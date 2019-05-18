Esas terziler artık mahalle arasında kaldı

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Türkiye’de smokin, frak üreten bir ailenin torunu olan ve mirasını başarılı bir şekilde modern dünyaya uyarlayan, Atatürk’ün smokinlerini diken ailenin dördüncü kuşak oğlu Levon Kordonciyan ile mesleğin inceliklerini konuştuk.

Kendisini ‘Modern terzi’ olarak adlandıran, Hugh Jackman ve Russell Crowe gibi birçok isme smokin diken Levon Kordonciyan ile erkek modasını konuşmak için bir araya geldik.

Ailenizde smokincilik nasıl başlamış?

Rize Çamlıhemşin’den geliyoruz İstanbul’a. Büyük büyük dedem İskender Bey, 10 oğlundan 9’unu kuyumculuğa verirken bir oğlu Levon Bey’i (dedemi) de Sultanhamam’da bir terzinin yanına veriyor. Ve Atatürk onu alıp Paris’e yolluyor. Altı sene Paris’te kaldıktan sonra hanımıyla İstanbul’a dönüyor. Ben de 6 yıl boyunca Kapalıçarşı’da eğitim gördüm. Aslında terziliği de daha farklı bir anlama taşınmama sebep oldu. İnceliğini öğrendim.

4 kuşaktır bu sektördesiniz. Günümüz terziciliğine nasıl bakıyorsunuz?

Ben modern, zamana ayak uydurabilen bir terziyim. Esas terziler, mahalle aralarında kaldı. Tadilat yapıyorlar. Çünkü artık kimse takım elbise diktirmek istemiyor. Modern terziliği bildiğim ve insan vücudunu tanıdığım için bu işte başarılı oldum. Ama smokin işi yapmasaydım ben de kepenk kapatırdım. Müşterilerimin ayakkabısından ve çorabına kadar her şeyini özel yapıyorum.

JACKMAN’I GİYDİRDİM

Yurtdışında hangi isimleri giydirdiniz?

Daniel Craig James Bond filminde, Brad Pitt Soysuzlar Çetesi’nde bizim gönderdiğimiz smokinleri giydi. Daha sonra Oscar törenlerinde Samuel Jackson, Hugh Jackman, Russell Crowe gibi birçok Hollywood yıldızı bizim smokinlerimizi tercih etti. Aslında tüm bunların öncesi de var. Örneğin Marlon Brando’nun “Baba” filminde giydiği smokin de bizim tarafımızdan hazırlandı. Yani biz smokin cenneti olan Amerika’ya smokin vermeye başladık. Barcelona’da bir aksesuvar dükkânı açmak istiyorum.

Yabancı ünlülerin yanı sıra Türkiye’den de çok sayıda isim galalarda sizi tercih etti.

Sayısız isim benim kıyafetlerimi giyindi. En son Ezgi Mola’yı giydirdim. O da “Erkek olsam bir tek ona kıyafet diktirirdim” yazmış. O kadar büyük mutluluk ki size anlatamam.

Bu yıl düğün sezonunda hangi modelleri daha sık tercih ediliyor?

Smokin bir klasiktir. Ama renkler vardır. Bu sezon özellikle dark-blue smokin tercih ediliyor. Ruhu genç olan insanlar da var. Onlar biraz da pembeler, morlar ve yeşillerle kendilerini çeşitlendirebiliyorlar. Ayrıca damatlar da smokinde farklı olmak istedikleri için frak giyinmeye başladı. Kuyruklu fraklara tercih ediliyor.

ERKEK MODASINDA ÖNCÜ OLACAĞIM

Yeni projeleriniz var mı?

Erkek moda akımında dünyanın gözünü İstanbul’a çekmek için hazırlıklara başladım. Günlük kıyafetlerle insanları mutlu etmek istiyorum. Seneye 3-4 tane defile düzenleyeceğim. Ayrıca Türkiye’de bir ilki yapıyorum. Kadınların eşlerine hediye alabileceği bir site kurdum. Kadınlar artık sevgililerine Levon farkındalığıyla hediye alabiliyor. Bir de işadamlarına seslenmek istiyorum... Lütfen franchising alıp buralara getirmesinler. Yerli kumaş ve usta kullanalım. Yurtdışına paramızı kaptırmayalım.

PAPYON BİZİM BAŞARIMIZ

Dört kuşaktır bu işi yapıyor olmanıza rağmen modern dünyaya da ayak uyduruyorsunuz.

Modern dünyaya ayak uydurmasaydık biz yok olurduk. 2005 yılında ilk internet sitesini kurdum şu an 18 tane internet sitem var. Bunlara bağlanan 5 tane telefon hattı var. Her zaman ne iş yaparsan yapın işinize yatırım yapın. Bugün iki bir yere çıkıyorlar adama ulaşamıyorsunuz.

Türk erkekleri smokin kültürüne nasıl alıştı?

Aslında erkekler eskiden çay partilerine bile smokinle giderdi. Bir müddet sonra smokine papyon takmak dalga konusu olmuş. Yavaş yavaş kullanımı azalmış. Sonradan tekrardan canlanmaya başladı. İyi ki o zamanlar bu modayı anlatmışız ki kulvarda yerimizi aldık. Mağazaların vitrinlerinde bile smokinli papyonlar var. Bu da aslında bizim başarımız. Çok hoşuma gidiyor. İnternetin ve filmlerin de başarısı var tabii. Bunlar insanları tetikledi ve smokin giyinmeye başladı.

EKİP ÇOĞALIRSA KALİTE DÜŞER

Sizce başarınızın sırrı nedir?

Her şeyi kendim tasarladığım için aslında başarılı oluyorum. Belki ekip çoğalırsa kalite düşer. Ama böyle düşünürseniz de geri kalırsınız. Bu kadar ince de düşünmemek lazım…

Büyük firmalarla işbirliği yapmayı düşündünüz mü?

Hayır düşünmedim. Kendi malımı benden başkası satamaz. Benim giydirme havam bile bir başkadır. Herkesin kendi imzası vardır. Ben de kıyafeti bir giydiririm sonra dokunur ve ceketini giydiririm.