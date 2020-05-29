Emziren anneler sağlıklı beslenmeli

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Günümüzde anneler bebeklerinin sağlığı konusunda daha bilinçli ve bebeklerini emzirmek istiyor. Annenin emzirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi yoksa bebek için de anne için de en iyisi emzirmedir.

Emziren bir anne nasıl beslenmeli? Diyet yapabilir mi? Emziren anne kilo almak zorunda mı, kilo vermek sağlıklı ve normal kiloda olmak anne için ilk dönemde hayal mi? ...gibi birçok sorunun cevabı ise hâlâ tartışılıyor.

Çoğu anne kendisini ve bedenini tamamen arka plana itip emzirmeye ve bebeğe odaklanabiliyor. Bu durum anne için de bebek için de birçok beslenme hatasını beraberinde getirir. Sütün artması ümidiyle şeker ve yağ zengini yüksek enerjili yiyeceklerden oluşan beslenme şekli ve süt kesilir endişesi ile sürekli bir şeyler yeme davranışları devam eder. Ve emziren anne, doğum kilolarından ve doğum şişliğinden bir türlü kurtulamaz. Doğum sonrası kiloları üzerine yapışır ve yeni kilolar da sürekli gelmeye devam eder. Sonuçta annenin aşırı kilo alması hayat kalitesini düşürür, psikolojisini olumsuz etkiler ve her şeye rağmen süt üretimi de azalabilir.

FAZLA KİLODA YARDIM ALINMALI

Oysa emzirme dönemi içinde bulunulan fizyolojik ve psikolojik durum açısından özel bir dönemdir. Emziren annenin sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmesi çok önemli. Bu durumda özellikle fazla kilolu anneler, konunun uzmanı bir diyetisyenden yardım almalı. Yeterli süt verimi için sağlıklı bir beslenme programı uygulanmalı. Laktasyon dönemi olarak adlandırılan bu dönemde beslenmede amaç; sütün verimliliğini ve içeriğini arttırmak ve annenin vitamin, mineral ve besin elementleri depolarını korumak ve eksikleri tamamlamak olmalı. Böylece annenin mümkün olduğunca çabuk ve sağlıklı bir şekilde sağlıklı kilosuna ulaşması sağlanırken bebeğin de mümkün olabilecek en sağlıklı beslenme şekli olan anne sütü ile beslenme maksimum verimlilikte sağlanabilir.

Bebeklerini emzirmeye devam eden anneler; her yiyecekten yerim mantığından, hızlı kilo verdirdiğini iddia eden standart ve düşük kalorili zayıflama diyetlerinden uzak durmalılar. Emziren bir annenin eski formuna kavuşmasının en kolay ve sağlıklı yolu bebeğini emzirmeye devam etmesi. Anne emzirmeye devam ettikçe, süt üretimi artar ve buna bağlı olarak harcadığı enerji miktarı da yüksek seviyelerde devam eder. Emziren anne emzirdiği dönem boyunca daha hızlı incelir. Bu dönemde tüketilen protein miktarı da çok önemli. Yeterli miktarda protein tüketilmemesi veya proteinin yanlış kaynaklardan karşılanması süt verimliliğini azaltabilir.

GÜNLÜK SIVI TÜKETİMİ ÖNEMLİ

Bebeklerini emzirmeye devam eden annelerin beslenmesinde vitamin ve minerallerin de yeterli miktarda yer alması gereklidir. Çünkü bu dönemde iyot, demir, kalsiyum yetersizliği oluşabilir. Bu sorunlar gelecek dönemde anne sağlığını olumsuz etkiler.

Süt verimliliğinin artmasında en önemli etkenlerden biri de günlük sıvı tüketimi. Anne yeterli miktarda sıvıyı doğru içeceklerden karşılamalı. Özellikle gazlı ve kafeinli içeceklerin süt miktarını arttırmak yerine vücuttan su kaybını arttıracağını da unutmamalı.

ANNE SÜTÜ DAHA KALİTELİDİR

Anne sütünün bileşimi, tadı ve kokusu annenin beslenmesinden etkilenir. Yeterli dengeli ve çeşitli beslenen annelerin sütü diğer annelere göre daha kaliteli ve bebeğe daha uygun olur. Bu nedenle, emziren annelerin bir diyetisyene danışarak kendilerine ve durumlarına özel bir beslenme programı takip etmeleri ve başka herhangi bir zayıflama metodundan kaçınmaları gerekir.

Anneler unutmayın… Siz bu dönemde ne kadar sağlıklı beslenirseniz, sütünüz o kadar yeterli ve sağlıklı olacaktır. Bu durum bebeğinizin sağlıklı olmasını direk etkiler. Sağlıklı beslenme sağlıklı yaşamın en önemli gerekliliklerinden bir tanesidir.