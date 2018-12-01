En iyi 5 Aamir Khan filmi!

3 Idiots



Aamir Khan’ın en popüler filmi olan ve pek çok kişiyi Bollywood ile tanıştıran 3 Idiots, üç gencin hikâyesinden hareketle yine bir eğitim sistemi eleştirisi yapıyor. Müzikleri, dansları ve oyunculuklarıyla kaçırmamanız gereken bir yapım.

Taare Zameen Par

Khan’ın ilk yönetmenlik deneyimiyle usta yönetmenlere taş çıkarttığı Taare Zameen Par, Khan’ın çok sevdiği çocuk hikâyelerine odaklıyor kamerasını. 8 yaşında, okumakta ve yazmakta güçlük çeken Ishaan Awasthi’nin öyküsünü ele alan film, engelli çocuklara bakış kapsamında önemli mesajlar barındırıyor.

Lagaan

Hindistan’ın bağımsızlık mücadelesinden yola çıkan ve o yılki Oscar ödüllerine aday gösterilen Lagaan, Hindistan’ın İngiliz sömürgesi altında olduğu zamanlarda küçük bir köy olan Champaner’de yaşayan insanların her yıl İngiliz yönetimine vermek zorunda oldukları Lagaan vergisi yüzünden yaşadıklarını beyazperdeye taşıyor. Film, müzikleri ve oyunculuklarıyla klasikler arasında…

Pk

Khan’ın, 3 Idiots’tan sonra yönetmen Rajkumar Hirani ile birlikte çalıştığı 2.film olan Pk, birçok dinin bir arada yaşadığı Hindistan’ın söz konusu tarafına eğiliyor ve bunu başka bir gezegenden dünyaya gelen Peekay aracılığıyla anlatmaya çalışıyor.

Dangal

Aamir Khan’ın yapımcılığını üstlenip, başrolünde yer aldığı Dangal, Hindistan’ın 2010 Olimpiyat Oyunları’nda, ilk kez bir kadın güreşçi sayesinde altın madalya kazandığı gerçek bir hikâyeyi beyazperdeye taşıyor. Yapım, aylarca pek çok ülkede vizyonda kaldı.