Erkeklerde meme büyümesi üç döneme ayrılır

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Kadınlarda olduğu gibi erkekler de artık hem sağlıklı bir vücut hem de estetik görünüşe önem veriyor. Yaşa, genetik etkenlere ve kiloya bağlı olarak erkeklerde göğüs bölgesinde anormal büyüme meydana gelebiliyor. Erkeklerde göğüs dokularının genişlemesine jinekomasti diyoruz. Peki, nedir jinekomasti? Jinekomastiye neden olan sebepler ve jinekomasti tedavisi nasıl uygulanır?

Jinekomasti; meme ucunun altından başlayıp daha sonra göğüs bölgesine dışarı doğru yayılan kauçuksu veya sert bir kütle olarak ortaya çıkar. Doku yağ dokusu olarak değil, glandüler dokunun genişlemesiyle oluşur. Her iki memede de genişleme vakaların yaklaşık yarısında bulunurken, diğer durumlarda sadece bir memeyi etkiler. Erkeklerde meme büyümesini üç döneme ayırabiliriz. İlki yeni doğan dönemi. Bu dönemde anneden geçen östrojen hormonunun etkisiyle yenidoğan erkek çocukların yüzde 60’ında jinekomasti görülür ama sonrasında bu tamamen geriler. İkincisi, çocukluktan ergenlik çağına geçiş dönemi. Bu dönemde jinekomasti, vücutta östrojen/testosteron dengesindeki değişimlere bağlı olarak meydana gelir. Bu yaş grubundaki erkeklerin yüzde 50-60’ında jinekomasti görülüyor. Bu dönemde gözlenen jinekomasti vakalarının birçoğu kendiliğinden geriler. Gerilemeyen olgularda yapılması gereken ergenlik döneminin sonlanmasını beklemek, sonlanmasını takiben iki yıl içerisinde gerileme olmadığı takdirde hastaya cerrahi tedavi uygulanması gerekir. Üçüncü ve en sık rastlanan dönem ise yaşlılık dönemine denk gelen büyümeler.

Erkeklerde olağan dışı büyüyen meme hem dış görünüşü etkiler hem de omurgaya aşırı yük binmesine neden olur. Jinekomastinin tedavisi cerrahidir. Memenin büyüklüğü ve derideki bolluğa göre uygulama yapıyoruz. Yapılan muayeneden sonra kitlenin ağırlıklı olarak yağ dokusundan oluştuğu görülürse sadece vakum (liposuction) uygulanarak jinekomastiyi tedavi edebiliyoruz. Eğer memenin yapısı yağ dokusu dışında meme bezinden oluşuyorsa, meme başından yapılacak küçük bir kesi ile bu dokunun çıkarılması ve konturun düzeltilmesi söz konusu olabilir. Buna ek olarak deride tedavi gerektirecek ölçüde bolluklar ve sarkmalar varsa bu durumda da bir takım cerrahi planlamalar yapılabiliyor. Jinekomasti operasyonları hastane koşullarında gerçekleşmektedir. Genel anestezi tercih edilebileceği gibi, hafifçe sakinleşmeye ve bölgenin uyuşturulmasına izin veren sedasyonla lokal anestezi yöntemi de uygulanabilir.

Ameliyat bitiminde hastaya özel bir korse giydirilir. Bu korsenin kullanımı oldukça kolaydır. Korse sızıları ve ödemi azalttığı için hastayı rahat ettirir. Hastalarımıza korseyi ilk 3 hafta sürekli giymelerini öneriyoruz. Ameliyat bölgesinde ilk günlerde bir ödem, hassasiyet, ağrı hatta yer yer morluklar oluşabilir. Bunlar genellikle ilk 2-3 günden sonra giderek azalmaya başlar. İkinci haftadan sonra hasta havuz veya denize de bile girebilir. 6 hafta süreyle de aşırı sıcak banyo, solaryum gibi ödeme yol açabilecek faktörlerden kaçınmak gerekir.