda kapılarını ziyaretçilere açan müzede Yılmaz Büyükerşen ve öğrencilerinin yaptığı 200‘e yakın balmumu heykel sergileniyor. Format olarak Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzeleri’ne benziyor.

Tarihi Odunpazarı Bölgesi

Son yıllarda bölgede yapılan başarılı turizm yatırımlarıyla bambaşka bir çehreye kavuştu. Bölgede gezip görebileceğiniz birçok tarihi konak, çeşme, müze var. Kısa zaman öncesine kadar şehrin en eski evleri arasında gösterilen bu yapılar geleneksel Osmanlı sivil mimarisinin güzel örneklerinden. Evlerin büyük bölümü halen konaklama amaçlı kullanılsa da evlerin bir kısmı artık butik otel, kafe, restoran, müze ve hediyelik eşya dükkanları olarak hizmet veriyor. Tarihi evler arasında dolaşmak sizi adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Atlıhan El Sanatları Çarşısı

Odunpazarı Bölgesi’nde yer alan Atlıhan El Sanatları Çarşısı, şehrin bir diğer tarihi ve turistik noktası. Atlıhan, eskiden han olarak kullanılsa da yakın dönemde yapılan başarılı restorasyonların ardından günümüzde el sanatları olarak hizmet veriyor. İki katlı çarşıda başta lületaşından yapılmış yöresel eşyalar olmak üzere kendinize ve sevdiklerinize alabileceğiniz birçok şey bulabilirsiniz.

Porsuk Çayı ve Adalar Bölgesi

Sakarya Irmağı’nın en uzun kolu olan Porsuk Çayı Eskişehir’in içinden geçiyor. Haritada da görebileceğiniz üzere aslında şehrin birçok noktasından Porsuk geçiyor. Bunlar içerisinde en ünlü olanı yerli halk tarafından “Adalar” olarak adlandırılan bölge. Paralelinde Doktorlar Caddesi var. Porsuk Çayı çevresinde günümüzde birçok kafe ve restoran var. Havaların güzel olduğu bahar ve yaz aylarında düzenlenen gondol ve bot turları bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı

Son yıllarda Eskişehir’de birçok park yapılsa da bunlardan en ünlü olanı kuşkusuz Sazova Parkı. Tam adı ile Bilim, Sanat ve Kültür Parkı, Eskişehir-Kütahya yolu üzerinde yer alıyor. Özellikle çocuklu ailelerin çok keyifli vakit geçirebilecekleri park gerçekten büyük ve içerisinde ilginizi çekebilecek birçok bölüm var. Masal Şatosu, Korsan Gemisi, Eskişehir Hayvanat Bahçesi, ETİ Sualtı Dünyası, Japon Bahçesi, Sabancı Uzay Evi, Bilim Kültür Merkezi, Esminyatürk, Türk Dünyası Kültür Merkezi gibi Eskişehir gezilecek yerler listemizdeki birçok önemli nokta bu parkta yer alan önemli bölümlerden. Eğer parkta yer alan ilgi çekici noktaları detaylıca gezmek isterseniz abartısız tüm gününüzü parkta geçirebilirsiniz.