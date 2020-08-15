Emre Akım: Motorum ve gitarım sayesinde hayatla daha iyi başa çıkıyorum

Emre Akım, hem müzik hem motosiklet tutkunu... Yıllardır sahnelerde sevenlerine şarkılar söylüyor, salgın döneminde farklı bir proje için yola koyuluyor. Emre Akım, motosikletiyle gittiği bölgelerde kamp yapıp o bölgeleri tanıtacak. Kamp ateşinde zaman zaman şarkılarını seslendirecek bazen de bölgeye özgü yemekler pişirecek. İşte Emre Akım’ın hikayesi ve projesinin detayları...

Emre Bey, sizi daha yakından tanıyabilir miyiz? Müzik hayatınıza nasıl ve ne zaman girdi?

Ben 1980 İstanbul doğumluyum. Çoçukluğumdan bugüne kadar müzikle uğraştım. Annem Jale Öz’ün sanatçı olması ve babam Süleyman Akım’ın iyi bir müzisyen olması benim müzik aşkımı harekete geçiren en büyük faktörler. Bugüne kadar birçok sanatçıya bas gitarımla eşlik ettim ve 20 yıla aşkın süredir Emre Akım olarak kendi sahnelerime devam etmekteyim.

4 MEVSİM MOTOSİKLET TEPESİNDEYİM



Motosiklet tutkunu olduğunu biliyoruz. Bu serüven nasıl başladı?

Her erkek çocuğu gibi bisikletle başlayıp, motosiklet tutkusuyla devam etti. Benim hevesim fazla artmış olacak ki hiç bitmedi. Neredeyse 4 mevsim motosiklet üzerindeyim ve şimdi bu hevesimi ekranlara taşıyıp, motosiklet ve doğa tutkunlarına eğlenceli, macera dolu bir program hazırlamaktayım. Tabii ki dikkatli, güvenli sürücülüğünde ön planda olup ülkemizde en kolay ulaşım aracı olduğundan bahsedeceğiz.

Şarkı sözü yazıyor musunuz? Hangi tarz size daha yakın?

Şarkı sözü yazmaktan çok sahnede yorumlamayı seviyorum. Rock ve pop müziklerini daha çok seviyorum, repertuar yelpazemizin çok geniş olması sebebiyle beni dinlemeye gelen dostlarımız ve sevenlerimiz hiperaktif sahne şovlarımı da beğeniyorlar.

HER ŞEY ARABANIN TAM TERSİ



Şarkı söylemek ve motosiklet sürmek.. ikisi de duygu ve adrenalin yüklü eylemler. Bu hobilerin sizin hayatınıza etkileri neler? Kendinizi daha özgür hissediyor musunuz?

Motor, mental, spor ve zihin egsersizidir. Arabanın tam tersine ayaklarınla yaptıklarını ellerinle yaparsın. Dengedir ve asla geri değil hep ileridir… Disiplindir, başı boşluk yoktur. Grup sürüşlerinde kimse başını alıp gidemez, kimse kimseyi sollayamaz, doğayı sevmektir, ‘Demir kafesin üstünde yol boyu egsoz da koklarsın çamları da... O yüzden motorcular yeşili sever. Motorcular 40 derece sıcakta adım adım ilerlerler ve dayanıklıdırlar. Motorum ve gitarımla tek vücut olup hayatla daha iyi başa çıkabiliyorum.

ÜLKEMİZİ DOLAŞACAĞIZ

Yeni projeniz kapsamında motosiklet yolculuğunuzu program haline getireceksiniz. Bu yolculuğun amacı nedir?

Şehrin alışveriş merkezleri, dev binaları, metro istasyonları ve kirlenmiş yüzünün kalabalık sokaklarından biraz uzaklaşacağız. Ülkemizi uçtan uca gezip doğaseverlere macera ve müziği bir arada sunacağız.