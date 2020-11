En iyi 6 epik film listesi

Gone with the Wind



On dalda kazandığı Oscar ödülü, Vivien Leigh ve Clark Gable’ın unutulmaz performanslarıyla Gone with the Wind, Amerikan iç savaşını anlatan en büyük epik dramlardan.

Intolerance

D. W. Griffith’in, The Birth of a Nation’dan bir yıl sonra çektiği Intolerance birbirine paralel dört hikâye üzerinden hoşgörüsüzlük teması işleyen bir epik başyapıt.

Spartacus

Romalı gladyatör Spartacus’ün mücadelesinin anlatıldığı Spartacus, Stanley Kubrick’in yönetimi ve Kirk Douglas’ın başarılı performansıyla epik bir şahesere dönüşüyor.

Julius Caesar

Başrollerinde Marlon Brando, Louis Calhern gibi isimleri bulunduran Julius Caesar, Shakespeare’in en iyi uyarlamalarından biri olarak görülmesinin yanında, sanat yönetimiyle de Oscar’a layık görüldü.

Lawrence of Arabia

İngiliz asker ve casus Thomas Edward Lawrence’ın, Arap isyanındaki görevinin anlatıldığı Lawrence of Arabia, Peter O’Toole’un unutulmaz performansıyla öne çıkıyor.

The Ten Commandments

Gelmiş geçmiş en büyük film setlerinden birine sahip olan The Ten Commandments zamanının ötesinde görsel efektleriyle Oscar’a hak kazanan, epik sinemanın en görkemli ve ihtişamlı filmleri arasında kabul ediliyor.