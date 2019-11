En tatlı sebze 'balkabağı'

nil@nildiyet.com

Kış mevsiminin en sağlıklı en lezzetli sebzelerinden biridir balkabağı. Turuncu rengini veren antioksidanlar, vücudumuza girdiği andan itibaren, toksin ve zararlı maddelerle savaşmaya başlar. Balkabağının yapısında ki lif ise sindirim sistemini düzenler. Bunlara ilave olarak benzersiz hafif tatlı tadı da balkabağına artı değer katan bir başka özellik.

İşte balkabağının içerdiği en önemli besin elementleri:

A Vitamini: Balkabağının turuncu renginin ana kaynağı olan Beta karoten vücudumuzda A vitaminine dönüştürülerek işlev gösterir. A vitaminin bağışıklık sistemimizin çalışmasında, göz ve cilt sağlığımızın korunmasında ve gelişmesinde önemli etkileri vardır. Bir kâse pişmiş balkabağındaki beta karoten, günlük A vitamini ihtiyacımızın büyük bir kısmını karşılar.

VİTAMİN İHTİYACINI KARŞILAR

Potasyum: Potasyum zengini sebzelerden biri olan bal kabağı yüksek tansiyon hastaları için lezzetli bir yiyecek. Potasyum, vücudumuzdaki su ve mineral dengesinin korunmasında etkili. Yeterli potasyum almak, aynı zamanda inme ve kalp krizi riskini azaltır, kemik mineral kaybını önler, böbrek taşı riskini azaltır.

Vitamin C: C vitamini bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirip hastalıklardan korunmamıza yardımcı olan temel vitaminlerden biridir. C vitamini aynı zamanda cilt sağlığımız için de oldukça önemli bir vitamindir. Bir kâse pişmiş balkabağı, günlük C vitamini ihtiyacımızın yüzde 20’sini karşılar.

E Vitamini: Hücre yapısının bozulmasını engeller veya yaraların iyileşmesini hızlandırır. Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. Cildi güzelleştirir. Bir kâse kaynatılmış balkabağı günlük E vitamini ihtiyacımızın yüzde 10’unu karşılıyor.

Bakır: Balkabağı içeriğinde bulunan bir miktar bakır, vücut dokusunun yenilenmesinde ve kemik yapısının sağlamlığının olmasında görevli enzimler için gereklidir. Protein sentezlenmesinde rol oynar. Saç ve deri sağlığı için faydalıdır. Kan hücrelerinin gelişmesi için gereklidir. Bir kâse kaynatılmış balkabağı günlük bakır ihtiyacımızın yüzde 10’unu karşılıyor.

Magnezyum: Cildin, saçların ve tırnakların daha güçlü ve sağlıklı olmasını sağlayan magnezyum, aynı zamanda bağışıklık sistemimizi güçlendiren önemli bir mineraldir.

İÇERİĞİNDEKİ LİFİ ÖNEMSEYİN

Balkabağı, içeriğindeki yüksek lif miktarıyla sindirim sistemimizin çalışmasında pozitif etki gösterir. Ayrıca kolesterol seviyesini dengeleyici ve kolay acıkmamızı engelleyici etki gösterir. Lif ayrıca uzun süre tok kalmamıza da yardımcı olur.

ÇEKİRDEĞİ SERATONİN ÜRETİR

Balkabağı çekirdekleri ise triptofandan zengin. Bu aminoasit vücudun seratonin üretmesinden sorumlu. Seratonin hem daha iyi hissetmenizi hem de daha rahat bir uyku almanızı sağlıyor. Balkabağı çekirdeklerini salatalarınızı süslemek için kullanabilirsiniz. Bu çekirdekler aynı zamanda kalp sağlığına da iyi geliyor.

Balkabağının besin değerlerine bakacak olursak, bir kâse haşlanmış balkabağı, 49 kalori içerir. Bu da 1 porsiyon meyveden daha az enerji demek. Bal kabağında ayrıca 1.76 gr protein bulunur.