Eller artık yaşı ele vermeyecek

Çünkü estetik alanında uygulanan teknolojiler sizi yıllardır yanılttı, yanıltmaya da devam ediyor. Cilde ışıltı katan, yenileyen, tedavi eden yöntemler gençlik ve güzellik çözümleri birbiri ardında geliyor. Ancak bu güne kadar eller bu tedavilerin dışında kalmıştı. Ellerin incelen yüzeyi yaş konusunda yalan söylemiyordu. Ama artık ellere de estetik başladı ve ellerin kişinin yaşını belli etmesine çare bulundu.



Bu sistemin adı Enerjet. Ellerdeki yaşlanma etkilerine karşı cildin dermal tabakasını yeniden şekillendiriyor. Sistem, yüksek hava basıncı ile iğne kullanmadan, Hyaluronik asitli dolgu içeren bir karışımı cildin derinliklerine ileterek kolajen dokusunun yenilenmesini sağlıyor. Ellerde cilt altı dokusunu yenilemede son derece iyi sonuç veriyor. Ellerdeki yaşlanma belirtilerine karşı en büyük başarısı, ise zamanla incelen el üst derisini kalınlaştırabilmesi.

Opr. Dr. Cahit Vural sistemi şöyle anlattı;“Cilt yüzeyine hasar vermeksizin cildin alt tabakasına yüksek hava basıncıyla özel bir dolgu karışımını ulaştırıyor. Ani bir çarpma etkisiyle dokuya ulaşan içerik burada küçük parçacıklar halinde yayılıyor. Özel dolgu, milyonlarca parça halinde deri altındaki kolajen dokuya çarparak mikro hasarlar yaratıyor. Bu hasarlar iyileşme mekanizmasının aktive olmasını sağlayarak yeni kolajen dokunun, daha güçlü ve genç bir biçimde oluşmasını sağlıyor. Özel karışım içerisinde bulunan, kendi ağrılığından çok daha fazla su tutabilen Hyaluronik asit, cilt altında dolgunluk sağlamada etkili oluyor. İşlemden hemen sonra ciltte dolgunlaşma görülüyor, ancak asıl etki cilt altındaki kolajen tabakasının zaman içerisinde yenilenmesiyle görülüyor. Yaşla incelen el derisi, cildin altındaki damarlanmaların belirgin hale getirip saydam bir görünüm ile ellerin yaşı ortaya çıkartmasını sağlıyordu. Ayrıca da incelmiş deri, pigmente problemlerin açığa çıkartıp ellerin dış koşullara karşı daha hassas olmasına da neden oluyordu. Bu yeni sistem ile deri zamanla eski kalınlığına kavuşup daha sağlıklı ve yeni bir cilt ortaya çıkmasını sağlıyor. Daha genç ve sağlıklı ellerin görünümü için işlemi 3 kez tekrarlamak yeterli. Uygulamaların sonucu ilk aydan ortaya çıkıyor. Artık ellere bakarak da yaş tahmini yapmak mümkün olmayacak.”

TÜM VÜCUDA UYGULANABİLİYOR

Enerjet Perfection sisteminin tek faydası ellerle de sınırlı değil. Sistem aynı zamanda cildin her yerinde kullanılabiliyor, örneğin yanak ve elmacık, boyun, dekolte gibi bölgelerde sıkılaşma ihtiyacına yönelik de uygulanabiliyor. Enerjet cilt yüzeyine hasar vermeden cilt alt tabakalarını kalınlaştırarak etki yaratıyor. Sistem çatlak tedavisinde de umut vaat ediyor.