Eski kıyafetlerle yeni tasarımlar yapma zamanı

umittemurcin@gmail.com

Gardırobunuza biraz hareketlilik katmaya ne dersiniz? Giymediğiniz veya eskiyen kıyafetleriniz ile yeni tasarımlar yapmak çok ama çok basit. İster aksesuar ister yeni bir elbise isterseniz de çocuklarınıza oyuncaklar tasarlayabilirsiniz. Harekete geç, kes, dik, işle ve içindeki tasarımcıyı ailene göster.

Evde bol bol zaman geçirdiğimiz şu günlerde bugün ne yapsak diye düşündüğünüzü gayet iyi biliyorum. Gardırop düzenlemesi yapmadıysanız tüm ailenin giyilmeyen veya bedenleri artık uymayan kıyafetlerini belirleyin öncelikle. İnanın bu ürünlerle neler yapabildiğinizi gördüğünüzde uzun bir süre bu işle meşgul olacak ve çok keyif alacaksınız.

Özellikle mevsim geçişi yaptığımız bu aylarda gardırobunuza nefes aldıracak bu tasarım serüveni gelecek yaz ayları için gereksiz harcamalara da fırsat vermeyecek.

Gerek Youtube gerekse Pinterest gibi sayfalarda size uygulamalı video veya aşamalı fotoğraflar ile fikir veren onlarca örneği rahatlıkla bulabilirsiniz.

Ben yine de yazımda birkaç örnek ile size fikir vermek istiyorum. Hanımlar ilk etapta kendi kıyafetlerinizle acemilik yapmak istemiyorsanız, eşinizin gardırobundan veya çocukların artık küçük gelen ürünlerini kullanmak size kendinizi suçlu hissettirmesin çünkü niyetinizin iyi olduğunu ben biliyorum.

BAKIN NELER YAPABİLİRSİNİZ…



1- Eşinizin büyük beden dikey çizgili veya beyaz klasik gömlekleriyle kendinize yazlık omzu açık konforlu elbiseler yapabilirsiniz. Bu gömlekleri göğüs kısmından kesin ve üst kısmına lastik geçirerek dikin. Ardından kolları da yine eşit gelecek şekilde kesin ve koltuk altı kısmından dikerek sabitleyin. İsterseniz öndeki düğmeleri değiştirebilirsiniz yada bu elbiseye hareket katmak için kemer kullanabilirsiniz. Şapka ve renkli takılar ile de stilinizi daha etkin bir hale getirmek elinizde.

2- Denim veya Jeans pantolonları kesip şort yapmanın tam zamanı. Bu ürünlere beyaz ve modern danteller çok yakışıyor. Şortunuzun yan baldırlarını dikiş kısmından ortalayarak üçgen bir kesim yapıp o alana iri motifli dantel dikebilirsiniz.

3- Kumaş pantolonunuzun paçası mı uzun o zaman kesmenize gerek yok. Paçayı içten dışa doğru kıvırın ve bu kısmına ister inciler işleyin isterseniz de parıltılı renkli taşlar ekleyin.

4- Yazlık, düz ve uzun elbiselerinizi dizüstünde kesip kestiğiniz kısımdan fiyonklu bir kemer yaparak, hareketli bir tasarıma çevirmek çok basit.

5- Özellikle ayakkabılarınıza olan düşkünlüğünüzü biliyorum. Çok sevdiğiniz ve kullanışlı bir stiletto ayakkabınızdan vazgeçmek istemiyorsunuz ama epey yıprandı. Çözümü var, ayırdığınız kıyafetlerden deseni beğendiğiniz kumaşı belirleyin, ayakkabınızın üstüne tutun eğer olur diyorsanız başlıyoruz. Kumaşı ayakkabının üzerinde ölçün ve işaretleyin sonra kesin. Ardından güçlü bir yapıştırıcıyı ayakkabının zeminine sürün, kestiğiniz parçaları iyice gererek yapıştırın. Son olarak kredi kartı gibi bir alet ile iyice yapışmasını sağlayın. Topukları da ayrıca kaplamanızı tavsiye ederim.

Tabi yukarıdaki gibi örnekleri arttırabiliriz ama ben ateşi yakıp geriye kalan görevi size bırakıyorum. Araştırdığınızda ne kadar basit işlemlerle çok farklı tasarımlara imza atacağınızı göreceksiniz. Yaptığınız tasarımları benimle de paylaşmayı unutmayın, mail adresim yukarıda yazıyor.