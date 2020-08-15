En güzel denizi Didim'de keşfedin

Bu hafta Ege’nin en güzel koylarına ve denizine sahip köşelerinden birine gidiyoruz: Didim. Aydın’a 120 km uzaklıktaki masmavi deniz kenti Didim ya da eski ismiyle Yenihisar, güzel bir yarımadadır. Özellikle Ege Bölgesi insanının tercih ettiği Didim, yabancıların da yaşamak için tercih ettiği bir yer. Yerleşik yaşayan yabancı sayısı Didim’de büyük bir artış gösterdi. Gösterişli antik kentleri, masmavi deniziyle tarih ve doğayı birleştiren Didim’de keşfedebileceğiniz çok sayıda koy mevcut.

TARİH VE GÜZEL PLAJLAR



Didim merkezdeki Altınkum Plajı, ince kumu ve temiz deniziyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Merkeze 20 km uzaklıktaki sakin ve sessiz bir kumsala sahip Akbük ve Didyma Apollon Tapınağı, tarihi Akköy ve Balat Köyü etrafındaki Milet ve Priene Antik Kenti deniz ve kültür tatilini sevenlerin ortak noktası olma özelliğini bünyesinde bulunduruyor. İyi bir tarihi ve güzel plajları bir araya getiren, ayrıca her bütçeye hitap etmeyi başaran Didim, gezilecek yerler açısından da birçok alternatif sunuyor. Tarihi ve doğal güzellikler bakımından hayli kabarık olan Didim’de gezilecek yerler listesine bir göz atalım.

GEZİ LİSTENİZE EKLEYİN



Milet Antik Kenti: Merkeze 22 km uzaklıktaki bu antik kentte tiyatro ve müzeyi ziyaret edebilirsiniz.

Altınkum Plajı: Toplamda 3 kilometreye yaklaşan mavi bayraklı plajıyla Türkiye’nin en güzel plajları arasında yer alıyor.

Apollon Tapınağı: 2 km uzaklıkta; Didyma bölgesinde yükselen Apollon Tapınağı ve Medusa figürü de bu alanda görülebilir. Yenihisar Camii de burada ziyaret edilebilir.

Saplı Ada: Didim’in en önemli plajlarından Altınkum ve Akbük arasında yer alıyor. Yürüyerek de gidebilirsiniz ve denize girebilirsiniz.

Priene Antik Şehri: Dev sütunları ve antik tiyatrosuyla dikkat çekiyor.

Akbük: Altınkum’dan sonra Didim’in en önemli ikinci plaj olan Akbük, sakin ve doğayla iç içe bir plaj hayal edenler için çok uygun. Didim’e 30 km uzaklıktaki Bafa Gölü Tabiat Parkı, güzel bir gezi alanı olarak değerlendirilebilir. Gölde tekne turu yapmak ve balık tutmak mümkün. Sakin ve tenha plaj arıyorsanız Manastır Koyu’nu tercih edebilirsiniz. Milet Antik Kenti sınırları içindeki Faustina Hamamı, Roma İmparatoru Marcus Avrelius tarafından eşi Faustina için yaptırılan bir yapıdır. Bunların dışında Herakleia Antik Kenti ve Myus Antik Kenti merkeze biraz mesafeli olan antik kentler fakat meraklıları için ziyaret listesinde olabilir. Her turizm yöremizde olduğu gibi Didim’de de at gezisi, jeep-safari, tüplü dalış, trekking ve tekne turları gibi etkinlikler düzenleniyor. Bunlara da ilgi alanınıza göre katılabilirsiniz.

EGE MUTFAĞI VE OTLAR



Didim’i deniz tarafından görmek, Didim koylarını keşfetmek isterseniz bu turlar faydalı olabilir.

Didim’de yemek tabi ki Ege mutfağı, ot yemekleri tercih edilebilir. Bunun dışında geleneksel et yemekleri yapan yerler mevcut. Bölgede gecelemek için ise bol miktarda otel ve pansiyon seçeneği bulunuyor.

Didim’e havayoluyla gitmek için iki havaalanı seçeneği bulunuyor. İzmir Adnan Menderes Havaalanı 153 km, Bodrum Havalimanı 75 km mesafede. Küçük bütçelerle tertemiz güzel denizin, nefis doğanın ve tarihin güzelliklerini keşfetmek istiyorsanız Didim, tatil için sizi bekliyor.