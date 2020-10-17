Erkekler de diyet yapar - yapmalı

Gün geçtikçe yaşam şartlarının değişmesi ile birlikte fazla kilo kadın erkek fark etmeksizin hepimizin sağlık problemi haline geldi. Bununla birlikte fazla kilolarımızdan kurtulmak genç yaşlı hepimizin sağlığı için kaçınılmaz bir gereklilik oldu .

2015 yılında yapılan araştırmalara göre Türkiye’de 2025 yılında erkeklerin yüzde 18’i kadınların ise yüzde 21’i obez kişilerden oluşacak. 2015 yılında yapılan bir başka araştırmaya göre dünyada obez kişilerin sayısı 700 milyon civarında. Dünyada 20’li yaşlardaki kadın ve erkeklerde son 11 yıla baktığımızda obezite derecesi yüzde 40 oranında artış göstermekte. Ülkemiz nüfusunun yüzde 30.3’ü obez kişilerden oluşuyor. Kadınlar daha çok estetik için kilo vermek istiyor ancak artan bilinçle birlikte bu algı ufak ufak kırılmaya başladı. Artık bir çok kadın ve erkek diyet yapmanın temelinde sağlık olduğunu kabul ediyor.

Kadınlar doğum yaptıkları için vücutları yağ depolamaya daha yatkın. Kadınlara kıyasla erkeklerin kas ve kemik ağırlığı yüksek. Kadınlarda ideal yağ yüzdesi yüzde 15-22 arasında değişirken, ideal kilosunda olan sağlıklı yetişkin bir erkeğin vücudundaki yağ yüzdesi ise yüzde 8-15’dir. Erkeklerde yağ yüzdesinin yüzde 8’in altına düşmesi kısırlığa kadar götüren ciddi sağlık problemlere sebep olabilir. Günümüzde moda olan üçgen vücutlu, yağsız, kas kütlesinden ibaret vücut tiplerine sahip olmakla sağlıklı olmazsınız. İdeal aralıklarda yağ seviyenizi tutarak vücut çalışabilir, istediğiniz görüntüyü sağlıkla elde edebilirsiniz. Bunun içinse fazla kilolardan kurtulmalı, düzenli beslenmeli ve spor yapılmalısınız.

Erkeklerde fazla kilolar genellikle göbek bölgesinde yoğunlaşır ve elma tipi dediğimiz kilo şekli oluşur. Göbek bölgesinde oluşan bu tarz yağlanma bir çok hastalığı beraberinde getirir.