Emmys 2020'de kırmızı halı ruhu

Emmys kırmızı halısı, geleneksel olarak moda dünyasının sonbahar tarzı ilhamına özel bir giriştir. Kırmızı halının renkleri, elbise modelleri, kostüm vurgularıyla öne çıkan tasarımcılar gelecek sezonun tonunu belirler. Yıllardır hafızalarımıza kazınan 2005’te Halle Berry’in mavi ipek elbisesini veya 2009’da Blake Lively’nin dalgalı kırmızı elbisesini kim unutabilir?

ÖDÜLLER İNTERNETTEN VERİLDİ

Staples Center’da limitli bir seyirci karşısında yapılan ödül töreninde, kazanan isimler dünyanın farklı noktalarından bağlanarak bir ilk yaşadılar. Evlerinin salonundan, mutfağından, kimi de bahçesinde en şık kıyafetleriyle ödül töreni ruhunu yaşatmak için hazırlanmışlardı.

Jennifer Aniston ve Tracee Ellis Ross ise Jimmy Kimmel stüdyoda birbirlerinden uzakta durarak sunuculuk görevini yerine getirdi. Jimmy Kimmel ve Jennifer Aniston töreni corona virüs esprileri eşliğinde sundu.

EMMYS 2020’DE TARZI İLE KONUŞULANLAR

Jennifer Aniston: Ödül törenini sunan Jennifer ile başlamak istiyorum. Vintage Christian Dior’un askılı siyah elbisesi, yaz akşamı bir yemekte giyilse zarif ve özensiz bir şıklık derdim ama böylesi bir ödül töreninin sunumu için bence çok zayıf bir tercihti.

Zendaya: iki elbise ile ödül töreninin en konuşulan ismi oldu. Armani Prive marka gümüş çivili bralet üst ile siyah-beyaz puantiyeli bir eteği oldukça başarılıydı. Diğer tercihi ise Christopher John Rogers’tan mor ve siyah ipek tafta bir elbise giydi. Bu eşsiz görünüm aynı derecede sofistike ve seksiydi, tıpkı aktrisin kendisi gibi.

Issa Rae: S. Hudson elbisesi ile dikkat çekiciydi. Tenine yakışan ve pozitif hissettiren zarif bir tercihti.

Laverne Cox: Azzi and Osta mor ve iri volanlı elbisesinin derin bacak yırtmacı ile tek omuz detayının asimetrik halini sevdim.

Regina King; Schiaparelli Couture mavi elbisesinin taş işlemeleri ve puf etek ve sırt detaylar fark yarattı.

Robin Thode: Christian Siriano kahve rengi elbisesi ile oldukça etkileyiciydi sadece elbisenin şıklığına o derin göğüs dekoltesi pek beğenmedim.

Shira Haas: Chanel’in çiçek desenli elbisesinde, tokalı kemer detayı ve üst bölgedeki boyutlu çiçekler ile hepsinin bir arada olması bana biraz fazla geldi.

Tracee Ellis Ross: Alexandre Vauthier elbisesi ile bence en iddialı ve en başarılı tercihi yapan isimdi. Hafif kilolu halini, daha da iri gösteren kat kat volanlı elbise modeli buna rağmen çok beğenildi.