'Engelsiz' şampiyonların hedefi 2020 olimpiyatları

Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda 5 Türkiye birinciliği, 3 Dünya A barajı, 1 Dünya B barajı derecesi bulunan Emine Avucu yüzme antrenörü Duran Arslan ile engelli sporcular Ahmet Serdar Emir ve Muammer Can Demirci 2020 Paralimpik Olimpiyatlarına aralıksız hazırlanıyor. Olimpiyatlardan madalyalarla döneceklerini söyleyen Emine Avucu spora başlama sürecini şöyle anlatıyor: “Hayatım çok sıradan gidiyordu, ‘bir spor yapmalıyım’ dedim. İnternetten spor dallarını araştırdım, içime doğan his yüzmeydi, ben de onu tercih ettim. Önümüzdeki sene yani 2020’de Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlar olacak. Bunlara klasifikasyon ölçümü gerçekleşmesi gerekiyor ve Spor Bakanımız bana söz verdi, bunun gerçekleşmesi için beni destekleyecekler. Önümüzdeki senelerde bu iki yarışmaya katılıp ülkemizi milli takımda temsil edeceğim. Her engellinin ya da normal bireyin hayatında zorluklar var, ulaşım sıkıntısı olsun, maddi ya da manevi sıkıntı olsun. Kendimi pozitif düşüncelere sokarak olumsuz düşüncelerden sıyrıldım.”

‘AİLEM HEP YANIMDAYDI’

Kendisini engelli olarak görmediğini ve ailesinin hep destek verdiğini vurgulayan Avucu, “Kalabalık bir aileye sahibim, sekiz kardeşiz. Ailem her zaman yanımdaydı, hep destek verdi. Beni ailem ya da arkadaş çevrem hiçbir zaman engelli olarak görmedi bunun sebebi ise benim kendimi engelli olarak görmemem. Elbette yaşadığım zorluklar var, dersten çıkıp koşa koşa antrenmana gidiyorsun. Hayatın her alanında bir zorluk var, zorluk olmadan asla güzellik olmuyor. Tekerlekli sandalye aracını kullanan ya da maddi durumu yetmeyen arkadaşlarım var, bunların içinde ben de varım. Ulaşım bizim için çok büyük bir sıkıntı, destek verebilmek için engelli araçlarını biraz daha artırmalılar” dedi.

‘7 AY YOĞUN BAKIMDA KALDIM’

Hedefinin milli takım formasıyla Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil etmek olduğunu belirten Emine Avucu, “Ben yüzmeye başlayalı bir buçuk sene oldu ve bu sürede dünya barajlarını geçtim ve önümüzdeki sene olimpiyatlara katılacağım. En büyük hedefim milli sporcu olup ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek. En büyük destekçim Rumeli Üniversitesi, bana yapılan özel bir palet var ve her gün antrenmanlarımda kullanıyorum. Bu palet, yüzmede koordinasyonumu geliştirmek için yardımcı bir etken. Kulübüm 2020 Olimpiyatları için bana her türlü maddi ve manevi desteği vermektedir” şeklinde konuştu.

‘TÜRKİYE İLE KISITLI DEĞİLİZ’

Yüzmeye başlama süreci hakkında konuşan Ahmet Serdar Emir, “2011 yılında gittiğim tatilde suya balıklama atlayarak boynumu kırdım. Boynumu kırdığımda omurilik felci geçirdim, boynumdan aşağı felç kaldı. 2 dakika civarı suda hareketsiz kaldım. Sudan ölü bir şekilde çıktım. Plajda hemşire ve doktorların yardımıyla suni tenesüf yapılarak hayata döndüm. 7 ay yoğun bakımda kalıp sağlık problemlerimi giderdikten sonra 7 senelik bir fizik tedavi hayatım oldu. Fizik tedavi sürecinde şifayı nerede bulabileceğimi aramaya başladım. Her türlü spor alanına yöneldim. Hidroterapi de yani tedavi gördüğüm suda Duran hocam sayesinde yüzmeye başladım. Bir senedir yüzüyorum, Türkiye Şampiyonası’na katıldım. 2 Türkiye 2’nciliğim ve 3’üncülüğüm var. Hedeflerim Türkiye Şampiyonası’yla kısıtlı değil. Dünya ve olimpiyat barajı için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok sıkı antrenmanlarımız var. Maddi ve manevi sıkıntılar yaşıyoruz bu yönlerde. Hem İstanbul Rumeli Üniversitesi olsun hem belediyemizin vermiş olduğu imkanlar olsun bu engelleri rahat bir şekilde aşmamız yönünde yardımcı oluyorlar” diye konuştu.

MİLLİ TAKIM OLARAK MADALYALARLA DÖNECEĞİZ

Engelli bireylerin desteklenmesi gerektiğini ve 2020 Paralimpik Olimpiyatları’nda milli olarak madalyalar alarak döneceklerine inandığını belirten yüzme antrenörü Duran Arslan, “Engelli bireylerde yüzmeyle ilgili doktora çalışmalarım oldu. Şu anda özel bireylerle yüzme çalışması yapıyoruz, o sporcularımızdan biri de Emine Avcu. Emine, yaklaşık bir buçuk yıldır yüzüyor ve çok yoğun antrenmanlar yapıyor. Bu sene dünya barajlarını geçti fakat uluslararası klasifikasyon ölçümü yapılmadığı için bu sene gitmek kısmet olmadı.

İLK ÖLÇÜME EMİNE GÖTÜRÜLECEK

Sağ olsun Spor Bakanımız ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanımız söz verdi, en yakın zamanda ilk açılacak ölçüme Emine’yi götürecekler. Seneye inşallah Emine, Avrupa Şampiyonası’nda ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek. Emine’nin ayak protezi havuz içerisinde kullanılması için bulunmuyordu. Türkiye’de de bunun yapımı yok. Özel olarak bunu Rumeli Üniversitesi yaptırdı. İnşallah bu paletinde vesilesi ile 2020 yılında ülkemizi milli takım olarak temsil edip madalyalar ile döneceğiz” dedi.