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17 Ekim 2020 Cumartesi 07:00 | Son Güncelleme:

En acı istatistik: Bellek Sakinleri

En acı istatistik: Bellek Sakinleri
- ALİ DEMİRTAŞ / ali.demirtas@aksam.com.tr

Suriye'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla açılan Bellek Sakinleri sergisi, Esad yönetiminin gerçekleştirdiği katliamların istatistiklerini sunuyor.

13 Ekim günü günübirlik açılan ve Suriye’de yaşanan olaylara dikkat çekme amacı taşıyan Bellek Sakinleri adlı sergi, Esad yönetimi tarafından gerçekleştirilen katliamları yazılı ve görsel olarak gözler önüne seriyor. Söz konusu yönetimin 2011 ve 2012 yılları arasında gerçekleştirdiği katliamları bir arşiv çalışmasıyla belgeleyen Bellek Sakinleri, öldürülen tüm çocukların fotoğraflarını ve isimlerini taşıyan görselleri izleyicilerin farkındalığına sunuyor.

Arşiv sahibi Tamer Türkmanı: “Ben bu çalışmaya 7 yıl önce başladım. Rejim ve onu destekleyen milisler tarafından Suriye halkı hakkında yapılan katliamları arşivliyorum. Şehit düşen çocukları, kadınları ve erkekleri kayıt altına alıyorum. Bu fotoğrafları kendim çekmedim. Özelden bir şekilde bana gönderilen veya şehitlerin aileleri tarafından bana iletilen görseller bunlar. İlerleyen zamanlarda bu arşivimizle ilgili bazı televizyon kanallarında işlerimiz olacak. Esed rejiminin katliamlarını ifşa etmek ve daha büyük sergiler yapmak için Türk medyasından ve kuruluşlarından destek istiyoruz. Türk medyası ve Türk kuruluşları hem sınır içerisinde hem dışında insanı konularda çok çalıştılar. Üzerlerine düşeni yaptılar.

Ama bu iş rejimin katliamlarını durdurmak için yeterli değil. Kan akmaya devam ediyor.” şeklinde konuşuyor. Türkmanı, sözlerine şöyle devam ediyor:

“İster yardım derneklerinden ister belediyelerinden, kültür merkezlerinden, sergi işleri düzenleyen herkesten bu sergimizin daha büyüğünü yapmak için bize destek olmalarını istiyoruz. Bugün bu sergimizde iki dil var Arapça ve Türkçe. İngilizce yazmadık çünkü mesajımızın büyük kısmı tüm Türk kardeşlerimize yönelikti. Şu anda Suriyelilerle ilgili olumsuz algıyı azaltmak için bu mesajı veriyoruz.”

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