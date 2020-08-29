Erkan Oğur: Dinlemenin daha kolay olduğunu keşfettim

Müziğin hüzünlü tınılarını dinledik hep onun sazından. Yazdığı sözler, seslendirdiği eserler, çaldığı enstrümanlar her yaştan müziksever için özel biryerde duruyor. Kendini bu alanda çoktan kanıtlamış bir isim. Usta müzisyen Erkan Oğur’dan bahsediyorum elbet. Oğur’un gündeminde şu ara müzik eğitimi meselesi var. “Sanat eğitimine önem verilmesini diliyorum.” diyor. Ama kendisi sadece söylemekle kalmadı ve yaşadığı Bodrum Gümüşlük’te kendi adıyla bir müzik okulu açtı. Çünkü tecrübelerini genç sanatçılarla paylaşmak istiyor. Kendisiyle Gümüşlük’te bir araya geldik. Hem müzik okulunu hem de müzik hayatını konuştuk. Ben sordum, o elinde gitarı yanıtladı. Sohbetimizi notaları böldü, çok da güzel oldu. İşte deniz kenarındaki melodili sohbetimizden öne çıkan başlıklar…

Müzik, çalmak, söylemek sizin için ne anlam ifade ediyor? Hayatınızın neresinde?

Müzik benim için uykumdaki rüyalar gibidir. Hayatımın parçasıdır ve özeldir. Çalmak-söylemek ise nefsi bir olaydır. Onu terk etmeye doğruyum.

Şu ara hayata dair ne düşünüyorsunuz, kafanızı ne meşgul ediyor?

Hayatın bir mucize olduğunu sezip, hayretle etrafıma bakınıyorum. Benden uzaklaşan müziğin eteklerinden tutmakla meşgulüm.

Artık konser vermediğinizi söylediniz, neden?

Artık öyle yaşamak istemediğim için ve dinlemenin çok daha kolay olduğunu keşfettiğim için.

Gümüşlük’te hayatınız nasıl geçiyor? Mutlu musunuz?

Gümüşlük’te hayatım değil ben geçiyorum. Mutlu anlar yaşamaktayım.

Yeni müzik çalışmalarınız var mı, bahseder misiniz?

Eylül ayında ‘Kimse Kalmadı’ adında Kalan Müzik firmasından enstrümantal bir albüm çıkarıyoruz. Benim anlayışım en eski müziğin en yeni olduğudur. Özel çalışmalarım bu yönde devam etmektedir.

İNSANLARLA TECRÜBELERİMİ PAYLAŞACAĞIM

Açacağınız müzik okulundan da bahseder misiniz? Bu fikir nasıl oluştu?

Son yıllarda müzik sanatı eğitimi için kafamda düşünceler oluşmuştu. Gümüşlük’teki eski köy ilkokulunu bir müzik okuluna dönüştürdüm. Ağustos sonunda açmayı planlamıştık, öyle de oldu. Bu okulda perdesiz gitar, kopuz, klasik gitar, keman, piyano, bağlama, kulak eğitimi, belli düzeyde armoni, makam eğitimleri verilecek, ilerleyen zamanlarda çeşitli workshop, master classlar ve küçük dinletiler gerçekleştirilecek.

Üniversite veya konservatuvar düzeyinde bir denkliği olacak mı?

Üniversite veya konservatuvar düzeyinde bir denkliği olmayacak, insanlarla bilgi ve tecrübelerimi paylaşacağım. Herkes kendini imtihan edecek.

AMACIM SAĞLIKLI TOPLUMLAR YETİŞMESİNE KATKIDA BULUNMAK

Sınavla mı öğrenci alacaksınız?

Sınav yok, yaş yok. Dinlemek isteyenler de dâhil herkese açık.

Hangi bölümlerden oluşacak?

Bölümler, Perdeli-perdesiz klasik veya elektrikli gitar, kopuz, tonal ve makamsal müzik teorileri, keman, piyano, bağlama ve kulak eğitimlerinden oluşacak. Şimdilik beş eğitmenimiz olacak.

Bu okulla hayaliniz, hedefiniz nedir?

Müzik sanatı eğitiminin özellikle çocuk ve gençlerin zekâ düzeylerine ve estetik anlayışlarına çok olumlu etkileri olduğunu bildiğimden bu okul projesini geliştirdim. Hayalim sağlıklı toplumlar yetişmesine katkıda bulunmak.

Öğrencilerle müzik çalışmalarında bulunmayı düşünüyor musunuz? Ortak bir şeyler yapmak gibi?

Öğrencilerle tabi ki birlikte çalışmalar yapacağım. Öğrencilerin kendi aralarında ve bireysel olarak özel çalışmaları da sergilenecek.